Átrajzolnák Románia közigazgatási térképét: kisvárosok összevonása is szóba került

A Szociáldemokrata Párt (PSD) területi-közigazgatási reformot előkészítő munkacsoportja egyes kisvárosok összevonását vagy községgé való visszaminősítését is mérlegeli – jelentette ki hétfői sajtótájékoztatóján Dragoș Benea európai parlamenti képviselő, a munkacsoport koordinátora.

Székelyhon 2026. november 09., 17:192026. november 09., 17:19

A politikus emlékeztetett, hogy Romániában több mint 450 közigazgatási egységnek 1500-nál kevesebb, további mintegy 1100-nak pedig legfeljebb 3000 lakosa van.

A városok több mint 55 százaléka már nem éri el a törvényben előírt 10 ezres lakossági küszöböt,

miközben továbbra is városi szintű közigazgatást tart fenn – írja az Agerpres. Benea szerint ezért egyes kisvárosok összevonása is szóba jöhet. Példaként a Bákó megyei Slănic Moldova és Târgu Ocna esetét említette: elképzelhetőnek nevezte, hogy a területi-közigazgatási átszervezés után a két település egyetlen várost alkosson. Hirdetés Az EP-képviselő elmondta, hogy a PSD munkacsoportjának részletes javaslatai várhatóan márciusra készülnek el. Az elemzéshez a 2025-ös lakónépességi adatokat használják. Benea hangsúlyozta, hogy a jelenlegi polgármestereknek 2028-ig ki kell tölteniük mandátumukat. Ezért

a közigazgatási változtatásokat legkésőbb egy évvel a 2028-as önkormányzati választások előtt végre kell hajtani,

ugyanakkor az új, 2028–2034-es uniós költségvetési ciklus indulása is sürgeti a reformot. A politikus kijelentette, hogy a falvak neve nem változna, az összevont községeké azonban igen. Ahol emiatt személyi okmányokat kell cserélni, átmeneti időszakot vezetnének be, és a költségeket az állam állná. Benea azt is közölte, hogy a PSD elképzelései túlmutatnak a fejlesztési minisztérium által előkészített önkéntes összevonásokon. A tárca jelenleg az 1500 főnél kisebb települések önkéntes egyesülését ösztönözné, a PSD munkacsoportja viszont ennél szélesebb körű átszervezést vizsgál. Hat szempont alapján választanák ki az összevonandó önkormányzatokat A PSD hat szempont alapján döntené el, hogy melyek azok az önkormányzatok, amelyeket átszerveznek vagy összevonnak a területi-közigazgatási reform során. Dragoș Benea elmondta, hogy pontozásos rendszert dolgoznak ki az önkormányzatok fenntarthatóságának értékelésére. A következő szempontokat vizsgálnák: a lakosságszámot és a demográfiai folyamatokat;

a gazdasági fenntarthatóságot, vagyis az önkormányzat saját bevételeit és kiadásait, valamint a helyi adók beszedésének hatékonyságát;

az igazgatási kapacitást, ezen belül a helyi közigazgatás szakmai felkészültségét, beruházásait és a lehívott forrásokat;

a közlekedési infrastruktúrától, az egészségügyi intézményektől és a tűzoltóságoktól való távolságot;

a lakosság hozzáférését az alapvető szolgáltatásokhoz, például az iskolákhoz, óvodákhoz, bölcsődékhez és orvosi rendelőkhöz;

a helyi közszolgáltatások – köztük a víz- és csatornahálózat, a gázellátás, a közvilágítás és a tömegközlekedés – fejlettségét. Benea szerint

minden megyében átszervezési bizottság alakul

a prefektusi hivatal koordinálásával. A testületben a megyei tanács, a kataszteri hivatal, a statisztikai igazgatóság, a tanfelügyelőség, a rendőrség és a mezőgazdasági igazgatóság képviselői is részt vesznek. A bizottságok a helyi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések után készítik el az adott megye átszervezési javaslatát, amelyet továbbítanak a belügyminisztériumnak és a fejlesztési minisztériumnak. Az EP-képviselő szerint a folyamat végén

elkészülhet Románia első átfogó területi-közigazgatási átszervezési terve 1968 óta.

A reformot a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadhatná el – részletezte a politikus. Benea szerint egy polgármesteri hivatal megszüntetése nem jelentené magának a településnek a megszűnését. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi alkotmányos közigazgatási rendszer – falvak, községek, városok, municípiumok és megyék – megmaradna. Példaként az iskolák összevonását említette.

Az iskolák összevonása egyes tanintézetek jogi személyiségének elvesztését jelentette. Ez nem jelenti azt, hogy az iskola teljesen eltűnt vagy megszűnt. A diákok továbbra is oda járnak, de megszűntek az igazgatói, az igazgatóhelyettesi, a főkönyvelői és az igazgatótanácsi tisztségek”