A marosvásárhelyi építőmester, aki az Országházon is dolgozott

A régi városházát is Csiszár Lajos és csapata építette meg
Fotó: Péter Ferenc / Facebook
Marosvásárhely több ikonikus középületét ő építette, de családi házak is keze nyomát őrzik. A magyar Országház építésén is ott volt, Svájcban, Londonban is dolgozott. Csiszár Lajosról nyílt kiállítás, amely az építőmestert és az embert mutatja be.
Bernády Györgyöt városépítő polgármesterként tartják számon Marosvásárhelyen, hiszen az ő megrendelésére épült meg a régi városháza, amelyben ma a prefektusi hivatal és a megyei tanács működik, valamint a Kultúrpalota és számos más főtéri épület. Bernády építőmestere Csiszár Lajos volt, akinek halála 150. évfordulóján kamrakiállítást szenteltek a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
A Kultúrpalota első emeletén, a Bernády-szobában és az előtte lévő térben rendezték be a kis tárlatot, amely Csiszár Lajosnak állít emléket. Bemutatják kalandos életútját, felsorolják azokat a középületeket, amelyeket ő és csapata épített, emellett néhány személyes tárgyát és levelét is közszemlére tették.
A kiállítás kurátora, Orbán János művészettörténész szerint fontos, hogy megismerjük Marosvásárhely lokálpatriótáit, azokat, akik az ikonikus épületeket emelték, és fontosnak tartották a város fejlődését. Ilyen volt Csiszár Lajos is, aki egy vásárhelyi kőfaragó fiaként Bernády György korának egyik legkeresettebb építőmesterévé vált.
Csiszár Lajos-kiállítás nyílt Marosvásárhelyen
Fotó: Henn Attila
„Mai szemmel nézve is káprázatosan változatos volt az élete, 14 évesen szebeni építőtelepeken tanult, utána 1892-1896-ig Budapesten a Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskolában szerzett építőmesteri képesítést, télen tanult, nyáron gyakorolt, dolgozott, többek között az Országháza építésénél is jelen volt. Svájcban és Angliában is dolgozott, majd hazatért Marosvásárhelyre és Bernády építőmesterévé vált.
A belvárosban levő Iparos Tanoncotthont ő is tervezte, személyes ügye volt az intézmény létrehozása, a telek megvásárlása, az otthon megteremtése” – idézte fel Orbán János.
Az idősödő Csiszár a két világháború között közéleti szerepet is vállalt.
Orbán János, a kiállítás kurátora
Fotó: Henn Attila
Nagy szerepe volt az iparosság megszervezésében és az erdélyi magyar kisebbségi önszerveződésben is, emellett próbálta a helyi identitást megteremteni és erősíteni. 1944-ben Budapesten maradt a fiánál, és ott élt az 1950-es évek végéig.
és közreműködött az ostrom során megsérült Margit-szigeti Bodor kút másolatának felújításában.
Fotó: Henn Attila
Az 1950-es évek végén feleségével visszatért szülővárosába, és ott élt 1963 októberében bekövetkezett haláláig. A református temetőben temették el.
A Kultúrpalota első emeletén megnyílt Csiszár Lajos-kiállításhoz az egykori építőmester néhány személyes tárgyát, pecsétjét és leveleit Horváth Zsuzsa bocsátotta a múzeum rendelkezésére. Mint tőle megtudtuk, mostohanagymamája Csiszár Lajos lánya volt, így az ő szülei őrizték meg a leveleket, valamint a személyes tárgyakat.
Személyes tárgyakat is kiállítottak
Fotó: Henn Attila
„Most rengeteg levelet átolvastunk, és különös betekintést tudtunk nyerni az ő mindennapjaiba. A levelekből kiderül, ahogy az akkor Magyarországon élő Csiszár Lajos nagy szeretettel és gondoskodással gondolt az én édesapámra is, a húgára is, és
Ez most is megvan. Örvendek az emlékkiállításnak, mert bár sokan ismerik Marosvásárhelyen az ő nevét, most még jobban betekintést nyerhetnek munkásságába, de személyes életébe is” – mondta Horváth Zsuzsa.
Petícióban tiltakoznak a segesvári történelmi egyházak a középkori várban tervezett háromnapos halloween esemény ellen. Úgy értékelik, a halloween összeegyeztethetetlen a keresztény hittel, másrészt az esemény nagyon zajos. Mit mond a polgármester?
Megtartották szombaton Marosvásárhelyen a TERMOSZ – Természettudományok Oktatásmódszertani Szemléjét, ahol a magyar pedagógusok a jó tanítási gyakorlatok megosztása mellett a digitális oktatás szerepéről is értékes ismeretekkel gazdagodtak.
Székelyföld autonómiájának napján, október 25-én, a hónap utolsó vasárnapján Marosvásárhelyen is őrtüzet gyújtanak, és egy kis kiállítás is lesz a helyszínen.
Halloween estet szerveznek október 24-én, szombaton a marosvásárhelyi állatkertben. A belépés ingyenes.
Hetven évvel ezelőtt ezer jelentkező közül választották ki a legjobbakat és velük alakult meg az Állami Székely Népi Együttes. Utódjánál, a Maros Művészegyüttesnél tizenkét pár táncos viszi tovább az örökséget. Születésnapjukra mindenki hivatalos.
Hasznos házi jegyzetek. Egy erdélyi grófnő receptjei, házi praktikái és gyógyírjai 1842-ből címmel jelent meg gr. Rhédey Mária háztartási eljárásait tartalmazó jegyzet. A könyvet október 23-án 18 órától mutatják be Marosvásárhelyen.
Félmillió lejes támogatást szavazott meg a marosvásárhelyi repülőtérnek a Maros Megyei Tanács. A testület a reptér vezetőtanácsának elvárásait is elfogadta, köztük az utasforgalom növelésére és a légitársaságok számának bővítésére vonatkozó vállalásokat.
Szenvedélybetegséggel küzdők és hozzátartozóik számára szerveznek tizenkét napos, bentlakásos terápiás programot november 16. és 27. között a magyarózdi Terápiás Otthonban. Jelentkezni november 9-ig lehet.
Elkerítették Marosvásárhely főterén az Avram Iancu-lovasszobrot és megkezdték a restaurálását. A munkálatok elsőként a talapzat felújítására terjednek ki, majd a szobrot is megtisztítják. A főtér átalakítása során az alkotás a helyén marad.
Településenként jelentősen eltérnek a szemétszolgáltatási díjak Maros megyében. Az árakat főként a kerelőszentpáli lerakótól mért távolság és a szelektív hulladékgyűjtés aránya befolyásolja. A havi díj Marosvásárhelyen személyenként 15,50 lej.
szóljon hozzá!