Képünk illusztráció
Fotó: illusztráció: Pixabay
Keresztény szemszögből közelíti meg a mindennapokban szükséges lelkierő kérdését Holló László pénteki előadásán Csíkszeredában. A rendezvényre ingyenes a belépés.
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig című előadás-sorozat 332. állomásához érkezik november 27-én, pénteken. Ezúttal dr. Holló László tart előadást Lelkierő a mindennapokban keresztény szemmel címmel.
Az eseménynek a csíkszeredai Magyar Ügyek Háza (Petőfi Sándor utca 36. szám) ad otthont pénteken 18 órától.
A rendezvény ingyenes és minden érdeklődő számára nyitott.
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