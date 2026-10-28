Lángba borult egy személyautó Csíkdelnén

Kigyulladt egy személyautó szerda délután Csíkdelnén. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a jármű már teljes terjedelmében lángolt.

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A beavatkozás idejére mindkét irányban lezárták a forgalmat. Mint a tűzoltósági közleményből kiderült, az eset kapcsán senki nem sérült meg.

A helyszínre egy bevetési járművel vonultak ki a csíkszeredai tűzoltók.