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Romániához közeli térséget is védene az új európai rakétaelhárító rendszer

Kiemelt jelentőségű a Fekete-tengeri térség védelme. Képünk illusztráció • Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala

Kiemelt jelentőségű a Fekete-tengeri térség védelme. Képünk illusztráció

Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala

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Ukrajna Dániával közösen egy olyan projekt kidolgozásán dolgozik, amelynek keretében különböző típusú drónok segítségével kísérnék a teherhajókat a Fekete-tengeren, védelmet nyújtva az orosz támadásokkal szemben – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Dániában Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint.

Székelyhon

2026. november 12., 08:282026. november 12., 08:28

„Mint tudják, a Fekete-tenger jelenleg blokád alatt áll. A mezőgazdaság számára rendkívül fontos a hajók kísérésének biztosítása.

Idézet
Biztonsági kérdésről van szó,

hiszen Oroszország drónokkal, köztük irániakkal, valamint különböző rakétákkal támad. Megpróbálják megsemmisíteni az összes hajót, függetlenül attól, hogy mely országhoz tartoznak. Megvitatjuk és dolgozunk a hajók különböző típusú drónok segítségével történő kísérésének megszervezésén. Ez jelenleg az egyik új projektünk, amelyért nagyon hálásak vagyunk” – idézi az ukrán államfőt az MTI.

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Zelenszkij hozzátette, hogy

egy európai ballisztikusrakéta-elhárító rendszer kidolgozása már egy éve folyamatban van.

„Ezen a projekten nem tudunk egyedül dolgozni. Nagyon hálásak vagyunk a dán hadiiparnak és más partnereinknek. Remélem, hogy télen kipróbáljuk az első új európai rakétavédelmi rendszert, és bizonyos eredményeket is elérhetünk. Mindannyiunknak szüksége van rá” – hangsúlyozta.

Dánia kedden 643 millió euró értékű új katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára – idézte fel az Ukrinform.

Külföld
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