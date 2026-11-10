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Az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is bemutatják a Hunyadi-sorozatot

• Fotó: Beta Film

Fotó: Beta Film

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A Lionsgate Studios vásárolta meg a 2025-ben bemutatott Hunyadi-sorozat (Rise of the Raven) sugárzási jogait az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban – adta hírül a Variety filmes szakportál.

Tamás Attila

2026. november 10., 17:562026. november 10., 17:56

2026. november 10., 17:582026. november 10., 17:58

Mint írják, a Beta Film-től megvett jogok mérföldkőnek számítanak a magyar sorozatgyártás terén, ugyanis idegen nyelvű sorozatok ritkán kerülnek be az amerikai és az egyesült királyságbeli piacra.

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A cikkből egyébként nem derül ki, hogy hol és milyen formában lesz látható az USA-ban és az Egyesült Királyságban a Hunyadi.

Mint ismert, a Hunyadi-sorozatot a TV2 műsorán mutatták be, később pedig a Netflix kínálatába is bekerült Magyarországon, ahol nézettség szempontjából az első helyet is sikerült megszereznie.

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A nemzetközi koprodukcióban készült, de egyébként magyar gyártású Hunyadi-sorozat sokak tetszését elnyerte, de a meztelenkedős jelenetek miatt ellenérzéseket is kiváltott. Elemzés.

A nemzetközi piacon Rise of the Raven címmel futó sorozat jogai egyébként Kanadába is eljutottak a CBC-n keresztül, míg Olaszországban a RAI, Ausztriában az SBS, Németországban a Telekom Deutshland Izraelben a Yes kínálatába került be, emellett Dél-Koreába a Közel-Kelet és Észak Afrika több országába is eljutott.

A Bán Mór Hunyadi regényciklusa alapján készült sorozatot 2025 tavaszán mutatták be Magyarországon, a TV2 elérésének köszönhetően pedig Romániában is nézhető volt. A főszereplő Hunyadi Jánost a kovásznai születésű Kádár Gellért játszotta, de Törőcsik Franciska, Rujder Vivien, Hermányi Mariann, Mátray László, Medveczky Balázs és több magyar színész is fontos szerepeket kaptak a produkcióban, ami egyébként nemzetközi összefogásban és szereposztással készült.

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