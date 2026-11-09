Átrajzolnák Románia közigazgatási térképét: kisvárosok összevonása is szóba került

Fotó: Székelyhon
A Szociáldemokrata Párt (PSD) területi-közigazgatási reformot előkészítő munkacsoportja egyes kisvárosok összevonását vagy községgé való visszaminősítését is mérlegeli – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Dragoș Benea európai parlamenti képviselő, a munkacsoport koordinátora.
A politikus emlékeztetett, hogy Romániában több mint 450 közigazgatási egységnek 1500-nál kevesebb, további mintegy 1100-nak pedig legfeljebb 3000 lakosa van.
miközben továbbra is városi szintű közigazgatást tart fenn – írja az Agerpres.
Benea szerint ezért egyes kisvárosok összevonása is szóba jöhet. Példaként a Bákó megyei Slănic Moldova és Târgu Ocna esetét említette: elképzelhetőnek nevezte, hogy a területi-közigazgatási átszervezés után a két település egyetlen várost alkosson.
Az EP-képviselő elmondta, hogy a PSD munkacsoportjának részletes javaslatai várhatóan márciusra készülnek el. Az elemzéshez a 2025-ös lakónépességi adatokat használják.
Benea hangsúlyozta, hogy a jelenlegi polgármestereknek 2028-ig ki kell tölteniük mandátumukat. Ezért
ugyanakkor az új, 2028–2034-es uniós költségvetési ciklus indulása is sürgeti a reformot.
A politikus kijelentette, hogy a falvak neve nem változna, az összevont községeké azonban igen. Ahol emiatt személyi okmányokat kell cserélni, átmeneti időszakot vezetnének be, és a költségeket az állam állná.
Benea azt is közölte, hogy a PSD elképzelései túlmutatnak a fejlesztési minisztérium által előkészített önkéntes összevonásokon. A tárca jelenleg az 1500 főnél kisebb települések önkéntes egyesülését ösztönözné, a PSD munkacsoportja viszont ennél szélesebb körű átszervezést vizsgál.
A PSD hat szempont alapján döntené el, hogy melyek azok az önkormányzatok, amelyeket átszerveznek vagy összevonnak a területi-közigazgatási reform során.
Dragoș Benea elmondta, hogy pontozásos rendszert dolgoznak ki az önkormányzatok fenntarthatóságának értékelésére. A következő szempontokat vizsgálnák:
a lakosságszámot és a demográfiai folyamatokat;
a gazdasági fenntarthatóságot, vagyis az önkormányzat saját bevételeit és kiadásait, valamint a helyi adók beszedésének hatékonyságát;
az igazgatási kapacitást, ezen belül a helyi közigazgatás szakmai felkészültségét, beruházásait és a lehívott forrásokat;
a közlekedési infrastruktúrától, az egészségügyi intézményektől és a tűzoltóságoktól való távolságot;
a lakosság hozzáférését az alapvető szolgáltatásokhoz, például az iskolákhoz, óvodákhoz, bölcsődékhez és orvosi rendelőkhöz;
a helyi közszolgáltatások – köztük a víz- és csatornahálózat, a gázellátás, a közvilágítás és a tömegközlekedés – fejlettségét.
Benea szerint
a prefektusi hivatal koordinálásával. A testületben a megyei tanács, a kataszteri hivatal, a statisztikai igazgatóság, a tanfelügyelőség, a rendőrség és a mezőgazdasági igazgatóság képviselői is részt vesznek.
A bizottságok a helyi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések után készítik el az adott megye átszervezési javaslatát, amelyet továbbítanak a belügyminisztériumnak és a fejlesztési minisztériumnak.
Az EP-képviselő szerint a folyamat végén
A reformot a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadhatná el – részletezte a politikus.
Benea szerint egy polgármesteri hivatal megszüntetése nem jelentené magának a településnek a megszűnését. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi alkotmányos közigazgatási rendszer – falvak, községek, városok, municípiumok és megyék – megmaradna. Példaként az iskolák összevonását említette.
– magyarázta.
Benea szerint az átszervezéssel nagyobb igazgatási kapacitású önkormányzatok jöhetnének létre, amelyek jobb közszolgáltatásokat nyújthatnának, és könnyebben juthatnának uniós, illetve állami támogatásokhoz.
Három napja, mínusz fokokban maradt gázszolgáltatás nélkül egy Sepsiszentgyörgy központjában levő tömbház közel 120 lakása. És bár gőzerővel dolgozik a szerződtetett szakcég, még napok kérdése a normalitáshoz való visszatérés.
Ilie Bolojan hétfőn kijelentette, hogy azoknak a liberális képviselőknek és szenátoroknak, akik bíróságon támadták meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL) döntéseit, vissza kell vonniuk kereseteiket, különben kizárják őket a PNL parlamenti frakcióiból.
Az Európai Bizottság 50 millió eurót biztosít a fekete-tengeri román-bolgár biztonsági központ létrehozására, és további 10 millió euróval támogatja a román hatóságok tengeri kutató-mentő műveleteit – jelentette be hétfőn Bukarestben az EB elnöke.
Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfőn kijelentette: a települések összevonásánál figyelembe kell venni az érintett közösségek akaratát és az etnikai szempontokat, ezért a közigazgatási reform nem alapulhat kizárólag számszerű kritériumokon.
A bukaresti törvényszék hétfőn ismét helyt adott Călin Georgescu fellebbezésének, és úgy döntött, hogy előzetes letartóztatását 30 napos házi őrizetre változtatja.
Nicușor Dan államfő hétfőn a Cotroceni-palotában fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent, akivel egyebek mellett a fekete-tengeri biztonságról tárgyal.
A hét első napjaiban még az ilyenkor szokásos hőmérsékletek várhatók, majd november 12-13-án jelentősen felmelegszik az idő, utána pedig erős lehűlés várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.
Sulyok Tamás vasárnap óta Kézdiszéken tartózkodik magánlátogatás keretében. Magyarország korábbi köztársasági elnökét hétfőn a kézdivásárhelyi Székely vendéglő előtt kaptuk lencsevégre, ahová éppen ebédelni érkezett.
A hétvégi ellenőrzések során több ittas autóvezetőt is kiszűrtek Hargita megyében, egyikük jogosítvány nélkül, forgalomból kivont autóval közlekedett.
szóljon hozzá!