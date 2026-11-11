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A kapu előtt kényelmesebb a parkolás

Egyre több autót tartanak a falusi háztartásokban, amelynek egyik következménye, hogy egyre többen parkolnak a kapu előtt, kert mellett, a járdákon. Emiatt, főként a szűk utcákban különösen nehéz a közlekedés a járműveknek és gyalogosoknak egyaránt.

Barabás Hajnal

2026. november 11., 07:522026. november 11., 07:52

Már falun is gondot okoznak a rossz helyen parkoló autók. Főleg a szűk utcákban nehezített a közlekedés • Fotó: Borbély Fanni

Már falun is gondot okoznak a rossz helyen parkoló autók. Főleg a szűk utcákban nehezített a közlekedés

Fotó: Borbély Fanni

Egyre több autót tartanak a falusi háztartásokban, amelynek egyik következménye, hogy egyre többen parkolnak a kapu előtt, kert mellett, a járdákon. Emiatt, főként a szűk utcákban különösen nehéz a közlekedés a járműveknek és gyalogosoknak egyaránt.

Barabás Hajnal

2026. november 11., 07:522026. november 11., 07:52

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Már nemcsak a városokban okoz egyre több fejtörést a parkolás, hanem a falvakban is. A háztartásokban megszaporodtak az autók, miközben a kisebb udvarokban nincs elegendő hely valamennyi jármű számára.

Emellett kényelmesebb a kapu előtt hagyni az autót, mint beállni az udvarra, ezért egyre gyakoribb jelenség, hogy

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egyesek az utcán vagy a járdán hagyják autóikat, akadályozva a gyalogosokat, a babakocsival közlekedőket, és a nagyobb mezőgazdasági járművek közlekedését is.

Több csíkszéki községvezetővel beszélgettünk arról, hogyan látják a helyzetet.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszentdomokoson már korábban is figyelmeztetni kellett a lakókat

Kedves Róbert, Csíkszentdomokos polgármestere megkeresésünkre elmondta, szerinte a községben is érzékelhető, hogy

egyre nagyobb az igény a parkolóhelyekre, és a közterületek rendezésekor ezt a szempontot is figyelembe kell venni.

Bár az utóbbi időben nem voltak rendszeres panaszok, korábban előfordult, hogy az országút mentén szabálytalanul parkoló autók miatt kellett felszólítani a lakókat.

„Az nem igaz, hogy nincsenek kint hagyott autók, és az sem, hogy nem küzdünk a parkolóhely-hiánnyal. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az igény a parkolásra” – fogalmazott.

A polgármester szerint újra kellene gondolni a közterületek kialakítását, és

akár a sáncok részleges lefedésével is lehetne helyet teremteni kisebb parkolóövezeteknek.

Konkrét elképzeléseik és terveik is vannak, ezek megvalósításához azonban egyelőre nem látnak finanszírozási lehetőséget.

Járdán parkoló autó Csíkmadarason • Fotó: Borbély Fanni

Járdán parkoló autó Csíkmadarason

Fotó: Borbély Fanni

Kozmáson egyelőre nem jellemző a szabálytalan parkolás

Szántó László, Kozmás polgármestere szerint náluk nem jelentős a probléma, bár egy-két esetben előfordult, hogy az autók akadályozták a közlekedést. A községvezető úgy látja, hogy

a lakók többsége igyekszik az udvarán elhelyezni a járművét, így nem jellemző, hogy tömegesen az utcán hagynák azokat.

A községben egy nagyobb parkoló áll a lakók rendelkezésére, emellett a polgármester szerint az udvarok többsége is elég tágas ahhoz, hogy a családok elhelyezzék az autóikat. Ráadásul többen féltik éjszakára kint hagyni a járművet. Úgy véli, ez is hozzájárul ahhoz, hogy egyelőre nem alakult ki komolyabb parkolási gond Kozmáson.

Madarason már a járdákat is védeni kell az autóktól

Csíkmadarason viszont már külön felhívásban kérték a lakókat, hogy ne parkoljanak a járdákon. Péter Dávid polgármester szerint az elmúlt években jelentős összegeket fordítottak a gyalogosközlekedés biztonságosabbá tételére, ezért különösen fontos, hogy az elkészült infrastruktúrát rendeltetésszerűen használják.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Mint a Székelyhonnak elmondta,

az elmúlt időszakban közel hét kilométernyi járdát építettek a községben.

A polgármester hangsúlyozta, hogy ezek elsősorban a gyalogosok biztonságát szolgálják, nem pedig parkolófelületként készültek.

Idézet
Ha a járdára nagy autókkal ráállnak, nemcsak a járdát teszik tönkre, hanem a gyalogosok, a mozgássérültek közlekedését is akadályozzák”

– hívta fel a figyelmet.

Hozzátette, hogy a járdák különböző vastagságú burkolattal készültek, a szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelően a bejáratoknál nyolc, a gyalogosfelületeken hat centiméteres térkövet használtak.

Ha a járművek rendszeresen ráállnak ezekre, a burkolat károsodhat, és még a beruházás garanciája is veszélybe kerülhet.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A polgármester szerint a községben vannak kialakított parkolóhelyek az országút mentén, az óvodánál, a kultúrotthonnál, a temetőnél és a templomnál is. Előfordulhat, hogy ezek nem közvetlenül a lakók kapuja előtt találhatók, de néhány tíz métert gyalogolni kell ahelyett, hogy valaki a járdára állna autójával.

Idézet
Van megoldás, csak kényelmesebb az embernek a kapu előtt kiszállni”

– jegyezte meg.

Péter Dávid szerint a járdán parkoló autók nemcsak a közvagyont veszélyeztetik, hanem balesetveszélyes helyzeteket is teremtenek. A gyermekek például kénytelenek lehetnek az úttestre lépni, hogy kikerüljék a járdán hagyott járműveket.

A polgármester elmondta, hogy első lépésben figyelmeztető felhívással próbálják rendezni a helyzetet, de ha ez nem vezet eredményre, a rendőrség segítségét is kérik.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Karcfalván bírságot is kilátásba helyeztek

A karcfalvi önkormányzat szintén Facebookon hívta fel a parkolási problémára a figyelmet A felhívásuk szerint

a község több szűkebb utcájában is gondot okoztak az úttesten, illetve a kapubejárók előtt hagyott autók.

A községvezetés arra figyelmeztetett, hogy a szabálytalanul parkoló járművek nemcsak a mindennapi közlekedést nehezíthetik meg, hanem a mezőgazdasági gépek, a mentők és a tűzoltók áthaladását is akadályozhatják.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A lakókat arra kérték, hogy

lehetőségük szerint saját udvarukon vagy az erre alkalmas helyeken parkoljanak.

A felhívásban a helyi tanács határozatára is hivatkoztak, amelynek értelmében a szabályok megszegése 500 és 1000 lej közötti bírsággal büntethető.

Madéfalván is több autó jut egy háztartásra

Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere szerint a településen is jól látszik, hogy az utóbbi időben a családok egyre tehetősebbek és egyre több autót tartanak. Csakhogy

sem az udvarokat, sem az utcákat nem ennyi jármű elhelyezésére tervezték.

A méretek adottak, ehhez kell alkalmazkodni a lakóknak – tette hozzá.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Mint mondta, hosszú távon parkolóhelyeket is szeretnének kialakítani ott, ahol erre lehetőség van, de

nem mindenhol adottak a feltételek az út menti parkolók létrehozására.

Madéfalván az elmúlt években a főút mentén összesen mintegy négy kilométernyi járdát építettek. A polgármester szerint bár előfordul, hogy egyesek a járdára parkolnak, vagy részben elfoglalják azt, nem szeretné általánosítani a problémát, mert nem ez jellemző a lakosság egészére.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda
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