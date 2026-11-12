Romániához közeli térséget is védene az új európai rakétaelhárító rendszer

Kiemelt jelentőségű a Fekete-tengeri térség védelme. Képünk illusztráció
Fotó: Radu Miruţă Facebook-oldala
Ukrajna Dániával közösen egy olyan projekt kidolgozásán dolgozik, amelynek keretében különböző típusú drónok segítségével kísérnék a teherhajókat a Fekete-tengeren, védelmet nyújtva az orosz támadásokkal szemben – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Dániában Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján az Ukrinform hírügynökség jelentése szerint.
„Mint tudják, a Fekete-tenger jelenleg blokád alatt áll. A mezőgazdaság számára rendkívül fontos a hajók kísérésének biztosítása.
hiszen Oroszország drónokkal, köztük irániakkal, valamint különböző rakétákkal támad. Megpróbálják megsemmisíteni az összes hajót, függetlenül attól, hogy mely országhoz tartoznak. Megvitatjuk és dolgozunk a hajók különböző típusú drónok segítségével történő kísérésének megszervezésén. Ez jelenleg az egyik új projektünk, amelyért nagyon hálásak vagyunk” – idézi az ukrán államfőt az MTI.
Zelenszkij hozzátette, hogy
„Ezen a projekten nem tudunk egyedül dolgozni. Nagyon hálásak vagyunk a dán hadiiparnak és más partnereinknek. Remélem, hogy télen kipróbáljuk az első új európai rakétavédelmi rendszert, és bizonyos eredményeket is elérhetünk. Mindannyiunknak szüksége van rá” – hangsúlyozta.
Dánia kedden 643 millió euró értékű új katonai segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára – idézte fel az Ukrinform.
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