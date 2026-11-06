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Leégett egy szeméttároló, a lángok egy autóra is átterjedtek Székelyudvarhelyen

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Kigyulladt egy szeméttároló Székelyudvarhelyen csütörtök este az Ifjúság utcában, egy autó is megrongálódott, rendőrségi nyomozás indult.

Székelyhon

2026. november 06., 09:482026. november 06., 09:48

2026. november 06., 09:492026. november 06., 09:49

Az Ifjúság utcában található szeméttárolónál keletkezett tűz, ahol a papírszemét és a konténer égett le. A hatóságokat csütörtök este, 9 óra körül értesítették az esetről. Ráadásul a lángok egy ott parkoló autóra is átterjedtek és

károkat okoztak a járműben.

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A rendőrség rongálás bűncselekményének gyanúja miatt büntetőeljárást indított – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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