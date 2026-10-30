Túl nagy és túl nehéz: tetemes bírság a faanyagszállítóra

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Lakossági bejelentés nyomán kezdtek el vizsgálódni október 29-én este a marosvásárhelyi rendőrök, miután egy betelefonáló jelentette, hogy egy Neamț megyei rendszámú, faanyagot szállító járműszerelvény tartózkodik a megyeszékelyen, a 1989. December 22. utcában.

Hirdetés

A helyszínre érkező rendőrök azonosították a járműszerelvény 26 éves vezetőjét, aki gyergyószentmiklósi. A közúti közlekedési hatóság (ISCTR) munkatársainak segítségével ellenőrizték a tehergépkocsi súlyát és kiderült, hogy a járműszerelvény 44,87 százalékkal túllépte a megengedett legnagyobb össztömeget. A mért tömeg megközelítőleg 60 tonna volt.

A feltárt szabálytalanságok miatt összesen 21 ezer lej értékben szabtak ki bírságot.

Húszezer lej a megengedett legnagyobb össztömeg túllépéséért,

500 lej a megengedett legnagyobb hosszúság túllépéséért,

és további 500 lej egyéb szabálytalanságok miatt.

Emellett érvénytelenítették a jármű műszaki vizsgán kapott engedélyét is.