Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez

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Fotó: Orbán Orsolya
Egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez Romániában – derül ki a Friedrich Ebert Alapítvány romániai képviselete és a Syndex Románia kedden közzétett elemzéséből.
2026. október 27., 14:382026. október 27., 14:38
2026. október 27., 14:392026. október 27., 14:39
A szeptemberi adatok alapján számított összeg 298 lejjel, 2,6 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A növekedéshez főként a ruházati, lakhatási, szolgáltatási, oktatási és kulturális kiadások emelkedése járult hozzá – ismerteti az Agerpres.
Egy két felnőttből és egy gyermekből álló család esetében havi 9574 lejre, egy gyermektelen párnak 7150 lejre, egy egyedül élő felnőttnek pedig 4407 lejre lenne szüksége a tisztességes megélhetéshez.
Az elemzés szerint ehhez 2026-ban személyenként nettó 5542 lejes, bruttó 9473 lejes munkabérre lenne szükség egy olyan négytagú családban, ahol mindkét felnőtt dolgozik, a két gyermek pedig állami támogatásban részesül.
A 2699 lejes jelenlegi nettó minimálbér ennek mindössze 48,7 százalékát fedezi.
A szerzők számításai szerint minimálbér a jelenlegi emelési mechanizmussal még a legkedvezőbb forgatókönyv esetén sem érné el 2050 előtt a tisztességes megélhetéshez szükséges szintet.
A tisztességes megélhetéshez szükséges fogyasztói kosár az élelmiszer- és lakhatási kiadások mellett többek között a ruházkodás, az egészségügy, az oktatás, a közlekedés, a kommunikáció, a szabadidő és a váratlan kiadások költségeit is tartalmazza.
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