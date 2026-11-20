Jelentős időjárás-változást jeleznek előre a meteorológusok vasárnaptól: előbb az ország északi, északnyugati, majd a középső részén fog nagyot csökkenni a hőmérséklet.

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„Vasárnaptól lehűlés kezdődik, először az ország északi, északnyugati, majd középső térségében, ahol a nappali csúcshőmérséklet már nem haladja meg a tíz Celsius-fokot.

Hétfőtől pedig az egész országban érezhető lesz a lehűlés”

– magyarázta a Digi24 hírtévé élő adásában Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vezérigazgatója.

A vezető meteorológus szerint a jövő hét elejétől jóval alacsonyabb hőmérsékletekre kell számítani, egyes régiókban éjszaka fagypont alá süllyed a hőmérséklet.

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„A jövő hét elején a nappali csúcshőmérsékletek várhatóan mindössze négy és tíz Celsius-fok között alakulnak, a mélyebben fekvő medencékben pedig már negatív éjszakai hőmérsékletekre is számítunk” – közölte, hozzátéve, hogy