Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Több mint 60 ezer lej értékben két EKG-készüléket kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a 2025-ös Katalin-báli adomány révén. A készülékeket kedden adták át Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselői.
Két EKG-készüléket kapott a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Sürgősségi Betegellátó Egysége a 2025-ös Katalin-bál adományaiból.
A több mint 60 ezer lej értékű készülékeket kedden vette át a kórház és a sürgősségi osztály egyesülete a jótékonysági bált évről-évre megszervező Csíki Vállalkozók Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselőitől.
Fotó: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
Az erről szóló tájékoztatásban a kórház Konrád Judit menedzsert idézte, aki megköszönte, hogy minden évben támogatják a kórházat.
Szungert Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja, ideiglenes ügyvivő kiemelte:
Az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, a sürgősségi ellátásra szoruló kis betegek félelmének enyhítését és a csíkszépvízi gondozóotthon lakóinak tartalmasabb mindennapjait segítik az idei csíkszeredai Katalin-bál bevételéből.
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