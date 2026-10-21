Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeznek 1956-ra Csíkszeredában

Koszorúzással, fáklyás emlékmenettel, zenés színházi előadással és hangversennyel tisztelegnek október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt Csíkszeredában.

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A megemlékezés délelőtt 11 órakor a Kalász negyedi kopjafánál kezdődik koszorúzással és ünnepi műsorral. Este 18.15-kor a Sapientia EMTE épületének kivilágítása idézi fel a forradalom emlékét, majd

18.40-kor fáklyás emlékmenet indul a Szabadság térről az 1956-os térre, a promenádon és a Petőfi Sándor utcán keresztül.

A Gloria Victis-emlékműnél 19 órától folytatódik az ünnepség. A Csíki Játékszín színészei és a Role zenekar közösen adják elő a Csend előtt és után című zenés színházi produkciót, majd ünnepi beszédek, egyházi áldás és koszorúzás következik.

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Az este 20 órától a Csíki Moziban a Magyar költők énekelt versei című ünnepi hangversennyel folytatódik, amelyen a Codex Régizene Együttes és a sepsiszentgyörgyi Vox Humana Kamarakórus lép fel.

Azoknak, akik a Kalász negyedi kopjafánál vagy a Gloria Victis-emlékműnél koszorút, illetve virágot helyeznének el,