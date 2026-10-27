Nyílt napot tartanak a Felcsíki Műjégpályán

Fotó: Székelyföldi Jégkorong Akadémia
Nyílt napot tart október 29-én, csütörtökön 18 órától a Felcsíki Műjégpályán a Székelyföldi Jégkorong Akadémia és a Felcsík SK.
Nyílt napot tart a Székelyföldi Jégkorong Akadémia és a Felcsík SK október 29-én, csütörtökön 18 órától a Felcsíki Műjégpályán, Csíkkarcfalván.
A szervezők szerint az esemény kiváló alkalom arra, hogy az érdeklődők bepillantást nyerjenek az edzésekbe, a jégen folyó szakmai munkába, megtapasztalják a sportág hangulatát, és feltegyék kérdéseiket az edzőknek.
Lehetőség lesz találkozni Furfanggal, az SZJA kabalafigurájával is. Érdeklődni a 0753 954 769-es telefonszámon lehet.
Tűz ütött ki Büdösfürdőn kedden este, a lángok több hétvégi házikót és egy lakókocsit is elértek. A tűzoltók megfékezték a lángok továbbterjedését, jelenleg az oltáson dolgoznak.
Családi emlékek, régi fényképek és kevésbé ismert történetek segítségével idézte fel Márton Áron püspök örökségét Lázár Csilla a 130. évfordulóhoz kapcsolódó Ezüst Akadémián. Az előadás résztvevőit arra is biztatta, hogy osszák meg saját emlékeiket.
Lesz európai uniós finanszírozás a csíkszéki tömegközlekedést átalakító elektromos buszok kifizetésére, amelyek szállításával késett a gyártó, és emiatt Csíkszereda lemaradt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásáról.
Karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás kedden Csíkszereda taplocai részének több utcájában. A szolgáltatáskimaradás október 27-én, 8 és 16 óra között várható.
Közös emlékezésre és beszélgetésre várják az Ezüst Akadémia hallgatóit Csíkszeredában, a Márton Áron 130 emlékév keretében. A résztvevőket arra kérik, hogy a püspökhöz kapcsolódó személyes emlékeiket, fényképeiket is hozzák magukkal.
A helyszínen szörnyethalt az az 54 éves férfi, akit Gyimesfelsőlok területén ütött el egy személygépkocsi – tájékoztatott a Hargita megyei rendőrség.
Szombaton hajnalban Madéfalvára riasztották a tűzoltókat, a tűz megfékezéséhez egy markológépet is bevetettek.
Ma szabadon kimondhatjuk a véleményünket, magyarul beszélhetünk, és nyíltan bírálhatjuk a hatalmat. Hetven éve azonban ez korántsem volt magától értetődő. Az 1956-os szabadságharcra emlékeztek pénteken Csíkszeredában, a Kalász negyedi kopjafánál.
Két embert bántalmazott, több vendéget pedig erőszakkal fenyegetett meg egy 43 éves férfi Csíkszeredában. A rendőrök kardot, két bicskát, boxert és könnygázspray-t is találtak nála. A férfit pszichiátriai osztályra utalták be.
Gyászol a csíkszeredai és az egyetemes magyar jégkorongsport. Életének 83. évében, hosszú betegség után elhunyt Basa János egykori jégkorongozó, edző és testnevelő tanár, aki sportolóként, edzőként és pedagógusként egyaránt maradandót alkotott.
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