Fotó: Illusztráció: Pixabay
Szeretettel várjuk önöket egy különleges estére, ahol a klasszikus zene és az elegancia találkozik a marosvásárhelyi Kultúrpalota színpadán!
2026. október 26., 15:452026. október 26., 15:45
2026. október 26., 16:362026. október 26., 16:36
2026. október 30-án, pénteken a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia rendkívüli szimfonikus hangversenyt ad a Pro Urbe-díjátadó gála alkalmából.
Pablo Boggiano argentin karmester vezényletével, valamint Bogányi Gergely magyar zongoraművész közreműködésével a közönség három nagy zeneszerző műveit hallhatja:
Időpont: 2026. október 30., péntek
Kezdés: 18:30
Helyszín: Kultúrpalota, Marosvásárhely
A részvétel ingyenes, de belépőjegy szükséges, amely a Visit Maros jegypénztárában vagy annak online jegyértékesítő felületén igényelhető.
A férőhelyek száma korlátozott, ezért érdemes időben gondoskodni a jegyekről!
A koncertet a Román Televízió (TVR) is közvetíti.
Várjuk önöket, hogy együtt élvezhessük a szimfonikus zene szépségét, és részesei lehessünk a kultúrának és közösségünk értékeinek szentelt különleges estének!
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Bel- és Külkapcsolati Osztály
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