Jövőre nem nőnek az adók, a nyugdíjakat a törvényeknek megfelelően indexálni kell, és a munka adóterhének mérséklésére is szükség van – jelentette ki szerda este a Szociáldemokrata Párt elnöke, Sorin Grindeanu.

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A politikus az Antena 3 CNN-nek nyilatkozva közölte: megállapodna az üzleti szférával arról, hogy 2027-ben nem emelnek adót. Szerinte ezzel erősíteni lehetne a befektetők bizalmát Románia iránt.

A nyugdíjakról kijelentette, hogy az indexálást a törvénynek megfelelően végre kell hajtani.