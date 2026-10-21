Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeznek 1956-ra Csíkszeredában

Archív
Fotó: Pinti Attila
Koszorúzással, fáklyás emlékmenettel, zenés színházi előadással és hangversennyel tisztelegnek október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Csíkszeredában.
A megemlékezés délelőtt 11 órakor a Kalász negyedi kopjafánál kezdődik koszorúzással és ünnepi műsorral. Este 18.15-kor a Sapientia EMTE épületének kivilágítása idézi fel a forradalom emlékét, majd
A Gloria Victis-emlékműnél 19 órától folytatódik az ünnepség. A Csíki Játékszín színészei és a Role zenekar közösen adják elő a Csend előtt és után című zenés színházi produkciót, majd ünnepi beszédek, egyházi áldás és koszorúzás következik.
Az este 20 órától a Csíki Moziban a Magyar költők énekelt versei című ünnepi hangversennyel folytatódik, amelyen a Codex Régizene Együttes és a sepsiszentgyörgyi Vox Humana Kamarakórus lép fel.
Azoknak, akik a Kalász negyedi kopjafánál vagy a Gloria Victis-emlékműnél koszorút, illetve virágot helyeznének el,
a varoshaza@szereda.ro e-mail címen vagy a 0266 315 120-as telefonszámon, a 238-as melléken.
Október 25-én, vasárnap délután fél hatkor gyújtanák meg a székely őrtüzeket Csíkszék, Kászonok és a Gyimesek völgyének településein. Veress Dávid, Csíkszék Székely Tanácsának képviselője arra kéri a községvezetőket, hogy támogassák a kezdeményezést.
Az 1956-os forradalom eseményeit, köztük pedig annak erdélyi és székelyföldi vonatkozásait idézik fel a kedden délután két órától kezdődő konferencián a Sapientia EMTE Csíkszerdai Karán.
A gyárbezárások munkahelyeket szüntetnek meg, de közösségeket, szakmai tudást és évtizedeken át épülő emberi kapcsolatokat is felszámolnak. Két film és az alkotókkal való beszélgetés a székelyföldi ipar múltját és emberi következményeit idézte fel.
Megfeszített tempóban zajlik az útjavítás a csíkszeredai Testvériség sugárút felső szakaszán, a kivitelező még a késő esti órákban is dolgozott, hogy mihamarabb befejezze a közel kétszázméteres szakasz felújítását.
Október 19–30. között nemzetközi hadgyakorlatot tartanak többek között Hargita megyében is. A kiképzés részeként Csíkzsögödben lövészetre, Csíkszeredában pedig katonai jelenlétre lehet számítani.
Fokozott elővigyázatosságra kérik Csíkszereda lakóit, miután a város területén is igazolták a veszettséget egy elhullott róka tetemében.
Két sofőr ellen indított büntetőeljárást a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság kedden: egyikük lejárt érvényességű rendszámmal vezetett, a másik pedig alkohol hatása alatt, ráadásul a jogosítványát is bevonták korábban.
Közúti baleset történt kedden este Csíkszeredában a Szék utcában, a karambol után pedig az egyik sofőr bántalmazta a másik autót vezető fiatal nőt.
Baleset történt kedd este Csíkszeredában, a tűzoltók is nagy erőkkel siettek a helyszínre.
Tűz ütött ki egy csíkszeredai cég fűrészporsilójában hétfőn este, a helyi tűzoltók siettek a helyszínre.
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