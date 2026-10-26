Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Most, hogy van kormány, már időpontot is említenek a közigazgatás átalakítására

Mi maradna a mostani megyékből?

Mi maradna a mostani megyékből?

Fotó: Székelyhon

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A közigazgatási reformnak a közszolgáltatások javítását és az állami kiadások csökkentését kell eredményeznie, a települések összevonása pedig nem önkéntes alapon történne – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu.

Székelyhon

2026. október 26., 16:542026. október 26., 16:54

2026. október 26., 18:332026. október 26., 18:33

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke az alakulat vezetőségi ülése után elmondta, hogy a közigazgatási reform előkészítésével foglalkozó testületnek mielőbb ki kell dolgoznia a települések összevonásának feltételeit. Hangsúlyozta, hogy

a döntéseknél nem kizárólag a lakosságszámot, hanem más szempontokat is figyelembe kell venni.

Grindeanu szerint az önkéntes településegyesítések is lehetségesek, de önmagukban nem hoznák meg a kívánt eredményt. „Azt szeretnénk, hogy az esetleges összevonások után

Idézet
a közszolgáltatások színvonala jobb legyen, ne rosszabb, és csökkenjenek a közkiadások”

– idézi az Agerpres hírügynökség a PSD elnökét, aki szerint a reformot parlamenti felelősségvállalással kellene elfogadnia a kormánynak, még a jövő évi költségvetés jóváhagyása előtt, hogy az intézkedések pénzügyi hatásait vegyék figyelembe a büdzsé összeállításakor.

Hirdetés

A politikus emlékeztetett arra, hogy az alkotmány meghatározza Románia közigazgatási egységeinek típusait – megyék, megyei jogú városok, városok és községek –, de azok számát nem rögzíti. Grindeanu hangsúlyozta, hogy

a PSD ragaszkodik mind a helyi, mind a központi közigazgatás reformjához.

A pártelnök azt is leszögezte, hogy a helyi közigazgatás átalakítása csak 2028-tól, az új önkormányzati ciklus kezdetétől valósítható meg, mivel addig a közigazgatási egységeknek hivatalban lévő polgármestereik és választott képviselő-testületeik vannak.

„Szinte biztos, hogy alkotmányellenes lenne még a jelenlegi mandátumok lejárta előtt gyakorlatba ültetni” – tette hozzá Sorin Grindeanu.

Az RMDSZ nem ellenzi a reformot, de...

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője hétfőn a parlamentben kijelentette, hogy a reformról parlamenti vitát kell folytatni, és nem lehet figyelmen kívül hagyni az állampolgárok akaratát. „Véleményem szerint ez antidemokratikus intézkedés lenne” – idézi a politikust az Agerpres hírügynökség.

Csoma Botond hangsúlyozta, hogy

az RMDSZ nem ellenzi a reformot, de az nem sértheti az etnikai közösségek jogait, amelyeket nemzetközi egyezmények is védenek.

A frakcióvezető szerint a területi átszervezést a korábban javasolt parlamenti különbizottságnak kellene előkészítenie, amelyben minden pártot egy képviselő és egy szenátor képviselne. Kifogásolta, hogy azóta sem történt előrelépés a testület létrehozása érdekében.

Csoma Botond elismerte, hogy

az 1968-ban kialakított közigazgatási rendszer módosításra szorul, de szerinte a reform során figyelembe kell venni a magyar közösség sajátos szempontjait is.

Ennek érdekében különleges szabályokat vagy kivételeket tart szükségesnek a kisebbségek lakta térségek tekintetében.

„Úgy kell végrehajtani az összevonásokat, hogy azok ne változtassák meg a kisebbségi közösségek etnikai arányát” – hangsúlyozta az RMDSZ politikusa, aki reményét fejezte ki, hogy a kormány végül eláll a parlamenti felelősségvállalástól.

Belföld Politika
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
Tűzoltókat támadtak meg oltás közben, rendőrök és csendőrök is kivonultak
Kétgólos hátrányból fordított, hosszabbításban verte a Coronát a GYHK
Honosítás: az EMNT demokrácia-központjainak sorsára jutott az RMDSZ alapítványa
Esélyt sem adott az Ágyúsoknak a Csíkszeredai Sportklub
Erő és szabadság a levegőben: a légtorna
Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
Székelyhon

Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
Tűzoltókat támadtak meg oltás közben, rendőrök és csendőrök is kivonultak
Székelyhon

Tűzoltókat támadtak meg oltás közben, rendőrök és csendőrök is kivonultak
Kétgólos hátrányból fordított, hosszabbításban verte a Coronát a GYHK
Székely Sport

Kétgólos hátrányból fordított, hosszabbításban verte a Coronát a GYHK
Honosítás: az EMNT demokrácia-központjainak sorsára jutott az RMDSZ alapítványa
Krónika

Honosítás: az EMNT demokrácia-központjainak sorsára jutott az RMDSZ alapítványa
Esélyt sem adott az Ágyúsoknak a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Esélyt sem adott az Ágyúsoknak a Csíkszeredai Sportklub
Erő és szabadság a levegőben: a légtorna
Nőileg

Erő és szabadság a levegőben: a légtorna
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 26., hétfő

Néhány enyhébb nap után érkezik a hideg

Az évszaknak megfelelő hőmérsékletre, időnként jelentősebb esőzésekre, a hegyvidéken pedig havas esőre és havazásra lehet számítani a következő két hétben – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzéséből.

Néhány enyhébb nap után érkezik a hideg
Néhány enyhébb nap után érkezik a hideg
2026. október 26., hétfő

Néhány enyhébb nap után érkezik a hideg
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

Rendkívüli szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen – Pro Urbe-díjátadó gála

Szeretettel várjuk önöket egy különleges estére, ahol a klasszikus zene és az elegancia találkozik a marosvásárhelyi Kultúrpalota színpadán!

Rendkívüli szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen – Pro Urbe-díjátadó gála
Rendkívüli szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen – Pro Urbe-díjátadó gála
2026. október 26., hétfő

Rendkívüli szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen – Pro Urbe-díjátadó gála
2026. október 26., hétfő

Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását

Elutasította hétfőn a bukaresti törvényszék a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) indítványát Călin Georgescu előzetes letartóztatásának 30 napos meghosszabbítására.

Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását
Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását
2026. október 26., hétfő

Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását
2026. október 26., hétfő

24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány

Az év első kilenc hónapjában 24,17 milliárd lejjel 78,3 milliárd lejre csökkent Románia államháztartási hiánya, ami a bruttó hazai termék (GDP) 3,81 százalékának felel meg – derül ki a pénzügyminisztérium hétfőn közzétett adataiból.

24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány
24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány
2026. október 26., hétfő

24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást

A migráció kezelésének ellenőrzésével foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).

Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást
Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást
2026. október 26., hétfő

Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást
2026. október 26., hétfő

Trikolórt tűzött ki a parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik politikusa, majd az RMDSZ-t is bírálta

Román zászlót tűzött ki a bezárt parajdi sóbánya bejáratához a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik parlamenti képviselője, Lucian Mușat.

Trikolórt tűzött ki a parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik politikusa, majd az RMDSZ-t is bírálta
Trikolórt tűzött ki a parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik politikusa, majd az RMDSZ-t is bírálta
2026. október 26., hétfő

Trikolórt tűzött ki a parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik politikusa, majd az RMDSZ-t is bírálta
2026. október 26., hétfő

Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kiszámítható gazdasági környezetet ígért, és kijelentette, hogy jövőre nem emelik a munkavállalók és a vállalatok adóit.

Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói
Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói
2026. október 26., hétfő

Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal

A romániai felnőttek 31 százaléka nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal, 27 százaléka pedig abban bízik, hogy amitől tart, az nem következik be – derül ki a CURS felmérésének hétfőn közzétett eredményeiből.

A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal
A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal
2026. október 26., hétfő

A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal
2026. október 26., hétfő

Nőtt a veszettséggócok száma

Huszonöt veszettséggóc van jelenleg Hargita megyében, az esetszámok az elmúlt napokban ugyanis tovább növekedtek, miután a laborba küldött veszettséggyanús minták többségének az elemzése pozitív eredményt hozott.

Nőtt a veszettséggócok száma
Nőtt a veszettséggócok száma
2026. október 26., hétfő

Nőtt a veszettséggócok száma
2026. október 26., hétfő

900.000 vásárlónak segített már iZi, az eMAG MI-n alapuló vásárlási asszisztense
900.000 vásárlónak segített már iZi, az eMAG MI-n alapuló vásárlási asszisztense
900.000 vásárlónak segített már iZi, az eMAG MI-n alapuló vásárlási asszisztense
2026. október 26., hétfő

900.000 vásárlónak segített már iZi, az eMAG MI-n alapuló vásárlási asszisztense
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!