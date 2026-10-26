Most, hogy van kormány, már időpontot is említenek a közigazgatás átalakítására

A közigazgatási reformnak a közszolgáltatások javítását és az állami kiadások csökkentését kell eredményeznie, a települések összevonása pedig nem önkéntes alapon történne – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu.

Székelyhon 2026. október 26., 16:542026. október 26., 16:54 2026. október 26., 18:332026. október 26., 18:33

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke az alakulat vezetőségi ülése után elmondta, hogy a közigazgatási reform előkészítésével foglalkozó testületnek mielőbb ki kell dolgoznia a települések összevonásának feltételeit. Hangsúlyozta, hogy

a döntéseknél nem kizárólag a lakosságszámot, hanem más szempontokat is figyelembe kell venni.

Grindeanu szerint az önkéntes településegyesítések is lehetségesek, de önmagukban nem hoznák meg a kívánt eredményt. „Azt szeretnénk, hogy az esetleges összevonások után

a közszolgáltatások színvonala jobb legyen, ne rosszabb, és csökkenjenek a közkiadások”

– idézi az Agerpres hírügynökség a PSD elnökét, aki szerint a reformot parlamenti felelősségvállalással kellene elfogadnia a kormánynak, még a jövő évi költségvetés jóváhagyása előtt, hogy az intézkedések pénzügyi hatásait vegyék figyelembe a büdzsé összeállításakor. Hirdetés A politikus emlékeztetett arra, hogy az alkotmány meghatározza Románia közigazgatási egységeinek típusait – megyék, megyei jogú városok, városok és községek –, de azok számát nem rögzíti. Grindeanu hangsúlyozta, hogy

a PSD ragaszkodik mind a helyi, mind a központi közigazgatás reformjához.

A pártelnök azt is leszögezte, hogy a helyi közigazgatás átalakítása csak 2028-tól, az új önkormányzati ciklus kezdetétől valósítható meg, mivel addig a közigazgatási egységeknek hivatalban lévő polgármestereik és választott képviselő-testületeik vannak. „Szinte biztos, hogy alkotmányellenes lenne még a jelenlegi mandátumok lejárta előtt gyakorlatba ültetni” – tette hozzá Sorin Grindeanu. Az RMDSZ nem ellenzi a reformot, de... Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfőn a parlamentben kijelentette, hogy a reformról parlamenti vitát kell folytatni, és nem lehet figyelmen kívül hagyni az állampolgárok akaratát. „Véleményem szerint ez antidemokratikus intézkedés lenne” – idézi a politikust az Agerpres hírügynökség. Csoma Botond hangsúlyozta, hogy

az RMDSZ nem ellenzi a reformot, de az nem sértheti az etnikai közösségek jogait, amelyeket nemzetközi egyezmények is védenek.

A frakcióvezető szerint a területi átszervezést a korábban javasolt parlamenti különbizottságnak kellene előkészítenie, amelyben minden pártot egy képviselő és egy szenátor képviselne. Kifogásolta, hogy azóta sem történt előrelépés a testület létrehozása érdekében. Csoma Botond elismerte, hogy

az 1968-ban kialakított közigazgatási rendszer módosításra szorul, de szerinte a reform során figyelembe kell venni a magyar közösség sajátos szempontjait is.