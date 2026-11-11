A kapu előtt kényelmesebb a parkolás

Egyre több autót tartanak a falusi háztartásokban, amelynek egyik következménye, hogy egyre többen parkolnak a kapu előtt, kert mellett, a járdákon. Emiatt, főként a szűk utcákban különösen nehéz a közlekedés a járműveknek és gyalogosoknak egyaránt.
Már falun is gondot okoznak a rossz helyen parkoló autók. Főleg a szűk utcákban nehezített a közlekedés
Fotó: Borbély Fanni
Egyre több autót tartanak a falusi háztartásokban, amelynek egyik következménye, hogy egyre többen parkolnak a kapu előtt, kert mellett, a járdákon. Emiatt, főként a szűk utcákban különösen nehéz a közlekedés a járműveknek és gyalogosoknak egyaránt.
Már nemcsak a városokban okoz egyre több fejtörést a parkolás, hanem a falvakban is. A háztartásokban megszaporodtak az autók, miközben a kisebb udvarokban nincs elegendő hely valamennyi jármű számára.
Emellett kényelmesebb a kapu előtt hagyni az autót, mint beállni az udvarra, ezért egyre gyakoribb jelenség, hogy
Több csíkszéki községvezetővel beszélgettünk arról, hogyan látják a helyzetet.
Fotó: Borbély Fanni
Kedves Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere megkeresésünkre elmondta, szerinte a községben is érzékelhető, hogy
Bár az utóbbi időben nem voltak rendszeres panaszok, korábban előfordult, hogy az országút mentén szabálytalanul parkoló autók miatt kellett felszólítani a lakókat.
„Az nem igaz, hogy nincsenek kint hagyott autók, és az sem, hogy nem küzdünk a parkolóhely-hiánnyal. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az igény a parkolásra” – fogalmazott.
A polgármester szerint újra kellene gondolni a közterületek kialakítását, és
Konkrét elképzeléseik és terveik is vannak, ezek megvalósításához azonban egyelőre nem látnak finanszírozási lehetőséget.
Járdán parkoló autó Csíkmadarason
Fotó: Borbély Fanni
Szántó László, Kozmás polgármestere szerint náluk nem jelentős a probléma, bár egy-két esetben előfordult, hogy az autók akadályozták a közlekedést. A községvezető úgy látja, hogy
A községben egy nagyobb parkoló áll a lakók rendelkezésére, emellett a polgármester szerint az udvarok többsége is elég tágas ahhoz, hogy a családok elhelyezzék az autóikat. Ráadásul többen féltik éjszakára kint hagyni a járművet. Úgy véli, ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyelőre nem alakult ki komolyabb parkolási gond Kozmáson.
Csíkmadarason viszont már külön felhívásban kérték a lakókat, hogy ne parkoljanak a járdákon. Péter Dávid polgármester szerint az elmúlt években jelentős összegeket fordítottak a gyalogosközlekedés biztonságosabbá tételére, ezért különösen fontos, hogy az elkészült infrastruktúrát rendeltetésszerűen használják.
Fotó: Borbély Fanni
Mint a Székelyhonnak elmondta,
A polgármester hangsúlyozta, hogy ezek elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálják, nem pedig parkolófelületként készültek.
– hívta fel a figyelmet.
Hozzátette, hogy a járdák különböző vastagságú burkolattal készültek, a szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően a bejáratoknál nyolc, a gyalogosfelületeken hat centiméteres térkövet használtak.
Fotó: Borbély Fanni
A polgármester szerint a községben vannak kialakított parkolóhelyek az országút mentén, az óvodánál, a kultúrotthonnál, a temetőnél és a templomnál is. Előfordulhat, hogy ezek nem közvetlenül a lakók kapuja előtt találhatók, de néhány tíz métert gyalogolni kell ahelyett, hogy valaki a járdára állna autójával.
– jegyezte meg.
Péter Dávid szerint a járdán parkoló autók nemcsak a közvagyont veszélyeztetik, hanem balesetveszélyes helyzeteket is teremtenek. A gyermekek például kénytelenek lehetnek az úttestre lépni, hogy kikerüljék a járdán hagyott járműveket.
A polgármester elmondta, hogy első lépésben figyelmeztető felhívással próbálják rendezni a helyzetet, de ha ez nem vezet eredményre, a rendőrség segítségét is kérik.
Fotó: Borbély Fanni
A karcfalvi önkormányzat szintén Facebookon hívta fel a parkolási problémára a figyelmet A felhívásuk szerint
A községvezetés arra figyelmeztetett, hogy a szabálytalanul parkoló járművek nemcsak a mindennapi közlekedést nehezíthetik meg, hanem a mezőgazdasági gépek, a mentők és a tűzoltók áthaladását is akadályozhatják.
Fotó: Borbély Fanni
A lakókat arra kérték, hogy
A felhívásban a helyi tanács határozatára is hivatkoztak, amelynek értelmében a szabályok megszegése 500 és 1000 lej közötti bírsággal büntethető.
Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere szerint a településen is jól látszik, hogy az utóbbi időben a családok egyre tehetősebbek és egyre több autót tartanak. Csakhogy
A méretek adottak, ehhez kell alkalmazkodni a lakóknak – tette hozzá.
Fotó: Borbély Fanni
Mint mondta, hosszú távon parkolóhelyeket is szeretnének kialakítani ott, ahol erre lehetőség van, de
Madéfalván az elmúlt években a főút mentén összesen mintegy négy kilométernyi járdát építettek. A polgármester szerint bár előfordul, hogy egyesek a járdára parkolnak, vagy részben elfoglalják azt, nem szeretné általánosítani a problémát, mert nem ez jellemző a lakosság egészére.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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