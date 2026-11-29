Az adventi időszak kezdetét közös ünnepléssel köszöntötték Csíkszeredában: fellobbant az adventi koszorú első gyertyáján a hit lángja.
Fotó: Borbély Fanni
Az adventi időszak kezdetét közös ünnepléssel köszöntötték Csíkszeredában: fellobbant az adventi koszorú első gyertyáján a hit lángja.
A hit gyertyáját gyújtotta lángra Csíkszereda vasárnap délután. A közös ünneplésen Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere is köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy
A polgármester szerint miközben a szülők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy gyermekeik minél több idegen nyelvet megtanuljanak, arról sem szabad megfeledkezni, hogy a szeretet nyelvét is tovább kell adni nekik.
Fotó: Borbély Fanni
Mint fogalmazott, a gyermekek elsősorban a felnőttek példájából tanulnak, ezért
Korodi Attila úgy fogalmazott: az idei év sokak számára nehézségeket hozott, legyen szó anyagi gondokról, bizonytalanságról, sérelmekről vagy a mindennapok fáradalmairól.
Fotó: Borbély Fanni
Ezek a terhek gyakran elvonják a figyelmünket azokról a jó dolgokról, amelyek körülvesznek bennünket. A polgármester arra kérte az ünneplőket, hogy vegyék észre a jót egymásban, legyenek türelmesebbek,
A polgármester hangsúlyozta: advent nem csupán az ünnepekre való készülődés időszaka, hanem lehetőség arra is, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz.
Fotó: Borbély Fanni
Az első gyertya, a hit lángja pedig emlékeztessen arra, hogy higgyünk egymásban, a közösség erejében, valamint abban, hogy apró gesztusokkal magunk is szebbé tehetjük környezetünket. Az ünnepi beszéd végén Korodi Attila áldott, békés adventi időszakot kívánt mindenkinek, majd a jelen lévő gyermekekkel közösen meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját.
Fotó: Borbély Fanni
Az ünnepi áhítatot Küsmödi Csongor-Ignác, a Szent Kereszt Plébánia segédlelkésze tartotta. A lelkész elsősorban a gyerekekhez szólt, arra bátorította őket, hogy az adventi időszakban merjenek imádkozni. A rendezvény meghitt hangulatáról a Petőfi Sándor Általános Iskola kórusa gondoskodott.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: László Ildikó
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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