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Eljön a jó világ? Jövőre nem nőnének az adók, sőt csökkennének a munkát terhelő illetékek

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Képünk illusztráció

Fotó: Gábos Albin

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Jövőre nem nőnek az adók, a nyugdíjakat a törvényeknek megfelelően indexálni kell, és a munka adóterhének mérséklésére is szükség van – jelentette ki szerda este a Szociáldemokrata Párt elnöke, Sorin Grindeanu.

Székelyhon

2026. november 12., 08:362026. november 12., 08:36

A politikus az Antena 3 CNN-nek nyilatkozva közölte: megállapodna az üzleti szférával arról, hogy 2027-ben nem emelnek adót. Szerinte ezzel erősíteni lehetne a befektetők bizalmát Románia iránt.

A nyugdíjakról kijelentette, hogy az indexálást a törvénynek megfelelően végre kell hajtani.

Idézet
Ez nem lehet alku tárgya. Be kell tartanunk a törvényt, és indexálnunk kell a nyugdíjakat

– idézi az Agerpres hírügynökség a PSD elnökét.

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A PSD elnöke a munkát terhelő adók csökkentését is szükségesnek nevezte. Emellett ismét javasolta a gyesen lévők, a kiszolgáltatott csoportokhoz tartozók, valamint a háborús veteránok és hadirokkantak egészségbiztosítási járulékának (CASS) eltörlését.

Belföld Társadalom
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