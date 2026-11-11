Másfél évszázados múltra emlékezik a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum

Egész tanéven át tartó programsorozattal ünnepli a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum az iskola alapításának 150. évfordulóját. A jubileumi események nyitányaként erdélyi vallásturisztikai diákversenyt szerveznek.

Gergely Imre 2026. november 11., 20:562026. november 11., 20:56

Nem naptári évhez, hanem a 2026–2027-es tanévhez köti jubileumi ünnepségsorozatát a gyergyóiak által „Szakinak” nevezett Fogarasy Mihály Műszaki Líceum. A szándék az, hogy

a megemlékezések ne néhány kiemelt alkalomra korlátozódjanak, hanem a diákok, pedagógusok és az iskolaközösség mindennapjaiba is beépüljenek.

Úgy gondolják, hogy a másfél évszázados történelmi örökség mellett a jelenlegi szakmai képzés és az intézmény jövője is hangsúlyt kapjon. Hirdetés A programsorozat első nagy eseménye a november 20–22. között megszervezett Fogarasy 150 – Erdélyi vallásturisztikai diákverseny és szakmai találkozó lesz. Portik Zsolt történelemtanár elmondta, hat település hét csapatát várják azokból az erdélyi magyar iskolákból, ahol szintén működik vallásturizmus szak. A verseny Fogarasy Mihály püspök örökségét és Gyergyószentmiklós egyházi-kulturális értékeit állítja középpontba.

Fotó: Gergely Imre

Siklósi Piroska igazgató szerint a jubileum egyik fontos célja, hogy

a jelenlegi diákok jobban megismerjék intézményük múltját, és büszkék legyenek arra, hogy ide járnak.

Szeretnék, ha a diákok is tudnák, milyen történelmi viszontagságokon ment keresztül az iskola, és megértenék, miért érdemes erre a múltra emlékezni. A tanév során fotó- és rajzpályázatot, kiállítást, valamint szakmai találkozókat is szerveznek. Ez utóbbiakat fontosnak tartják, hiszen általuk a szakmai oktatás területén kialakult kapcsolatok is erősödhetnek. Magyarországi testvériskolákat, a győri Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikumot, illetve a kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikumot is vendégül látják. Emellett a volt diákokat is visszavárják egy nyílt napra.

A tervek között szerepel egy Fogarasy Mihály életét és munkásságát bemutató emlékszoba kialakítása is.

Amint az eseményeket felvezető sajtótájékoztatón elhangzott, a hagyomány és a korszerű oktatás találkozását jelképezi az iskola elkészült makettje, amelyet a mechatronika szakos diákok Farkas Szabolcs tanár irányításával, 3D nyomtatással készítettek el.

Fotó: Gergely Imre

A Fogarasy Mihály püspök által alapított, 1876-ban leánynevelő intézetként elindult iskola épülete a római katolikus egyház tulajdona, a Szent István-plébániához tartozik. Jánossi Imre plébános hangsúlyozta, örömteli, hogy

az iskola alapító püspökének személye és öröksége ismét hangsúlyos szerepet kap a város életében.

Az egyházközség kórusa és az egyháztanács is bekapcsolódik a jubileumi eseményekbe. Mint rámutatott, a 150 éve leánynevelő intézetként alapított iskolát a többszöri rendszerváltás és a történelmi változások átformálták, de ennek ellenére ma is képes alkalmazkodni a kor kihívásaihoz. Fontosnak nevezte

az egyházi jelenlét további erősítését is az intézmény életében.

A jubileumi tanév a végzősök ballagásáig tart.

Fotó: Gergely Imre