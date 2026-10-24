Halloween ellen tiltakoznak az egyházak

Tavaly ilyen volt a népszerű esemény
Fotó: Facebook/Halloween în Cetate
Petícióban tiltakoznak a segesvári történelmi egyházak a középkori várban tervezett háromnapos halloween esemény ellen. Úgy értékelik, a halloween összeegyeztethetetlen a keresztény hittel, másrészt az esemény nagyon zajos. Mit mond a polgármester?
A segesvári polgármesteri hivatalhoz benyújtott petícióval tiltakoznak a helyi történelmi egyházak az október 30. és. november 1. között szervezendő esemény ellen. A rendezvényt nem a városháza szervezi, hanem egy egyesület, de a városvezetés támogatásával.
A segesvári evangélikus, római katolikus, unitárius, görögkatolikus, református és ortodox közösségek képviselői arra hivatkoznak, hogy
a rendezvény nem egyeztethető össze a keresztény értékekkel,
fontos vallási ünnepekkel esik egybe,
továbbá a zaj- és fényinstallációk zavarják a templomi alkalmakat.
Mint írják, október 31-én a protestáns közösségek a reformáció napját ünneplik. November elsején pedig az elhunytak emléknapja van. A várba tervezett események ezeket az alkalmakat megzavarják.
– hangsúlyozzák az egyházközségek képviselői.
Az egyházak képviselői szerint nemcsak a jövő heti eseménnyel van gond, hanem összességében azzal, hogy a várban szervezett nyilvános rendezvények egy része akadályozza a megszokott vallási alkalmakat.
Középkori fesztivál Segesváron. Archív
Fotó: Haáz Vince
Emlékeztetnek, hogy
Úgy vélik, hogy a nagyszabású rendezvények szervezésekor nemcsak a turisztikai és kulturális érdekeket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a várban aktív vallási közösségek működnek, saját hagyományokkal és istentiszteleti renddel.
– hangsúlyozzák az aláírók, akik azt kérik a segesvári polgármesteri hivataltól, hogy olyan eseményekre adjon engedélyt, amelyek nem akadályozzák azokat a városlakókat, akik méltósággal szeretnének megemlékezni halottaikról és csendben imádkozni.
A Halloween a várban elnevezésű fesztivált október 30. és november 1. között rendezi meg a szervező Drag de Sighișoara Egyesület a Visit Marossal közösen. A programban történelmi épületekre vetített fényjátékok, építészeti díszkivilágítás, gyermekprogramok, vezetett séták szerepelnek, a zenei aláfestést lemezlovasok biztosítják.
Segesvár polgármestere, Iulian Sîrbu a petíció kapcsán a sajtónak kifejtette, „egy magánrendezvény lesz október végén a várban, ami betartja a törvényes előírásokat, lehetőséget biztosít a gyerekeknek, hogy álarcokat öltsenek magukra. Ilyen halloween események az iskolákban is vannak.”
A városvezető úgy értékeli, hogy a petíció aláírói megértőbbek és toleránsabbak kellene legyenek, hiszen
„A várban helye van a megemlékezésnek, az imádságnak, de az örömnek is.”
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