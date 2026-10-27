Elemzés: egy kétgyermekes családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez

Egy két felnőttből és két gyermekből álló családnak havi 11 668 lejre van szüksége a tisztességes megélhetéshez Romániában – derül ki a Friedrich Ebert Alapítvány romániai képviselete és a Syndex Románia kedden közzétett elemzéséből.

Székelyhon 2026. október 27., 14:382026. október 27., 14:38 2026. október 27., 14:392026. október 27., 14:39

A szeptemberi adatok alapján számított összeg 298 lejjel, 2,6 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A növekedéshez főként a ruházati, lakhatási, szolgáltatási, oktatási és kulturális kiadások emelkedése járult hozzá – ismerteti az Agerpres.

A családi költségvetés legnagyobb tételei a lakhatás és az élelmiszer: utóbbira havonta 2429 lejt számoltak az elemzők, a megtakarításra pedig havi 1061 lejt irányoztak elő.

Egy két felnőttből és egy gyermekből álló család esetében havi 9574 lejre, egy gyermektelen párnak 7150 lejre, egy egyedül élő felnőttnek pedig 4407 lejre lenne szüksége a tisztességes megélhetéshez. Hirdetés Az elemzés szerint ehhez 2026-ban személyenként nettó 5542 lejes, bruttó 9473 lejes munkabérre lenne szükség egy olyan négytagú családban, ahol mindkét felnőtt dolgozik, a két gyermek pedig állami támogatásban részesül. A 2699 lejes jelenlegi nettó minimálbér ennek mindössze 48,7 százalékát fedezi.

A 5450 lejre becsült nettó átlagbér ugyanakkor már a tisztességes megélhetéshez szükséges kereset 98,3 százalékát teszi ki.