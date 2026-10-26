Most, hogy van kormány, már időpontot is említenek a közigazgatás átalakítására

Mi maradna a mostani megyékből?
Fotó: Székelyhon
A közigazgatási reformnak a közszolgáltatások javítását és az állami kiadások csökkentését kell eredményeznie, a települések összevonása pedig nem önkéntes alapon történne – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu.
2026. október 26., 16:542026. október 26., 16:54
2026. október 26., 18:332026. október 26., 18:33
A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke az alakulat vezetőségi ülése után elmondta, hogy a közigazgatási reform előkészítésével foglalkozó testületnek mielőbb ki kell dolgoznia a települések összevonásának feltételeit. Hangsúlyozta, hogy
Grindeanu szerint az önkéntes településegyesítések is lehetségesek, de önmagukban nem hoznák meg a kívánt eredményt. „Azt szeretnénk, hogy az esetleges összevonások után
– idézi az Agerpres hírügynökség a PSD elnökét, aki szerint a reformot parlamenti felelősségvállalással kellene elfogadnia a kormánynak, még a jövő évi költségvetés jóváhagyása előtt, hogy az intézkedések pénzügyi hatásait vegyék figyelembe a büdzsé összeállításakor.
A politikus emlékeztetett arra, hogy az alkotmány meghatározza Románia közigazgatási egységeinek típusait – megyék, megyei jogú városok, városok és községek –, de azok számát nem rögzíti. Grindeanu hangsúlyozta, hogy
A pártelnök azt is leszögezte, hogy a helyi közigazgatás átalakítása csak 2028-tól, az új önkormányzati ciklus kezdetétől valósítható meg, mivel addig a közigazgatási egységeknek hivatalban lévő polgármestereik és választott képviselő-testületeik vannak.
„Szinte biztos, hogy alkotmányellenes lenne még a jelenlegi mandátumok lejárta előtt gyakorlatba ültetni” – tette hozzá Sorin Grindeanu.
Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfőn a parlamentben kijelentette, hogy a reformról parlamenti vitát kell folytatni, és nem lehet figyelmen kívül hagyni az állampolgárok akaratát. „Véleményem szerint ez antidemokratikus intézkedés lenne” – idézi a politikust az Agerpres hírügynökség.
Csoma Botond hangsúlyozta, hogy
A frakcióvezető szerint a területi átszervezést a korábban javasolt parlamenti különbizottságnak kellene előkészítenie, amelyben minden pártot egy képviselő és egy szenátor képviselne. Kifogásolta, hogy azóta sem történt előrelépés a testület létrehozása érdekében.
Csoma Botond elismerte, hogy
Ennek érdekében különleges szabályokat vagy kivételeket tart szükségesnek a kisebbségek lakta térségek tekintetében.
„Úgy kell végrehajtani az összevonásokat, hogy azok ne változtassák meg a kisebbségi közösségek etnikai arányát” – hangsúlyozta az RMDSZ politikusa, aki reményét fejezte ki, hogy a kormány végül eláll a parlamenti felelősségvállalástól.
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