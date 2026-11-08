Kigyulladt egy lakóház Korondon vasárnap este. A tűz oltásán a székelyudvarhelyi hivatásos, valamint a korondi és parajdi önkéntes tűzoltók dolgoznak.

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A Hargita megyei tűzoltóság sajtóirodájának tájékoztatása szerint vasárnap este lakóház gyulladt ki Korondon.

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A helyszínre a székelyudvarhelyi tűzoltók két egysége, két tűzoltóautóval, valamint a korondi és a parajdi önkéntes tűzoltóegyesület tagjai vonultak ki. A korondi mentőszolgálat ügyeletesei is a helyszínre siettek.