Szeretettel várjuk önöket egy különleges estére, ahol a klasszikus zene és az elegancia találkozik a marosvásárhelyi Kultúrpalota színpadán!

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

2026. október 30-án, pénteken a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia rendkívüli szimfonikus hangversenyt ad a Pro Urbe-díjátadó gála alkalmából.

Pablo Boggiano argentin karmester vezényletével, valamint Bogányi Gergely magyar zongoraművész közreműködésével a közönség három nagy zeneszerző műveit hallhatja:

George Enescu: 1. román rapszódia

Liszt Ferenc: 1. zongoraverseny Esz-dúrban

Johannes Brahms: 2. szimfónia D-dúrban

Időpont: 2026. október 30., péntek

Kezdés: 18:30

Helyszín: Kultúrpalota, Marosvásárhely

A részvétel ingyenes, de belépőjegy szükséges, amely a Visit Maros jegypénztárában vagy annak online jegyértékesítő felületén igényelhető.

A férőhelyek száma korlátozott, ezért érdemes időben gondoskodni a jegyekről!

A koncertet a Román Televízió (TVR) is közvetíti.

Várjuk önöket, hogy együtt élvezhessük a szimfonikus zene szépségét, és részesei lehessünk a kultúrának és közösségünk értékeinek szentelt különleges estének!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

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