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Halloween ellen tiltakoznak az egyházak

Tavaly ilyen volt a népszerű esemény • Fotó: Facebook/Halloween în Cetate

Tavaly ilyen volt a népszerű esemény

Fotó: Facebook/Halloween în Cetate

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Petícióban tiltakoznak a segesvári történelmi egyházak a középkori várban tervezett háromnapos halloween esemény ellen. Úgy értékelik, a halloween összeegyeztethetetlen a keresztény hittel, másrészt az esemény nagyon zajos. Mit mond a polgármester?

Simon Virág

2026. október 24., 20:562026. október 24., 20:56

A segesvári polgármesteri hivatalhoz benyújtott petícióval tiltakoznak a helyi történelmi egyházak az október 30. és. november 1. között szervezendő esemény ellen. A rendezvényt nem a városháza szervezi, hanem egy egyesület, de a városvezetés támogatásával.

A halloween nem keresztény

A segesvári evangélikus, római katolikus, unitárius, görögkatolikus, református és ortodox közösségek képviselői arra hivatkoznak, hogy

  • a rendezvény nem egyeztethető össze a keresztény értékekkel,

  • fontos vallási ünnepekkel esik egybe,

  • továbbá a zaj- és fényinstallációk zavarják a templomi alkalmakat.

Mint írják, október 31-én a protestáns közösségek a reformáció napját ünneplik. November elsején pedig az elhunytak emléknapja van. A várba tervezett események ezeket az alkalmakat megzavarják.

Idézet
Tavaly, az első halloween eseményen nem engedték be az autókat a várba, így az idős katolikus és evangélikus hívek nem tudtak részt venni a szeretteikért tartott szentmiséken

– hangsúlyozzák az egyházközségek képviselői.

Nem csak a turizmus fontos

Az egyházak képviselői szerint nemcsak a jövő heti eseménnyel van gond, hanem összességében azzal, hogy a várban szervezett nyilvános rendezvények egy része akadályozza a megszokott vallási alkalmakat.

Középkori fesztivál Segesváron. Archív • Fotó: Haáz Vince Galéria

Középkori fesztivál Segesváron. Archív

Fotó: Haáz Vince

Emlékeztetnek, hogy

az evangélikus egyházközség már két éve lemondott a július utolsó vasárnapi istentiszteletről, amit a középkori fesztivál lehetetlenített el.

Úgy vélik, hogy a nagyszabású rendezvények szervezésekor nemcsak a turisztikai és kulturális érdekeket kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy a várban aktív vallási közösségek működnek, saját hagyományokkal és istentiszteleti renddel.

Idézet
Elődeinknek volt egy mondásuk: a halállal nem játszunk! A halloween pedig éppen ezt teszi

– hangsúlyozzák az aláírók, akik azt kérik a segesvári polgármesteri hivataltól, hogy olyan eseményekre adjon engedélyt, amelyek nem akadályozzák azokat a városlakókat, akik méltósággal szeretnének megemlékezni halottaikról és csendben imádkozni.

A várban helye van mindenkinek

A Halloween a várban elnevezésű fesztivált október 30. és november 1. között rendezi meg a szervező Drag de Sighișoara Egyesület a Visit Marossal közösen. A programban történelmi épületekre vetített fényjátékok, építészeti díszkivilágítás, gyermekprogramok, vezetett séták szerepelnek, a zenei aláfestést lemezlovasok biztosítják.

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Segesvár polgármestere, Iulian Sîrbu a petíció kapcsán a sajtónak kifejtette, „egy magánrendezvény lesz október végén a várban, ami betartja a törvényes előírásokat, lehetőséget biztosít a gyerekeknek, hogy álarcokat öltsenek magukra. Ilyen halloween események az iskolákban is vannak.”

A városvezető úgy értékeli, hogy a petíció aláírói megértőbbek és toleránsabbak kellene legyenek, hiszen

Segesváron eddig is jól megfértek a különböző életfelfogású emberek.

„A várban helye van a megemlékezésnek, az imádságnak, de az örömnek is.”

Marosszék Segesvár Egyház
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