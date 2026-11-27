2026. november 25., szerda

Nem magánügy, hanem közügy: 34 üres szék emlékeztet a nők elleni erőszak áldozataira Csíkszeredában

Harmincnégy üres szék, mécses és nő, aki idén már nem töltheti szerettei körében a karácsonyt. Hargita megyében intézmények és civil szervezetek közös kampánnyal hívják fel a figyelmet a megelőzésre, a segítségkérésre és az áldozatok védelmére.