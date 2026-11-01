Féltucatnyi tűzoltó próbált az összetört autóhoz férkőzni

Három ember, köztük egy gyermek részesült egészségügyi ellátásban, miután baleset történt szombaton este Nyárádtőnél, az A3-as autópálya lehajtójánál.

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A hatóságok tájékoztatása szerint egy személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát a jármű felett, az autó pedig egy oszlopnak ütközött a Maros megyei Nyárádtőn, az A3-as autópálya lehajtójánál található körforgalom közelében.

„A baleset következtében három személyt – két felnőttet és egy kiskorút – a SMURD mentőegysége vett át egészségügyi ellátásra” – közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.

A helyszínen a marosvásárhelyi tűzoltóegység is beavatkozott.