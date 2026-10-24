Életét vesztette a gyalogos Gyimesfelsőlokon

A helyszínre érkező mentősök már nem tudták megmenteni a gyalogos életét. Képünk illusztráció

A helyszínen szörnyethalt az az 54 éves férfi, akit Gyimesfelsőlok területén ütött el egy személygépkocsi – tájékoztatott a Hargita megyei rendőrség.

Simon Virág 2026. október 24., 13:212026. október 24., 13:21 2026. október 24., 13:222026. október 24., 13:22

Szombaton küldött közleményében tájékoztatott arról a Hargita megyei rendőrség sajtóirodája, hogy október 23-án reggel tragikus közúti baleset történt Gyimesfelsőlokon. A helyszínen kiderült, hogy egy 66 éves férfi Gyimesközéplok irányából Csíkszereda felé tartott személygépkocsijával, amikor elütött egy 54 éves férfit, aki gyalogosként az úttest szélén közlekedett. Az ütközés következtében a gyalogos súlyos sérüléseket szenvedett,

a megyei mentőszolgálat helyszínre érkező munkatársai már nem tudták megmenteni az életét.