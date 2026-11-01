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Nem maradtak aszfalt nélkül a télre a felújítás alatt álló Kányád községi utcák

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Minden Kányád községhez tartozó településen zajlanak utcafelújítások, mostanra pedig egyetlen helyszín sem maradt, ahol ne terítették volna le legalább az alapréteg aszfaltot. A beruházást azonban jó eséllyel csak jövőre sikerül lezárni.

Fülöp-Székely Botond

2026. november 01., 18:592026. november 01., 18:59

Eredetileg azt szerették volna, hogy minden utcára aszfalt kerüljön a Kányád községhez tartozó nyolc településen, de végül nagyjából egymillió eurós támogatást kaptak a projektre az Európai Unió Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynökségétől (AFIR).

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Ebből csak a főbb utcák korszerűsítését kezdhették el.

Arra azonban figyeltek, hogy minden érintett faluban (Kányád, Miklósfalva, Ábránfalva, Homoródszentlászló, Ége, Jásfalva, Székelydálya, Székelypetek) legyen modernizálás.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Valamit valamiért

A beruházás részeként összesen 5,6 kilométeren végezhetnek felújítást, ám a munkálatok kizárólag az úttestet érintik, azaz

nincs lehetőség járdák és sáncok kialakítására.

Utóbbiakról ugyanis le kellett mondani azért, hogy egyetlen falu se maradjon ki a projektből.

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Nyolc faluban modernizálják a legforgalmasabb utcákat Kányád községben egy európai uniós beruházás részeként, amely révén egymillió eurós támogatást kapott az önkormányzat. A modernizálás kompromisszumokkal is jár.

A munka részeként egy modern eljárással

új utat építenek a régiekre és a kisebb hidakat is rendbe hozzák.

A kivitelezés idén kezdődött el azokban a falvakban, ahol nem kell kicserélni a vízvezetékeket egy másik beruházás részeként: tavasszal már dolgoztak Homoródszentlászlón, Miklósfalván, Jásfalván és Kányádban.

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Elkezdődött az ivóvízhálózat kiépítése Székelydályában, Égében, Abránfalván és Székelypeteken – ezzel a beruházással szeretnék megszüntetni az évek óta tartó ivóvízhiányt. Kétszáz méter mélyről fogják szivattyúzni a talajvizet.

Legalább egy réteg aszfalt

Mostanra a kopóréteg aszfaltot is leterítették a projekt részét képező miklósfalvi, jásfalvi, homoródszentlászlói és kányádi utcákban, ugyanakkor a községközpontot leszámítva a hidak rendbetétele is megvalósult az említett településeken – tudtuk meg György Sándor polgármestertől.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

Mint mondta, Székelydályában, Abránfalván, Égében és Székelypeteken

egyelőre csak az alapréteg burkolat van az utakon.

Ennek oka, hogy bár a már említett projekt részeként sikerült kicserélni az ivóvízvezetékeket az utak alatt, még nem végezték el a csövekben a nyomáspróbát. Ha utóbbi során problémák lesznek, akkor előfordulhat, hogy ismét ásni kell, ez esetben pedig nem mindegy, hogy csak az alapréteg aszfaltot vagy mindent fel kell törni.

Négy faluban egyelőre csak az alapréteg aszfaltot terítették le Galéria

Négy faluban egyelőre csak az alapréteg aszfaltot terítették le

Fotó: Olti Angyalka

„Természetesen

Idézet
ezeken a településeken is folytatjuk a munkát, amint befejeződik a nyomáspróba

– nyugtatta a lakókat az elöljáró. Hozzátette, a teljes projektet jó eséllyel csak jövőre sikerül majd befejezni, hiszen nem csak aszfaltozási, de betonozási munkálatokat is kell még végezni.

Az AFIR (Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség) kezeli Romániában az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (FEADR) származó uniós és hazai társfinanszírozású támogatásokat a 2023–2027-es Közös Agrárpolitika (PS PAC) keretében.

• Fotó: Olti Angyalka Galéria

Fotó: Olti Angyalka

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