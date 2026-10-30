Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra

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Fotó: Veres Nándor
21 ezer lejre bírságoltak meg egy faanyagot szállító gyergyószentmiklósi gépkocsivezetőt Marosvásárhelyen.
Lakossági bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni október 29-én este a marosvásárhelyi rendőrök, miután egy betelefonáló jelentette, hogy egy Neamț megyei rendszámú, faanyagot szállító járműszerelvény tartózkodik a megyeszékelyen, a 1989. December 22. utcában.
A helyszínre érkező rendőrök azonosították a járműszerelvény 26 éves vezetőjét, aki gyergyószentmiklósi. A közúti közlekedési hatóság (ISCTR) munkatársainak segítségével ellenőrizték a tehergépkocsi súlyát és kiderült, hogy a járműszerelvény 44,87 százalékkal túllépte a megengedett legnagyobb össztömeget. A mért tömeg megközelítőleg 60 tonna volt.
A feltárt szabálytalanságok miatt összesen 21 ezer lej értékben szabtak ki bírságot.
Húszezer lej a megengedett legnagyobb össztömeg túllépéséért,
500 lej a megengedett legnagyobb hosszúság túllépéséért,
és további 500 lej egyéb szabálytalanságok miatt.
Emellett érvénytelenítették a jármű műszaki vizsgán kapott engedélyét is.
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