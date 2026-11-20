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Fotó: Gábos Albin
Fogyasztói jogorvoslati portált és árfigyelő weboldalt hozott létre az Európai Bizottság azzal a céllal, hogy segítse a fogyasztókat jogaik védelmében és átláthatóbbá tegye a piacot.
A brüsszeli közlemény szerint a héten bemutatott jogorvoslati portál abban segít a fogyasztóknak, hogy megtalálják a legjobb megoldást vitás ügyeik rendezésére, és jogorvoslatot kérjenek, ha sérültek a jogaik.
Az oldalon egy interaktív megoldáskereső is működik, amely végigvezeti a felhasználókat a lehetőségeken. Ilyen lehet például valamelyik alternatív vitarendezési forma, a képviseleti keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás, vagy az európai fogyasztói központok hálózatára vonatkozó információ.
Az árfigyelő eszköz több mint négyszáz termék- és szolgáltatástípus árának alakulását követi nyomon és hasonlítja össze a koronavírus-világjárvány előtti időszaktól.
– idéz az MTI a brüsszeli közleményből.
A közlemény Michael McGrath demokráciáért, a jogérvényesülésért, a jogállamiságért és a fogyasztóvédelemért felelős uniós biztost idézte, aki így fogalmazott: „a fogyasztók védelme azt is jelenti, hogy felvértezzük őket azokkal az ismeretekkel és eszközökkel, amelyekre szükségük van jogaik gyakorlásához és ahhoz, hogy jogorvoslatot kérhessenek, ha valami probléma vetődik fel”.
Az új fogyasztói jogorvoslati portál segít eligazodni a fogyasztóknak a vitás ügyek rendezésére rendelkezésre álló lehetőségek között, míg az árfigyelő eszköz hasznos adatokat szolgáltat majd az árak alakulásáról, hozzájárulva a piac átláthatóbbá tételéhez – magyarázta az uniós biztos. Fontos ugyanakkor megjegyezezni az árfigyelővel kapcsolatban, hogy ez nem a boltok aktuális akciós árait hasonlítja össze, hanem a termékek és szolgáltatások statisztikai árindexeinek változását mutatja be.
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