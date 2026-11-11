Másfél évszázados múltra emlékezik a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum

Fotó: Gergely Imre
Egész tanéven át tartó programsorozattal ünnepli a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum az iskola alapításának 150. évfordulóját. A jubileumi események nyitányaként erdélyi vallásturisztikai diákversenyt szerveznek.
Nem naptári évhez, hanem a 2026–2027-es tanévhez köti jubileumi ünnepségsorozatát a gyergyóiak által „Szakinak” nevezett Fogarasy Mihály Műszaki Líceum. A szándék az, hogy
Úgy gondolják, hogy a másfél évszázados történelmi örökség mellett a jelenlegi szakmai képzés és az intézmény jövője is hangsúlyt kapjon.
A programsorozat első nagy eseménye a november 20–22. között megszervezett Fogarasy 150 – Erdélyi vallásturisztikai diákverseny és szakmai találkozó lesz.
Portik Zsolt történelemtanár elmondta, hat település hét csapatát várják azokból az erdélyi magyar iskolákból, ahol szintén működik vallásturizmus szak.
A verseny Fogarasy Mihály püspök örökségét és Gyergyószentmiklós egyházi-kulturális értékeit állítja középpontba.
Fotó: Gergely Imre
Siklósi Piroska igazgató szerint a jubileum egyik fontos célja, hogy
Szeretnék, ha a diákok is tudnák, milyen történelmi viszontagságokon ment keresztül az iskola, és megértenék, miért érdemes erre a múltra emlékezni.
A tanév során fotó- és rajzpályázatot, kiállítást, valamint szakmai találkozókat is szerveznek. Ez utóbbiakat fontosnak tartják, hiszen általuk a szakmai oktatás területén kialakult kapcsolatok is erősödhetnek. Magyarországi testvériskolákat, a győri Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikumot, illetve a kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikumot is vendégül látják. Emellett a volt diákokat is visszavárják egy nyílt napra.
Amint az eseményeket felvezető sajtótájékoztatón elhangzott, a hagyomány és a korszerű oktatás találkozását jelképezi az iskola elkészült makettje, amelyet a mechatronika szakos diákok Farkas Szabolcs tanár irányításával, 3D nyomtatással készítettek el.
Fotó: Gergely Imre
A Fogarasy Mihály püspök által alapított, 1876-ban leánynevelő intézetként elindult iskola épülete a római katolikus egyház tulajdona, a Szent István-plébániához tartozik.
Jánossi Imre plébános hangsúlyozta, örömteli, hogy
Az egyházközség kórusa és az egyháztanács is bekapcsolódik a jubileumi eseményekbe. Mint rámutatott, a 150 éve leánynevelő intézetként alapított iskolát a többszöri rendszerváltás és a történelmi változások átformálták, de ennek ellenére ma is képes alkalmazkodni a kor kihívásaihoz. Fontosnak nevezte
A jubileumi tanév a végzősök ballagásáig tart.
Fotó: Gergely Imre
Mindeközben az iskola épületének felújítása is folytatódik: a magyar állam támogatásával zajló munkálatok jelenlegi szakaszát a tervek szerint jövő év júliusáig fejezik be. Az első emelet és a manzárd korszerűsítése azonban még hátravan.
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