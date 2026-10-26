Márton Áron püspök emlékeit idézik fel Csíkszeredában

Közös emlékezésre és beszélgetésre várják az Ezüst Akadémia hallgatóit Csíkszeredában, a Márton Áron 130 emlékév keretében. A résztvevőket arra kérik, hogy a püspökhöz kapcsolódó személyes emlékeiket, fényképeiket is hozzák magukkal.

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A találkozó középpontjában Márton Áron püspök öröksége, a 20. század történelmi tapasztalatai, valamint a személyes és családi emlékek megőrzésének és továbbadásának fontossága áll. A beszélgetést Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum alapítója és önkéntes munkatársa, a Spektrum Oktatási Központ vezetője irányítja.

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Az eseményt október 27-én, kedden 12 órától tartják a Művészetek Házában.

A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy