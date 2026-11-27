Korodi Attila az önkormányzatok közötti együttműködésben látja a megoldást
Fotó: Nagy Lilla
Egyetlen közigazgatási régióba sorolná Székelyföld 149 települését a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére indított, RMDSZ által is támogatott petíció. Korodi Attila szerint a közigazgatási reformnak nem a települések összevonásáról, hanem az együttműködésről és a helyi identitás megőrzéséről kell szólnia.
A romániai közigazgatási átszervezés jelenlegi tervei helyett az önkormányzatok közötti együttműködésben látja a megoldást Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. A városvezető erről egy csíkszeredai sajtótájékoztatón beszélt, ahol a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezésére, az RMDSZ támogatásával indított petíciót is aláírta. A dokumentumban azt
A polgármester szerint a romániai közvita egyre inkább arról szól, hogy a kisebb településeket összevonják, a városokat visszaminősítsék, illetve a megyék jelenlegi rendszerét is átalakítsák.
Úgy véli, a tervezett intézkedések elsősorban pénzügyi szempontból közelítik meg a kérdést, miközben háttérbe szorulnak a helyi közösségek és az ott élő emberek érdekei. Korodi Attila a kisebb települések összevonásának pénzügyi indokait is megkérdőjelezte. Számításai szerint
Korodi szerint azonban a megtakarítás sem biztos, hiszen a megszűnő önkormányzatok területén továbbra is biztosítani kell a közszolgáltatásokat.
Korodi Attila a pénteki sajtótájékoztatón az RMDSZ támogatásával indított petíciót is aláírta
Fotó: Nagy Lilla
A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervek 429, legfeljebb 1500 lakosú települést érintenek, köztük olyan hegyvidéki közösségeket, ahol már most is nehézséget jelent a közszolgáltatások elérése.
Példaként Bukarestet említette, ahol a távhőszolgáltatás, a tömegközlekedés és a metró működésének támogatása együttesen évente több milliárd lejes terhet jelent. Úgy véli, a közigazgatás hatékonyabbá tételekor ezeket a kiadásokat is vizsgálni kellene.
Korodi Attila szerint a települések megszüntetése helyett
Példaként Franciaországot hozta fel, ahol a települések különböző szintű közösségi társulásokban szervezik meg közös feladataikat. Ezek a társulások többek között a gazdaságfejlesztésért, a területrendezésért, a hulladékgazdálkodásért, a vízgazdálkodásért, a közlekedésért és a környezetvédelemért felelhetnek.
Petícióban kéri a Székely Nemzeti Tanács és az RMDSZ, hogy a 149, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó és Bákó megyei magyar polgármester által vezetett önkormányzatot csatolják egy közigazgatási régióba. Az anyagot az Európai Unió intézményeinek is elküldik.
A sajtótájékoztató másik fontos témája a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett petíció volt, amelyet az RMDSZ is támogat. A dokumentumban azt kérik, hogy egy esetleges romániai közigazgatási átszervezés során a hagyományosan Székelyföldhöz tartozó 149 települést egyetlen közigazgatási egységbe sorolják.
Korodi szerint a közigazgatási reformnak nem szabad mesterségesen létrehozott, a helyi közösségektől idegen struktúrákat eredményeznie. Olyan rendszert kell kialakítani, amely egyszerre biztosítja a hatékony működést, a települések közötti együttműködést, valamint a helyi és a nemzeti kisebbségi identitás megőrzését.
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