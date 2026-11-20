A lehűlést vegyes halmazállapotú csapadék kíséri, egyes térségekben pedig a szezon első havazásai is várhatók. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Jelentős időjárás-változást jeleznek előre a meteorológusok vasárnaptól: előbb az ország északi, északnyugati, majd a középső részén fog nagyot csökkenni a hőmérséklet.
2026. november 20., 11:372026. november 20., 11:37
2026. november 20., 11:382026. november 20., 11:38
„Vasárnaptól lehűlés kezdődik, először az ország északi, északnyugati, majd középső térségében, ahol a nappali csúcshőmérséklet már nem haladja meg a tíz Celsius-fokot.
– magyarázta a Digi24 hírtévé élő adásában Elena Mateescu, az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) vezérigazgatója.
A vezető meteorológus szerint a jövő hét elejétől jóval alacsonyabb hőmérsékletekre kell számítani, egyes régiókban éjszaka fagypont alá süllyed a hőmérséklet.
„A jövő hét elején a nappali csúcshőmérsékletek várhatóan mindössze négy és tíz Celsius-fok között alakulnak, a mélyebben fekvő medencékben pedig már negatív éjszakai hőmérsékletekre is számítunk” – közölte, hozzátéve, hogy
„Esővel, havas esővel és havazással kezdődik a következő hét Máramarosban, Erdélyben és Moldvában” – nyilatkozta Elena Mateescu.
Addig viszont – legalábbis péntek éjszakáig biztosan – marad a szeles idő, az Országos Meteorológiai Szolgálat ugyanis meghosszabbította a szélriadót péntek éjjel tizenegy óráig. Az elsőfokú, sárga jelzésű, erős szélre vonatkozó riasztás részben Maros, Hargita és Kovászna megyét is érinti, ahol a magasabb területeken akár 90–120 km/órás sebességgel is fújhat a szél.
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