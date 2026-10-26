Márton Áron püspök emlékeit idézik fel Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Közös emlékezésre és beszélgetésre várják az Ezüst Akadémia hallgatóit Csíkszeredában, a Márton Áron 130 emlékév keretében. A résztvevőket arra kérik, hogy a püspökhöz kapcsolódó személyes emlékeiket, fényképeiket is hozzák magukkal.
A találkozó középpontjában Márton Áron püspök öröksége, a 20. század történelmi tapasztalatai, valamint a személyes és családi emlékek megőrzésének és továbbadásának fontossága áll. A beszélgetést Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum alapítója és önkéntes munkatársa, a Spektrum Oktatási Központ vezetője irányítja.
Az eseményt október 27-én, kedden 12 órától tartják a Művészetek Házában.
A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy
és osszák meg az azokhoz kapcsolódó történeteket.
A találkozón a tulajdonosok beleegyezésével másolatokat is készíthetnek a fényképekről a Márton Áron Múzeum gyűjteménye számára.
Közel 25 millió lejes beruházással egy új iskola épül Karcfalván, a másik iskolaépületet pedig felújítják, minderre európai uniós és kormánytámogatás biztosít lehetőséget. A munkálatokat 2029-ben kell véglegesíteni.
A helyszínen szörnyethalt az az 54 éves férfi, akit Gyimesfelsőlok területén ütött el egy személygépkocsi – tájékoztatott a Hargita megyei rendőrség.
Szombaton hajnalban Madéfalvára riasztották a tűzoltókat, a tűz megfékezéséhez egy markológépet is bevetettek.
Ma szabadon kimondhatjuk a véleményünket, magyarul beszélhetünk, és nyíltan bírálhatjuk a hatalmat. Hetven éve azonban ez korántsem volt magától értetődő. Az 1956-os szabadságharcra emlékeztek pénteken Csíkszeredában, a Kalász negyedi kopjafánál.
Két embert bántalmazott, több vendéget pedig erőszakkal fenyegetett meg egy 43 éves férfi Csíkszeredában. A rendőrök kardot, két bicskát, boxert és könnygázspray-t is találtak nála. A férfit pszichiátriai osztályra utalták be.
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Kigyulladt egy parkoló személyautó csütörtök este Szépvízen. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a jármű már teljes terjedelmében lángolt.
Koszorúzással, fáklyás emlékmenettel, zenés színházi előadással és hangversennyel tisztelegnek október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Csíkszeredában.
Október 25-én, vasárnap délután fél hatkor gyújtanák meg a székely őrtüzeket Csíkszék, Kászonok és a Gyimesek völgyének településein. Veress Dávid, Csíkszék Székely Tanácsának képviselője arra kéri a községvezetőket, hogy támogassák a kezdeményezést.
Az 1956-os forradalom eseményeit, köztük pedig annak erdélyi és székelyföldi vonatkozásait idézik fel a kedden délután két órától kezdődő konferencián a Sapientia EMTE Csíkszerdai Karán.
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