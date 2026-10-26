A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal

A romániai felnőttek 31 százaléka nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal, 27 százaléka pedig abban bízik, hogy amitől tart, az nem következik be – derül ki a CURS felmérésének hétfőn közzétett eredményeiből.

Székelyhon 2026. október 26., 13:312026. október 26., 13:31 2026. október 26., 13:352026. október 26., 13:35

Az Allianz-Țiriac megrendelésére készült közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 51 százaléka csak azután kezdett el biztosításban gondolkodni, miután már érte olyan anyagi kár, amelyet egy biztosítás fedezhetett volna.

A megkérdezettek 39 százaléka kiemelten fontosnak tartja a lakás biztosítását

– ismerteti az Agerpres. Hirdetés Az Allianz-Țiriac adatai szerint az önkéntes lakásbiztosítások alapján az idei első kilenc hónapban 50,7 millió lej kártérítést fizettek ki mintegy 8700 ügyfélnek.

A leggyakoribb károkat csőtörések és vízvezeték-meghibásodások, illetve elektromos rövidzárlatok és más villanyhálózati problémák okozták.