Nyílt napot tartanak a Felcsíki Műjégpályán

Nyílt napot tart október 29-én, csütörtökön 18 órától a Felcsíki Műjégpályán a Székelyföldi Jégkorong Akadémia és a Felcsík SK.

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Nyílt napot tart a Székelyföldi Jégkorong Akadémia és a Felcsík SK október 29-én, csütörtökön 18 órától a Felcsíki Műjégpályán, Csíkkarcfalván.

A szervezők szerint az esemény kiváló alkalom arra, hogy az érdeklődők bepillantást nyerjenek az edzésekbe, a jégen folyó szakmai munkába, megtapasztalják a sportág hangulatát, és feltegyék kérdéseiket az edzőknek.

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Lehetőség lesz találkozni Furfanggal, az SZJA kabalafigurájával is. Érdeklődni a 0753 954 769-es telefonszámon lehet.