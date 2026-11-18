Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltje kedden bejelentette, hogy ha az öt hónap múlva esedékes elnökválasztáson őt választják meg államfőnek, azonnal elindítja a nyugdíjreformját, amelynek köszönhetően „több százezer munkavállaló előbb mehet nyugdíjba”.

Székelyhon 2026. november 18., 08:512026. november 18., 08:51

A legnagyobb ellenzéki párt jelöltje a jelenlegi törvényes nyugdíjkorhatárt 64-ről 60 évre csökkentené vissza, vagy 40–42 évnyi járulékfizetés után 62 évre, a munkaerőpiacra lépés idejétől függően. „Nyugdíjrendszerünket a megőrzése érdekében meg kell javítani, fel kell újítani és korunk kihívásaihoz kell igazítani” – mondta a szélsőjobboldali jelölt az RN székházában tartott sajtótájékoztatóján. Marine Le Pen ígéretet tett arra, hogy reformját a „hivatalba lépését követően azonnal elindítja”, és

2028. január 1-jétől végleg eltörli a jelenlegi kormányzat által elindított nyugdíjreformot

– írja az MTI. Emmanuel Macron jelenlegi államfő vitatott reformjának célja a nyugdíjkorhatár fokozatos emelése volt 64 évre. Az utcai milliós tiltakozások nyomán azonban azt a kormány felfüggesztette, azzal a feltétellel, hogy a megvalósítása 2028 elején folytatódik, kivéve, ha a 2027. április 18-án és május 2-án esedékes elnökválasztások után egy másik törvény felváltja. Hirdetés A jelképes reform finanszírozására Jordan Bardella pártelnök egy sor intézkedést is bejelentett, beleértve néhány ösztönzőt (mégpedig az idősebbek törvényes korhatáron túli munkavégzésének ösztönzését), valamint számos szigorítást, köztük a negyedévek érvényesítésének feltételeire vonatkozókat. „Konkrétan öt korcsoportot fogunk meghatározni – 60, 60,5, 61, 61,5 vagy 62 –, és mindegyik korcsoport a teljes összegű nyugdíjhoz szükséges negyedévek számának felel meg” – mondta a pártelnök. Eszerint legalább 40 év járulékfizetési időt állapítanak meg azok számára, akik húszéves koruk előtt kezdtek dolgozni, és 42 évet azoknak, akik 23 éves koruk után léptek a munkaerőpiacra.

A nyugdíjreformunk teljes mértékben finanszírozható