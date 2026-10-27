Márton Áron, a püspökségen túl: ritkán hallott történetek elevenítették fel az életét

Fotó: Borbély Fanni
Családi emlékek, régi fényképek és kevésbé ismert történetek segítségével idézte fel Márton Áron püspök örökségét Lázár Csilla a 130. évfordulóhoz kapcsolódó Ezüst Akadémián. Az előadás résztvevőit arra is biztatta, hogy osszák meg saját emlékeiket.
Márton Áron egyszerre volt egyházi vezető, tanár, közösségépítő és a nehéz időkben is következetes ember, aki kiállt az igazság mellett. Életének kevésbé ismert részleteiről, családi kapcsolatairól, háborús tapasztalatairól és az őt ért üldöztetésről is beszélt Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője az Ezüst Akadémia keretében tartott előadásán.
Az előadás egyik fontos része Márton Áron gyermekkorát mutatta be. A közönség régi fényképeken láthatta a püspök szülőházát, családjának környezetét, valamint azokat az iskolai éveket, amelyek meghatározók voltak későbbi életében.
Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum vezetője az Ezüst Akadémián
Fotó: Borbély Fanni
Márton Áron Csíkszentdomokoson végezte el az elemi iskola első öt osztályát, majd tehetséges diákként Csíksomlyón folytatta tanulmányait. Egy korabeli osztályképen az is megfigyelhető, hogy társaihoz képest más ruhát viselt: míg a többiek nadrágban álltak a fényképezőgép elé, ő édesanyja által szőtt harisnyát hordott.
Az iskolai beilleszkedés nem ment könnyen. A püspök későbbi visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy
Tanárai azonban nem fordultak el tőle: támogatták, és az év végére már a legjobb tanulók közé került.
Lázár Csilla szerint ez a történet azért is tanulságos, mert Márton Áron később maga is nagy figyelmet fordított a nevelésre. Fontosnak tartotta, hogy a tanárok megértsék a gyermekek helyzetét, és ne csupán a hibáikat vegyék észre.
Fotó: Borbély Fanni
A családi emlékekből az is kiderül, milyen szoros kapcsolat fűzte édesanyjához. Márton Áron később, élete nehéz időszakaiban is felidézte őt, és egyik levelében arról írt, hogy íróasztalán édesanyja fényképe előtt szokott tanácsot kérni tőle. Ez a kötődés akkor is megmaradt, amikor már rég nem élhettek együtt.
Márton Áron életét az első világháború is mélyen meghatározta. Az érettségi után, 1915-ben nem folytathatta azonnal teológiai tanulmányait, mert besorozták a hadseregbe.
A háború után nem találta rögtön a helyét. Munkát keresett Brassóban, kisebb hivatalokat vállalt, és egy időben az is felmerült benne, hogy Magyarországra költözik. Végül Majláth Gusztáv Károly püspök támogatása segítette vissza a papi hivatás felé. 1920-ban jelentkezett a teológiára, 1924-ben pappá szentelték.
A háborús élmények azonban később is foglalkoztatták. Fiatal papként, az 1930-as években tartott lelkigyakorlatain részletesen beszélt a háború borzalmairól. Lázár Csilla szerint különösen megrázó az a leírás, amelyben a lövészárkok, a sebesülteket ellátó tábori kórházak és a férfiak nélkül maradt otthonok világát idézte fel.
Fotó: Borbély Fanni
Az előadó úgy látja, Márton Áron a súlyos tapasztalatokból nem visszahúzódást, hanem cselekvési késztetést merített.
és a maga eszközeivel megpróbált tenni azért, hogy az emberek élete jobb legyen.
Papi pályája során Márton Áron több helyen szolgált Erdélyben. Ditróban, Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen és Nagyszebenben is megfordult, majd Kolozsvárra került. Különösen fontosnak tartotta az oktatást és a fiatalok nevelését. Gyergyószentmiklóson hittant tanított, és
Szolgálati helyein közösségeket szervezett, diákokat támogatott, egyesületeket segített és kulturális programokat is kezdeményezett.
Fotó: Borbély Fanni
Gyulafehérvári diákévei szintén fontos tapasztalatot jelentettek számára. Osztályában különböző anyanyelvű és vallású fiatalok tanultak együtt. Később, amikor a kommunista hatóságok romániai papnövendékeket zaklattak, Márton Áron saját iskolai élményeire hivatkozva védte meg őket. Azt hangsúlyozta, hogy a tanulók teljesítményét és szorgalmát kell értékelni, nem pedig nemzetiségük vagy nyelvi nehézségeik alapján megítélni őket.
Kolozsváron 1932-től az egyetemisták lelki vezetőjeként dolgozott, emellett tanított, írt, előadásokat tartott és folyóiratot alapított. György Lajossal közösen indította el 1933-ban az Erdélyi Iskola című lapot. A korabeli sajtóban gyakran szerepelt, és Erdély számos településén tartott beszédeket.
Márton Áron gyakorlati érzékét jól mutatja a kolozsvári Szent Mihály-plébánia pénzügyi válságának története. A trianoni döntést követően az erdélyi katolikus egyház jelentős vagyonokat veszített el, így egyre nehezebbé vált iskolái, árvaházai és szociális intézményei fenntartása. A kolozsvári egyházközség külföldi hitelekből próbálta biztosítani működését, de az évek során súlyos adósságok halmozódtak fel. Az 1930-as évek közepére az egyházközség ingatlanjai is veszélybe kerültek.
Fotó: Borbély Fanni
Márton Áron ekkor kapott fontos feladatot a helyzet rendezésében. Átláthatóbb gazdálkodásra törekedett, megbízható munkatársakat vont be, feltárta a problémákat, és nyíltan beszélt a sajtónak is az egyházközség helyzetéről. Támogatókat keresett, és tárgyalások révén igyekezett elérni a szükséges könnyítéseket.
A munkája eredményesnek bizonyult: az egyházközségnek sikerült rendeznie adósságait, és megőriznie ingatlanvagyonát. A megpróbáltatások azonban nem értek véget, hiszen a kommunista hatalom 1946-ban államosította az érintett ingatlanokat.
Márton Áront 1939-ben szentelték püspökké, a második világháború idején pedig olyan döntéseket kellett meghoznia, amelyek súlyos következményekkel járhattak.
Kolozsváron beszédben ítélte el a zsidók elleni intézkedéseket, és levelekben is tiltakozott a magyar hatóságoknál a deportálások miatt.
Lázár Csilla egy kevésbé ismert fényképet is bemutatott, amelyen Márton Áron Hajnal Imre orvosprofesszorral látható. A felvétel a kolozsvári orvosi klinikák kápolnájánál készült, és egy olyan visszaemlékezéshez kapcsolódik, amely szerint a püspök a kórházban szolgálatot teljesítő nővéreknek tartott misét és beszédet.
Fotó: Borbély Fanni
A történet hátterében az áll, hogy a kórházakban üldözött zsidó embereket is igyekeztek elrejteni. A visszaemlékezés szerint Márton Áron arra figyelmeztette a jelenlévőket, hogy
Márton Áron később a zsidók megmentéséért kapta meg a Világ Igaza elismerést.
A kommunista hatalomátvétel után Márton Áron egyre nagyobb nyomás alá került. 1949-ben letartóztatták, majd 1951-ben életfogytiglani kényszermunkára ítélték.
1955-ben szabadult, de szabadsága korlátozott maradt. Hosszú éveken át házi őrizetben élt, levelezését ellenőrizték, látogatóit megfigyelték, és a hatóságok a beszélgetéseit is lehallgatták. A püspökről több tízezer oldalnyi titkosszolgálati irat maradt fenn.
Fotó: Borbély Fanni
Lázár Csilla egy különös példát is felidézett. Egy látogató állítólag hosszú, értelmetlennek tűnő verset mondott el a püspöknek, miközben a hatóságok lehallgatták a beszélgetést. A történészek feltételezése szerint ezzel időt teremthetett arra, hogy Márton Áron elolvasson egy neki átadott levelet, vagy választ készítsen rá anélkül, hogy a lehallgatók megértenék, mi történik.
A püspök a korlátozások ellenére igyekezett kapcsolatban maradni papjaival és híveivel. Mivel ő maga nem látogathatta szabadon a közösségeket, sokan keresték fel őt, amikor erre lehetőségük nyílt.
Az előadás végén a közönség tagjai is lehetőséget kaptak arra, hogy megosszák Márton Áronhoz kötődő emlékeiket. Többen fényképet is hoztak magukkal, amelyeket a múzeum munkatársai digitalizáltak, hogy később is megőrizhetők legyenek.
A 130. évfordulóhoz kapcsolódó emlékév egyik fontos üzenete ez:
Ehhez pedig a történészek és a múzeumok munkája mellett azoknak az embereknek a közreműködésére is szükség van, akik családjukban még őrzik a múlt egy-egy darabját.
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