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Fotó: Olti Angyalka
Kigyulladt egy lakóház Korondon vasárnap este. A tűz oltásán a székelyudvarhelyi hivatásos, valamint a korondi és parajdi önkéntes tűzoltók dolgoznak.
A Hargita megyei tűzoltóság sajtóirodájának tájékoztatása szerint vasárnap este lakóház gyulladt ki Korondon.
A helyszínre a székelyudvarhelyi tűzoltók két egysége, két tűzoltóautóval, valamint a korondi és a parajdi önkéntes tűzoltóegyesület tagjai vonultak ki. A korondi mentőszolgálat ügyeletesei is a helyszínre siettek.
A tűzoltók vasárnap 21 óra után a tűz körülhatárolásán és eloltásán dolgoztak.
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