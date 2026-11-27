Egyetlen közigazgatási régióba sorolná Székelyföld 149 települését a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére indított, RMDSZ által is támogatott petíció. Korodi Attila szerint a közigazgatási reformnak nem a települések összevonásáról, hanem az együttműködésről és a helyi identitás megőrzéséről kell szólnia.

Nagy Lilla 2026. november 27., 14:292026. november 27., 14:29

A romániai közigazgatási átszervezés jelenlegi tervei helyett az önkormányzatok közötti együttműködésben látja a megoldást Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. A városvezető erről egy csíkszeredai sajtótájékoztatón beszélt, ahol a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezésére, az RMDSZ támogatásával indított petíciót is aláírta. A dokumentumban azt

kérik, hogy a hagyományosan Székelyföldhöz tartozó 149 település egyetlen közigazgatási régió része lehessen.

A polgármester szerint a romániai közvita egyre inkább arról szól, hogy a kisebb településeket összevonják, a városokat visszaminősítsék, illetve a megyék jelenlegi rendszerét is átalakítsák. Hirdetés Úgy véli, a tervezett intézkedések elsősorban pénzügyi szempontból közelítik meg a kérdést, miközben háttérbe szorulnak a helyi közösségek és az ott élő emberek érdekei. Korodi Attila a kisebb települések összevonásának pénzügyi indokait is megkérdőjelezte. Számításai szerint

a négymilliárd lejes kiadás megtérüléséhez 16 évre lenne szükség, ha az állam évente mintegy 270 millió lejt takarítana meg az összevonásokkal.

Korodi szerint azonban a megtakarítás sem biztos, hiszen a megszűnő önkormányzatok területén továbbra is biztosítani kell a közszolgáltatásokat.

Korodi Attila a pénteki sajtótájékoztatón az RMDSZ támogatásával indított petíciót is aláírta Fotó: Nagy Lilla

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a tervek 429, legfeljebb 1500 lakosú települést érintenek, köztük olyan hegyvidéki közösségeket, ahol már most is nehézséget jelent a közszolgáltatások elérése.

Eközben szerinte a nagyvárosok jelentős költségvetési kiadásai jóval kevesebb figyelmet kapnak.

Példaként Bukarestet említette, ahol a távhőszolgáltatás, a tömegközlekedés és a metró működésének támogatása együttesen évente több milliárd lejes terhet jelent. Úgy véli, a közigazgatás hatékonyabbá tételekor ezeket a kiadásokat is vizsgálni kellene. A francia modell megoldást kínálhat Korodi Attila szerint a települések megszüntetése helyett

az önkormányzatok társulására kellene építeni.

Példaként Franciaországot hozta fel, ahol a települések különböző szintű közösségi társulásokban szervezik meg közös feladataikat. Ezek a társulások többek között a gazdaságfejlesztésért, a területrendezésért, a hulladékgazdálkodásért, a vízgazdálkodásért, a közlekedésért és a környezetvédelemért felelhetnek. korábban írtuk Egy közigazgatási régióba gyúrnák a magyar településeket Petícióban kéri a Székely Nemzeti Tanács és az RMDSZ, hogy a 149, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó és Bákó megyei magyar polgármester által vezetett önkormányzatot csatolják egy közigazgatási régióba. Az anyagot az Európai Unió intézményeinek is elküldik. 149 település közös közigazgatási régiót kér A sajtótájékoztató másik fontos témája a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett petíció volt, amelyet az RMDSZ is támogat. A dokumentumban azt kérik, hogy egy esetleges romániai közigazgatási átszervezés során a hagyományosan Székelyföldhöz tartozó 149 települést egyetlen közigazgatási egységbe sorolják.

A csíkszeredai városvezetés a petícióban megfogalmazott álláspontot a román parlamentnek és kormánynak, valamint több európai intézménynek is el kívánja juttatni.