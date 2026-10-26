Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos

Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén hétfőn az a nyertes, aki az október 22-i Loto 6/49 sorsoláson elvitte az első kategóriás, 17 760 754,40 lejes (több mint 3,32 millió eurós) főnyereményt.

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A nyertes Prahova megyéből származik, az ötvenes éveiben jár, és több mint húsz éve lottózik – fedték fel a Román Lottótársaság hivatalos oldalán . Az utóbbi években

online játszik, mindig ugyanazokkal a számokkal, amelyek személyes jelentőséggel bírnak számára.

Elmondása szerint az évek során korábban csak kisebb nyereményeket sikerült elérnie.

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A szerencsés szelvényt egy mobilalkalmazáson keresztül játszotta meg, három egyszerű számsort töltött ki, a szelvény ára pedig 24,50 lej volt.

A nyertes nem kívánta nyilvánosságra hozni a személyazonosságát, annyit viszont elárult, hogy nem hagyja abba a lottózást.