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Fotó: Haáz Vince
Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltje kedden bejelentette, hogy ha az öt hónap múlva esedékes elnökválasztáson őt választják meg államfőnek, azonnal elindítja a nyugdíjreformját, amelynek köszönhetően „több százezer munkavállaló előbb mehet nyugdíjba”.
A legnagyobb ellenzéki párt jelöltje a jelenlegi törvényes nyugdíjkorhatárt 64-ről 60 évre csökkentené vissza, vagy 40–42 évnyi járulékfizetés után 62 évre, a munkaerőpiacra lépés idejétől függően. „Nyugdíjrendszerünket a megőrzése érdekében meg kell javítani, fel kell újítani és korunk kihívásaihoz kell igazítani” – mondta a szélsőjobboldali jelölt az RN székházában tartott sajtótájékoztatóján.
Marine Le Pen ígéretet tett arra, hogy reformját a „hivatalba lépését követően azonnal elindítja”, és
– írja az MTI. Emmanuel Macron jelenlegi államfő vitatott reformjának célja a nyugdíjkorhatár fokozatos emelése volt 64 évre. Az utcai milliós tiltakozások nyomán azonban azt a kormány felfüggesztette, azzal a feltétellel, hogy a megvalósítása 2028 elején folytatódik, kivéve, ha a 2027. április 18-án és május 2-án esedékes elnökválasztások után egy másik törvény felváltja.
A jelképes reform finanszírozására Jordan Bardella pártelnök egy sor intézkedést is bejelentett, beleértve néhány ösztönzőt (mégpedig az idősebbek törvényes korhatáron túli munkavégzésének ösztönzését), valamint számos szigorítást, köztük a negyedévek érvényesítésének feltételeire vonatkozókat.
„Konkrétan öt korcsoportot fogunk meghatározni – 60, 60,5, 61, 61,5 vagy 62 –, és mindegyik korcsoport a teljes összegű nyugdíjhoz szükséges negyedévek számának felel meg” – mondta a pártelnök. Eszerint legalább 40 év járulékfizetési időt állapítanak meg azok számára, akik húszéves koruk előtt kezdtek dolgozni, és 42 évet azoknak, akik 23 éves koruk után léptek a munkaerőpiacra.
– állította Marine Le Pen, aki arra is ígéretet tett, hogy „felére csökkenti az Emmanuel Macrontól örökölt hiányt”. A Nemzeti Tömörülés a javasolt reform bruttó költségét 18,6 milliárd euróra becsüli 2032-ig.
A reform elfogadásának politikai feltételeivel kapcsolatban Marine Le Pen elmondta, hogy a parlamenti vitát szeretné előnyben részesíteni, de amennyiben az elnökválasztást követő nemzetgyűlési választásokon a pártja nem szerez elegendő többséget a parlamentben, nem zárja ki a szöveg népszavazásra bocsátását.
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