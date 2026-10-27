Eszméletlenül találtak rá, szén-monoxid-mérgezésre gyanakodnak

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Fotó: Haáz Vince
Eszméletlen állapotban találtak egy személyt kedden egy marosvásárhelyi lakóházban. Szén-monoxid-mérgezésre gyanakodnak.
A marosvásárhelyi hivatásos tűzoltók egy lakóházhoz vonultak ki kedden a Hegyi Lajos utcába, hogy tűzmegelőzési intézkedéseket biztosítsanak, miután
– közölte a Maros megyei katasztrófavédelem.
A helyszínre a katasztrófavédelem egy tűzoltóautó mellett egy olyan speciális járművet is kiküldött, amely vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris felderítésre alkalmas.
Két személyautó ütközött össze kedden Sóvárad és Kibéd között. A baleset helyszínén öt embert vizsgáltak meg a mentősök, egyiküket kórházba szállították.
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