Több mint 60 ezer lej értékben két EKG-készüléket kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a 2025-ös Katalin-báli adomány révén. A készülékeket kedden adták át Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselői.

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A több mint 60 ezer lej értékű készülékeket kedden vette át a kórház és a sürgősségi osztály egyesülete a jótékonysági bált évről-évre megszervező Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselőitől.

Az erről szóló tájékoztatásban a kórház Konrád Judit menedzsert idézte, aki megköszönte, hogy minden évben támogatják a kórházat.

örömmel állnak az ilyen és hasonló közösségi kezdeményezések mellé, idén már a tizenharmadik Katalin-bál szervezésében vesznek részt.

korábban írtuk Három jó ügyet támogat az idei jótékonysági Katalin-bál Az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, a sürgősségi ellátásra szoruló kis betegek félelmének enyhítését és a csíkszépvízi gondozóotthon lakóinak tartalmasabb mindennapjait segítik az idei csíkszeredai Katalin-bál bevételéből.

A kórház sürgősségi osztálya az idei Katalin-bál kedvezményezettjei között is szerepel, a sürgősségi osztály által létrehozott Saint Camillus Urgent Care Egyesület „Gyógyító Varázserdő” kezdeményezése révén. A projekt célja egy gyermekbarát sürgősségi tér kialakítása a majdani új gyermek sürgősségi részlegen.

Balogh Bíborka, a Csíki Vállalkozók Egyesületének ügyvezetője elmondta, a november 21-én zajló idei Katalin-bál céljait azok is tudják támogatni, akik nem tudnak jelen lenni a rendezvényen.