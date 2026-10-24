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Életét vesztette a gyalogos Gyimesfelsőlokon

A helyszínre érkező mentősök már nem tudták megmenteni a gyalogos életét. Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

A helyszínre érkező mentősök már nem tudták megmenteni a gyalogos életét. Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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A helyszínen szörnyethalt az az 54 éves férfi, akit Gyimesfelsőlok területén ütött el egy személygépkocsi – tájékoztatott a Hargita megyei rendőrség.

Simon Virág

2026. október 24., 13:212026. október 24., 13:21

2026. október 24., 13:222026. október 24., 13:22

Szombaton küldött közleményében tájékoztatott arról a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája, hogy október 23-án reggel tragikus közúti baleset történt Gyimesfelsőlokon.

A helyszínen kiderült, hogy egy 66 éves férfi Gyimesközéplok irányából Csíkszereda felé tartott személygépkocsijával, amikor elütött egy 54 éves férfit, aki gyalogosként az úttest szélén közlekedett. Az ütközés következtében a gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett,

a megyei mentőszolgálat helyszínre érkező munkatársai már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség folytatja a nyomozást a baleset pontos körülményeinek megállapítása érdekében.

Baleset Rendőrség Tragédia Gyimesfelsőlok
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