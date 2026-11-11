Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Másfél évszázados múltra emlékezik a Fogarasy Mihály Műszaki Líceum

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egész tanéven át tartó programsorozattal ünnepli a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceum az iskola alapításának 150. évfordulóját. A jubileumi események nyitányaként erdélyi vallásturisztikai diákversenyt szerveznek.

Gergely Imre

2026. november 11., 20:562026. november 11., 20:56

Nem naptári évhez, hanem a 2026–2027-es tanévhez köti jubileumi ünnepségsorozatát a gyergyóiak által „Szakinak” nevezett Fogarasy Mihály Műszaki Líceum. A szándék az, hogy

a megemlékezések ne néhány kiemelt alkalomra korlátozódjanak, hanem a diákok, pedagógusok és az iskolaközösség mindennapjaiba is beépüljenek.

Úgy gondolják, hogy a másfél évszázados történelmi örökség mellett a jelenlegi szakmai képzés és az intézmény jövője is hangsúlyt kapjon.

Hirdetés

A programsorozat első nagy eseménye a november 20–22. között megszervezett Fogarasy 150 – Erdélyi vallásturisztikai diákverseny és szakmai találkozó lesz.

Portik Zsolt történelemtanár elmondta, hat település hét csapatát várják azokból az erdélyi magyar iskolákból, ahol szintén működik vallásturizmus szak.

A verseny Fogarasy Mihály püspök örökségét és Gyergyószentmiklós egyházi-kulturális értékeit állítja középpontba.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Siklósi Piroska igazgató szerint a jubileum egyik fontos célja, hogy

a jelenlegi diákok jobban megismerjék intézményük múltját, és büszkék legyenek arra, hogy ide járnak.

Szeretnék, ha a diákok is tudnák, milyen történelmi viszontagságokon ment keresztül az iskola, és megértenék, miért érdemes erre a múltra emlékezni.

A tanév során fotó- és rajzpályázatot, kiállítást, valamint szakmai találkozókat is szerveznek. Ez utóbbiakat fontosnak tartják, hiszen általuk a szakmai oktatás területén kialakult kapcsolatok is erősödhetnek. Magyarországi testvériskolákat, a győri Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikumot, illetve a kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Technikumot is vendégül látják. Emellett a volt diákokat is visszavárják egy nyílt napra.

A tervek között szerepel egy Fogarasy Mihály életét és munkásságát bemutató emlékszoba kialakítása is.

Amint az eseményeket felvezető sajtótájékoztatón elhangzott, a hagyomány és a korszerű oktatás találkozását jelképezi az iskola elkészült makettje, amelyet a mechatronika szakos diákok Farkas Szabolcs tanár irányításával, 3D nyomtatással készítettek el.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A Fogarasy Mihály püspök által alapított, 1876-ban leánynevelő intézetként elindult iskola épülete a római katolikus egyház tulajdona, a Szent István-plébániához tartozik.

Jánossi Imre plébános hangsúlyozta, örömteli, hogy

az iskola alapító püspökének személye és öröksége ismét hangsúlyos szerepet kap a város életében.

Az egyházközség kórusa és az egyháztanács is bekapcsolódik a jubileumi eseményekbe. Mint rámutatott, a 150 éve leánynevelő intézetként alapított iskolát a többszöri rendszerváltás és a történelmi változások átformálták, de ennek ellenére ma is képes alkalmazkodni a kor kihívásaihoz. Fontosnak nevezte

az egyházi jelenlét további erősítését is az intézmény életében.

A jubileumi tanév a végzősök ballagásáig tart.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

Mindeközben az iskola épületének felújítása is folytatódik: a magyar állam támogatásával zajló munkálatok jelenlegi szakaszát a tervek szerint jövő év júliusáig fejezik be. Az első emelet és a manzárd korszerűsítése azonban még hátravan.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ordított, fenyegetőzött és még a buszmegálló táblájának is nekiesett – azonosították és bírságot kapott
A kapu előtt kényelmesebb a parkolás
A nagy stadionokról álmodott, most a román válogatott mezében mutatkozhat be Marius Corbu
Az államfő támogatja a PSD magyarok számára potenciális veszélyeket hordozó település-összevonási tervét
Kézilabda-rangadó, kosárválogatott és vízilabda-BL – szerdán a tévében
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Ordított, fenyegetőzött és még a buszmegálló táblájának is nekiesett – azonosították és bírságot kapott
Székelyhon

Ordított, fenyegetőzött és még a buszmegálló táblájának is nekiesett – azonosították és bírságot kapott
A kapu előtt kényelmesebb a parkolás
Székelyhon

A kapu előtt kényelmesebb a parkolás
A nagy stadionokról álmodott, most a román válogatott mezében mutatkozhat be Marius Corbu
Székely Sport

A nagy stadionokról álmodott, most a román válogatott mezében mutatkozhat be Marius Corbu
Az államfő támogatja a PSD magyarok számára potenciális veszélyeket hordozó település-összevonási tervét
Krónika

Az államfő támogatja a PSD magyarok számára potenciális veszélyeket hordozó település-összevonási tervét
Kézilabda-rangadó, kosárválogatott és vízilabda-BL – szerdán a tévében
Székely Sport

Kézilabda-rangadó, kosárválogatott és vízilabda-BL – szerdán a tévében
Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Nőileg

Az ajándék, amiből egyetlen létezik a világon
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 11., szerda

Ki dönt a szemétdíj emeléséről?

Közgyűlésen döntenek a Maros megyei polgármesterek a jövő évi szemétdíj megemeléséről és minden településnek egy szavazata van. Bár a marosvásárhelyi tanácsosok elutasították a díjemelést, a peremtelepülések dönthetnek másként.

Ki dönt a szemétdíj emeléséről?
Ki dönt a szemétdíj emeléséről?
2026. november 11., szerda

Ki dönt a szemétdíj emeléséről?
Hirdetés
2026. november 11., szerda

Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása

Pénteken kapcsolják vissza az országos villamosenergia-hálózatra a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát, egy nappal később a korábban tervezettnél – közölte szerdán a Nuclearelectrica.

Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása
Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása
2026. november 11., szerda

Csúszik a csernavodai atomerőmű 1-es reaktorának újraindítása
2026. november 11., szerda

Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens

Megkezdődött a Siemens új erdélyi gyárának építése szerdán – írja az MTI a Profit.ro román gazdasági hírportál nyomán.

Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens
Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens
2026. november 11., szerda

Bő száz kilométerre Székelyföldtől épít gyárat a Siemens
2026. november 11., szerda

Erdélyi pedagógusok ötletei egy kattintásra: bemutatták az erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait összegyűjtő kötetet

Bárki számára elérhető az az online kötet, amely erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait, újító ötleteit foglalja magában. Ezt be is mutatták kedden este Marosvásárhelyen a régi bábszínházban a PedCafé elnevezésű rendezvényen.

Erdélyi pedagógusok ötletei egy kattintásra: bemutatták az erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait összegyűjtő kötetet
Erdélyi pedagógusok ötletei egy kattintásra: bemutatták az erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait összegyűjtő kötetet
2026. november 11., szerda

Erdélyi pedagógusok ötletei egy kattintásra: bemutatták az erdélyi magyar pedagógusok jógyakorlatait összegyűjtő kötetet
Hirdetés
2026. november 11., szerda

Előzetes letartóztatásba helyezték Orbán Viktor öccsét és élettársát

Egy hónapra elrendelte Orbán Áron és élettársa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság szerdán. Egy gyanúsítottat bűnügyi felügyelet alá helyezett, egy másik pedig szabadlábon védekezhet.

Előzetes letartóztatásba helyezték Orbán Viktor öccsét és élettársát
Előzetes letartóztatásba helyezték Orbán Viktor öccsét és élettársát
2026. november 11., szerda

Előzetes letartóztatásba helyezték Orbán Viktor öccsét és élettársát
2026. november 11., szerda

Honosítás: Maros megyében januártól is segítenek az ügyintézésben

Szűkített létszámmal, de a Maros megyei RMDSZ-nél folytatják az Eurotrans Alapítvány által biztosított ügyintézést és januártól is segíteni fognak a hozzájuk fordulóknak a magyar állampolgársághoz kapcsolódó iratcsomók összeállításában.

Honosítás: Maros megyében januártól is segítenek az ügyintézésben
Honosítás: Maros megyében januártól is segítenek az ügyintézésben
2026. november 11., szerda

Honosítás: Maros megyében januártól is segítenek az ügyintézésben
2026. november 11., szerda

Hat községbe indítanának helyközi járatokat jövő tanévtől Székelyudvarhelyről

Hat buszt vásárol a hat községet és Székelyudvarhelyt magába foglaló Tarnscom Fejlesztési Társulás (ADI), amelyekkel helyközi járatokat indítana jövő évtől. Idővel más települések is csatlakozhatnának hozzájuk és kiterjesztenék a hálózatot.

Hat községbe indítanának helyközi járatokat jövő tanévtől Székelyudvarhelyről
Hat községbe indítanának helyközi járatokat jövő tanévtől Székelyudvarhelyről
2026. november 11., szerda

Hat községbe indítanának helyközi járatokat jövő tanévtől Székelyudvarhelyről
Hirdetés
2026. november 11., szerda

Váratlan kiadások és elmaradt számlák: kedvezőtlen képet mutatnak a romániai adatok

Románia lakosságának 37,8 százaléka nem tudott volna saját forrásból fedezni egy váratlan kiadást 2025-ben, ami az ötödik legmagasabb arány volt tavaly az Európai Unióban – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.

Váratlan kiadások és elmaradt számlák: kedvezőtlen képet mutatnak a romániai adatok
Váratlan kiadások és elmaradt számlák: kedvezőtlen képet mutatnak a romániai adatok
2026. november 11., szerda

Váratlan kiadások és elmaradt számlák: kedvezőtlen képet mutatnak a romániai adatok
2026. november 11., szerda

Felmérés: a többség szerint elsősorban a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése

A romániaiak 51,9 százaléka szerint elsősorban a szülők és a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése – derül ki az INSCOP Research szerdán közzétett felméréséből.

Felmérés: a többség szerint elsősorban a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése
Felmérés: a többség szerint elsősorban a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése
2026. november 11., szerda

Felmérés: a többség szerint elsősorban a családok felelőssége az iskolai erőszak megelőzése
2026. november 11., szerda

Feljelentést tesz a Csíki Trans a buszmegállóban randalírozó nő ellen

Feljelentést tesz a buszmegálló tábláját megrongálni próbáló nő ellen a Csíki Trans Kft. vezetése.

Feljelentést tesz a Csíki Trans a buszmegállóban randalírozó nő ellen
Feljelentést tesz a Csíki Trans a buszmegállóban randalírozó nő ellen
2026. november 11., szerda

Feljelentést tesz a Csíki Trans a buszmegállóban randalírozó nő ellen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!