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Jelentkezett a nyereményért és közölte, nem hagyja abba a lottózást az újdonsült milliomos

A nyertes szelvény • Fotó: Loto.ro

A nyertes szelvény

Fotó: Loto.ro

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Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén hétfőn az a nyertes, aki az október 22-i Loto 6/49 sorsoláson elvitte az első kategóriás, 17 760 754,40 lejes (több mint 3,32 millió eurós) főnyereményt.

Székelyhon

2026. október 26., 20:572026. október 26., 20:57

2026. október 26., 20:572026. október 26., 20:57

A nyertes Prahova megyéből származik, az ötvenes éveiben jár, és több mint húsz éve lottózik – fedték fel a Román Lottótársaság hivatalos oldalán. Az utóbbi években

online játszik, mindig ugyanazokkal a számokkal, amelyek személyes jelentőséggel bírnak számára.

Elmondása szerint az évek során korábban csak kisebb nyereményeket sikerült elérnie.

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A szerencsés szelvényt egy mobilalkalmazáson keresztül játszotta meg, három egyszerű számsort töltött ki, a szelvény ára pedig 24,50 lej volt.

A nyertes nem kívánta nyilvánosságra hozni a személyazonosságát, annyit viszont elárult, hogy nem hagyja abba a lottózást.

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Gazdára talált az első kategóriás főnyeremény a csütörtöki lottósorsoláson, a szerencsés szelvény tualjdonosa 17 760 754,40 lejt, azaz több mint 3,32 millió eurót nyert.

Belföld Társadalom
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