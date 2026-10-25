A marosvásárhelyi építőmester, aki az Országházon is dolgozott

A régi városházát is Csiszár Lajos és csapata építette meg

Marosvásárhely több ikonikus középületét ő építette, de családi házak is keze nyomát őrzik. A magyar Országház építésén is ott volt, Svájcban, Londonban is dolgozott. Csiszár Lajosról nyílt kiállítás, amely az építőmestert és az embert mutatja be.

Simon Virág 2026. október 25., 08:592026. október 25., 08:59

Bernády Györgyöt városépítő polgármesterként tartják számon Marosvásárhelyen, hiszen az ő megrendelésére épült meg a régi városháza, amelyben ma a prefektusi hivatal és a megyei tanács működik, valamint a Kultúrpalota és számos más főtéri épület. Bernády építőmestere Csiszár Lajos volt, akinek halála 150. évfordulóján kamrakiállítást szenteltek a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. Hirdetés A Kultúrpalota első emeletén, a Bernády-szobában és az előtte lévő térben rendezték be a kis tárlatot, amely Csiszár Lajosnak állít emléket. Bemutatják kalandos életútját, felsorolják azokat a középületeket, amelyeket ő és csapata épített, emellett néhány személyes tárgyát és levelét is közszemlére tették. Ki volt Csiszár Lajos? A kiállítás kurátora, Orbán János művészettörténész szerint fontos, hogy megismerjük Marosvásárhely lokálpatriótáit, azokat, akik az ikonikus épületeket emelték, és fontosnak tartották a város fejlődését. Ilyen volt Csiszár Lajos is, aki egy vásárhelyi kőfaragó fiaként Bernády György korának egyik legkeresettebb építőmesterévé vált.

Csiszár Lajos-kiállítás nyílt Marosvásárhelyen Fotó: Henn Attila

„Mai szemmel nézve is káprázatosan változatos volt az élete, 14 évesen szebeni építőtelepeken tanult, utána 1892-1896-ig Budapesten a Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskolában szerzett építőmesteri képesítést, télen tanult, nyáron gyakorolt, dolgozott, többek között az Országháza építésénél is jelen volt. Svájcban és Angliában is dolgozott, majd hazatért Marosvásárhelyre és Bernády építőmesterévé vált.

Ő és csapata építette a szecessziós városházát, de a református kollégium Bolyai-épületét, a mai tüdőklinikát, számos családi házat és bérházat.

A belvárosban levő Iparos Tanoncotthont ő is tervezte, személyes ügye volt az intézmény létrehozása, a telek megvásárlása, az otthon megteremtése” – idézte fel Orbán János. Visszatért Marosvásárhelyre Az idősödő Csiszár a két világháború között közéleti szerepet is vállalt.

Orbán János, a kiállítás kurátora Fotó: Henn Attila

Nagy szerepe volt az iparosság megszervezésében és az erdélyi magyar kisebbségi önszerveződésben is, emellett próbálta a helyi identitást megteremteni és erősíteni. 1944-ben Budapesten maradt a fiánál, és ott élt az 1950-es évek végéig.

Levelekkel ostromolta Budapest polgármesterét, kérve, hogy nevezzenek el utcát Bernádyról

és közreműködött az ostrom során megsérült Margit-szigeti Bodor kút másolatának felújításában.

Fotó: Henn Attila

Az 1950-es évek végén feleségével visszatért szülővárosába, és ott élt 1963 októberében bekövetkezett haláláig. A református temetőben temették el. Családi levelek A Kultúrpalota első emeletén megnyílt Csiszár Lajos-kiállításhoz az egykori építőmester néhány személyes tárgyát, pecsétjét és leveleit Horváth Zsuzsa bocsátotta a múzeum rendelkezésére. Mint tőle megtudtuk, mostohanagymamája Csiszár Lajos lánya volt, így az ő szülei őrizték meg a leveleket, valamint a személyes tárgyakat.

Személyes tárgyakat is kiállítottak Fotó: Henn Attila

„Most rengeteg levelet átolvastunk, és különös betekintést tudtunk nyerni az ő mindennapjaiba. A levelekből kiderül, ahogy az akkor Magyarországon élő Csiszár Lajos nagy szeretettel és gondoskodással gondolt az én édesapámra is, a húgára is, és

rengeteg külföldi bélyeget küldött édesapám bélyeggyűjteményéhez.