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Csíkszeredában is fellobbant az adventi koszorú első gyertyájának lángja Az adventi időszak kezdetét közös ünnepléssel köszöntötték Csíkszeredában: fellobbant az adventi koszorú első gyertyáján a hit lángja. Nagy Lilla 2026. november 29., 19:002026. november 29., 19:00

Fotó: Borbély Fanni

Az adventi időszak kezdetét közös ünnepléssel köszöntötték Csíkszeredában: fellobbant az adventi koszorú első gyertyáján a hit lángja.

Nagy Lilla 2026. november 29., 19:002026. november 29., 19:00

A hit gyertyáját gyújtotta lángra Csíkszereda vasárnap délután. A közös ünneplésen Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy

a mindennapok rohanása és nehézségei között különösen fontos, hogy ne feledkezzünk meg a szeretetről, az egymás iránti türelemről és odafigyelésről.

A polgármester szerint miközben a szülők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy gyermekeik minél több idegen nyelvet megtanuljanak, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szeretet nyelvét is tovább kell adni nekik. Hirdetés

Fotó: Borbély Fanni

Mint fogalmazott, a gyermekek elsősorban a felnőttek példájából tanulnak, ezért

fontos, hogy mi magunk is figyelemmel, türelemmel és megértéssel forduljunk mások felé.

Korodi Attila úgy fogalmazott: az idei év sokak számára nehézségeket hozott, legyen szó anyagi gondokról, bizonytalanságról, sérelmekről vagy a mindennapok fáradalmairól.

Fotó: Borbély Fanni

Ezek a terhek gyakran elvonják a figyelmünket azokról a jó dolgokról, amelyek körülvesznek bennünket. A polgármester arra kérte az ünneplőket, hogy vegyék észre a jót egymásban, legyenek türelmesebbek,

ítélkezzenek kevesebbet, és figyeljenek inkább arra, ami összeköti őket.

A polgármester hangsúlyozta: advent nem csupán az ünnepekre való készülődés időszaka, hanem lehetőség arra is, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz.

Fotó: Borbély Fanni

Az első gyertya, a hit lángja pedig emlékeztessen arra, hogy higgyünk egymásban, a közösség erejében, valamint abban, hogy apró gesztusokkal magunk is szebbé tehetjük környezetünket. Az ünnepi beszéd végén Korodi Attila áldott, békés adventi időszakot kívánt mindenkinek, majd a jelen lévő gyermekekkel közösen meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját.

Fotó: Borbély Fanni

Az ünnepi áhítatot Küsmödi Csongor-Ignác, a Szent Kereszt Plébánia segédlelkésze tartotta. A lelkész elsősorban a gyerekekhez szólt, arra bátorította őket, hogy az adventi időszakban merjenek imádkozni. A rendezvény meghitt hangulatáról a Petőfi Sándor Általános Iskola kórusa gondoskodott.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: László Ildikó

Fotó: Borbély Fanni