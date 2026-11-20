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Fotó: Tuchiluș Alex
Befejeződtek a temesvári Traian Vuia Nemzetközi Repülőtér kifutópályájának felújítási munkálatai, így november 22-én, vasárnap 19 órától újraindulhat a légi forgalom.
A temesvári repülőtér közleménye szerint a kifutópályán végzett munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra műszaki állapotának javítása, valamint a biztonságos üzemeltetés feltételeinek fenntartása volt.
A november 2-án kezdődött felújítás során összesen 36 122 négyzetméternyi felületet korszerűsítettek, egy 7,6 millió lej értékű szerződés keretében. Ezzel párhuzamosan egy másik szerződés alapján a repülőtér fénytechnikai jelzőrendszerét is modernizálták. A kifutópálya újbóli megnyitásával
a légitársaságok pedig az eredeti menetrendjük szerint közlekedtethetik járataikat.
A TAROM, a HiSky és a Wizz Air járatai visszatérnek Aradról Temesvárra, emellett a Lufthansa és a Turkish Airlines is újraindítja temesvári járatait.
A munkálatok ideje alatt valamennyi érintett járatot az aradi repülőtér fogadta – számolt be a News.ro hírügynökség.
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