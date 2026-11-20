Fogyasztói jogorvoslati portált és árfigyelő weboldalt hozott létre az Európai Bizottság azzal a céllal, hogy segítse a fogyasztókat jogaik védelmében és átláthatóbbá tegye a piacot.

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A brüsszeli közlemény szerint a héten bemutatott jogorvoslati portál abban segít a fogyasztóknak, hogy megtalálják a legjobb megoldást vitás ügyeik rendezésére, és jogorvoslatot kérjenek, ha sérültek a jogaik.

Az oldalon egy interaktív megoldáskereső is működik, amely végigvezeti a felhasználókat a lehetőségeken. Ilyen lehet például valamelyik alternatív vitarendezési forma, a képviseleti keresetekkel kapcsolatos tájékoztatás, vagy az európai fogyasztói központok hálózatára vonatkozó információ.

Az árfigyelő eszköz több mint négyszáz termék- és szolgáltatástípus árának alakulását követi nyomon és hasonlítja össze a koronavírus-világjárvány előtti időszaktól.