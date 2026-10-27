A bürokrácia útját állja az orvosoknak, változtatásokat ígér a miniszter

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter kedden bejelentette, hogy rövidesen átalakítja a szakképesítések, képzési időszakok és kiegészítő tanulmányi okiratok elismeréséért, illetve honosításáért felelős bizottságok összetételét.

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A tárcavezető Facebook-bejegyzésében közölte, hogy számos panaszt kapott rezidens és szakorvosoktól a képesítések, diplomák és szakmai kompetenciák elismerésének indokolatlan elhúzódása miatt.

Az egészségügyi minisztériumnak támogatnia kell az orvosokat, nem pedig akadályokat gördítenie eléjük

– hangsúlyozta Rogobete. A miniszter szerint az indokolatlan adminisztratív késedelmek a külföldön dolgozó romániai orvosok hazatérését és az egészségügyi rendszerbe való beilleszkedését is nehezítik.

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Rogobete közölte, hogy megvizsgálta a bejelentett eseteket, és