Márton Áron, a püspökségen túl: ritkán hallott történetek elevenítették fel az életét

Családi emlékek, régi fényképek és kevésbé ismert történetek segítségével idézte fel Márton Áron püspök örökségét Lázár Csilla a 130. évfordulóhoz kapcsolódó Ezüst Akadémián. Az előadás résztvevőit arra is biztatta, hogy osszák meg saját emlékeiket.

Nagy Lilla 2026. október 27., 18:332026. október 27., 18:33

Márton Áron egyszerre volt egyházi vezető, tanár, közösségépítő és a nehéz időkben is következetes ember, aki kiállt az igazság mellett. Életének kevésbé ismert részleteiről, családi kapcsolatairól, háborús tapasztalatairól és az őt ért üldöztetésről is beszélt Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője az Ezüst Akadémia keretében tartott előadásán. A székely faluból indult fiú története Az előadás egyik fontos része Márton Áron gyermekkorát mutatta be. A közönség régi fényképeken láthatta a püspök szülőházát, családjának környezetét, valamint azokat az iskolai éveket, amelyek meghatározók voltak későbbi életében.

Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője az Ezüst Akadémián Fotó: Borbély Fanni

Márton Áron Csíkszentdomokoson végezte el az elemi iskola első öt osztályát, majd tehetséges diákként Csíksomlyón folytatta tanulmányait. Egy korabeli osztályképen az is megfigyelhető, hogy társaihoz képest más ruhát viselt: míg a többiek nadrágban álltak a fényképezőgép elé, ő édesanyja által szőtt harisnyát hordott. Az iskolai beilleszkedés nem ment könnyen. A püspök későbbi visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy

egyszer haza is szökött az iskolából, de édesapja visszavitte.

Tanárai azonban nem fordultak el tőle: támogatták, és az év végére már a legjobb tanulók közé került. Lázár Csilla szerint ez a történet azért is tanulságos, mert Márton Áron később maga is nagy figyelmet fordított a nevelésre. Fontosnak tartotta, hogy a tanárok megértsék a gyermekek helyzetét, és ne csupán a hibáikat vegyék észre.

Fotó: Borbély Fanni

A családi emlékekből az is kiderül, milyen szoros kapcsolat fűzte édesanyjához. Márton Áron később, élete nehéz időszakaiban is felidézte őt, és egyik levelében arról írt, hogy íróasztalán édesanyja fényképe előtt szokott tanácsot kérni tőle. Ez a kötődés akkor is megmaradt, amikor már rég nem élhettek együtt. A háború után kereste a helyét a világban Márton Áron életét az első világháború is mélyen meghatározta. Az érettségi után, 1915-ben nem folytathatta azonnal teológiai tanulmányait, mert besorozták a hadseregbe.

Végigharcolta a háborút, többször megsebesült, majd hadnagyi rangban szerelt le.

A háború után nem találta rögtön a helyét. Munkát keresett Brassóban, kisebb hivatalokat vállalt, és egy időben az is felmerült benne, hogy Magyarországra költözik. Végül Majláth Gusztáv Károly püspök támogatása segítette vissza a papi hivatás felé. 1920-ban jelentkezett a teológiára, 1924-ben pappá szentelték. Hirdetés A háborús élmények azonban később is foglalkoztatták. Fiatal papként, az 1930-as években tartott lelkigyakorlatain részletesen beszélt a háború borzalmairól. Lázár Csilla szerint különösen megrázó az a leírás, amelyben a lövészárkok, a sebesülteket ellátó tábori kórházak és a férfiak nélkül maradt otthonok világát idézte fel.

Fotó: Borbély Fanni

Az előadó úgy látja, Márton Áron a súlyos tapasztalatokból nem visszahúzódást, hanem cselekvési késztetést merített.

Felismerte, hogy feladata van a világban,

és a maga eszközeivel megpróbált tenni azért, hogy az emberek élete jobb legyen. Tanárként és közösségépítőként is maradandót alkotott Papi pályája során Márton Áron több helyen szolgált Erdélyben. Ditróban, Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen és Nagyszebenben is megfordult, majd Kolozsvárra került. Különösen fontosnak tartotta az oktatást és a fiatalok nevelését. Gyergyószentmiklóson hittant tanított, és

bár nem rendelkezett pedagógiai képesítéssel, kivételes érzéke volt a fiatalokkal való kapcsolatteremtéshez.

Szolgálati helyein közösségeket szervezett, diákokat támogatott, egyesületeket segített és kulturális programokat is kezdeményezett.

Fotó: Borbély Fanni

Gyulafehérvári diákévei szintén fontos tapasztalatot jelentettek számára. Osztályában különböző anyanyelvű és vallású fiatalok tanultak együtt. Később, amikor a kommunista hatóságok romániai papnövendékeket zaklattak, Márton Áron saját iskolai élményeire hivatkozva védte meg őket. Azt hangsúlyozta, hogy a tanulók teljesítményét és szorgalmát kell értékelni, nem pedig nemzetiségük vagy nyelvi nehézségeik alapján megítélni őket.

Úgy vélte, a tanárok hozzáállása döntően befolyásolja, hogy a diákok nyitottá válnak-e a tanulásra, vagy elzárkóznak attól.

Kolozsváron 1932-től az egyetemisták lelki vezetőjeként dolgozott, emellett tanított, írt, előadásokat tartott és folyóiratot alapított. György Lajossal közösen indította el 1933-ban az Erdélyi Iskola című lapot. A korabeli sajtóban gyakran szerepelt, és Erdély számos településén tartott beszédeket. Nehéz pénzügyi helyzetet is sikerült rendeznie Márton Áron gyakorlati érzékét jól mutatja a kolozsvári Szent Mihály-plébánia pénzügyi válságának története. A trianoni döntést követően az erdélyi katolikus egyház jelentős vagyonokat veszített el, így egyre nehezebbé vált iskolái, árvaházai és szociális intézményei fenntartása. A kolozsvári egyházközség külföldi hitelekből próbálta biztosítani működését, de az évek során súlyos adósságok halmozódtak fel. Az 1930-as évek közepére az egyházközség ingatlanjai is veszélybe kerültek.

Fotó: Borbély Fanni

Márton Áron ekkor kapott fontos feladatot a helyzet rendezésében. Átláthatóbb gazdálkodásra törekedett, megbízható munkatársakat vont be, feltárta a problémákat, és nyíltan beszélt a sajtónak is az egyházközség helyzetéről. Támogatókat keresett, és tárgyalások révén igyekezett elérni a szükséges könnyítéseket. A munkája eredményesnek bizonyult: az egyházközségnek sikerült rendeznie adósságait, és megőriznie ingatlanvagyonát. A megpróbáltatások azonban nem értek véget, hiszen a kommunista hatalom 1946-ban államosította az érintett ingatlanokat. Kiállt az üldözöttek mellett Márton Áront 1939-ben szentelték püspökké, a második világháború idején pedig olyan döntéseket kellett meghoznia, amelyek súlyos következményekkel járhattak.

1944-ben, amikor a zsidó lakosság deportálása megkezdődött, nyilvánosan felszólalt az üldözés ellen.

Kolozsváron beszédben ítélte el a zsidók elleni intézkedéseket, és levelekben is tiltakozott a magyar hatóságoknál a deportálások miatt. Lázár Csilla egy kevésbé ismert fényképet is bemutatott, amelyen Márton Áron Hajnal Imre orvosprofesszorral látható. A felvétel a kolozsvári orvosi klinikák kápolnájánál készült, és egy olyan visszaemlékezéshez kapcsolódik, amely szerint a püspök a kórházban szolgálatot teljesítő nővéreknek tartott misét és beszédet.

Fotó: Borbély Fanni

A történet hátterében az áll, hogy a kórházakban üldözött zsidó embereket is igyekeztek elrejteni. A visszaemlékezés szerint Márton Áron arra figyelmeztette a jelenlévőket, hogy

bizonyos helyzetekben a hallgatás is erkölcsi kötelesség lehet.

Márton Áron később a zsidók megmentéséért kapta meg a Világ Igaza elismerést. Börtön, megfigyelés és házi őrizet A kommunista hatalomátvétel után Márton Áron egyre nagyobb nyomás alá került. 1949-ben letartóztatták, majd 1951-ben életfogytiglani kényszermunkára ítélték.

Éveket töltött börtönben, többek között Máramarosszigeten, ahol a foglyoknak rendkívül rossz körülmények között kellett túlélniük a mindennapokat.

1955-ben szabadult, de szabadsága korlátozott maradt. Hosszú éveken át házi őrizetben élt, levelezését ellenőrizték, látogatóit megfigyelték, és a hatóságok a beszélgetéseit is lehallgatták. A püspökről több tízezer oldalnyi titkosszolgálati irat maradt fenn.

Fotó: Borbély Fanni

Lázár Csilla egy különös példát is felidézett. Egy látogató állítólag hosszú, értelmetlennek tűnő verset mondott el a püspöknek, miközben a hatóságok lehallgatták a beszélgetést. A történészek feltételezése szerint ezzel időt teremthetett arra, hogy Márton Áron elolvasson egy neki átadott levelet, vagy választ készítsen rá anélkül, hogy a lehallgatók megértenék, mi történik. A püspök a korlátozások ellenére igyekezett kapcsolatban maradni papjaival és híveivel. Mivel ő maga nem látogathatta szabadon a közösségeket, sokan keresték fel őt, amikor erre lehetőségük nyílt. A személyes emlékek is a közös örökség részei Az előadás végén a közönség tagjai is lehetőséget kaptak arra, hogy megosszák Márton Áronhoz kötődő emlékeiket. Többen fényképet is hoztak magukkal, amelyeket a múzeum munkatársai digitalizáltak, hogy később is megőrizhetők legyenek. A 130. évfordulóhoz kapcsolódó emlékév egyik fontos üzenete ez:

Márton Áron örökségét tovább kell adni.