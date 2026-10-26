A forradalom lelkesedése, az utcai harcok félelme és a szabadság reménye elevenedik meg azokon a történelmi felvételeken, amelyeket október 23-án bocsátottak közszemlére a csíkszeredai Csíki Moziban.
Fotó: Borbély Fanni
A forradalom lelkesedése, az utcai harcok félelme és a szabadság reménye elevenedik meg azokon a történelmi felvételeken, amelyeket október 23-án bocsátottak közszemlére a csíkszeredai Csíki Moziban.
Milyen lehetett ott állni a tömegben, amikor ledöntötték a Sztálin-szobrot? Mit érezhettek azok, akik a lövések elől próbáltak menekülni, vagy akik a szovjet harckocsira felmászva lengették a nemzeti zászlót? Az 1956-os forradalomról sokat tanulhatunk a történelemkönyvekből, de
Egy-egy felvételen olyan pillanatokat látunk, amelyek segítenek elképzelni, milyen lehetett átélni azokat a napokat.
Fotó: Borbély Fanni
Ezt az élményt kínálja az 56 kép 56-ról című fotókiállítás is, amelyet október 23-án nyitottak meg a csíkszeredai Csíki Moziban. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet által tető alá hozott tárlat a Magyar Távirati Iroda (MTI) fotóarchívumának felvételeiből mutat be válogatást.
A dátumokkal és képaláírásokkal ellátott tablókon a tüntetések, az utcai harcok, a forradalom jelképei és a korszak meghatározó szereplői is feltűnnek. A felvételek között vannak olyanok, amelyeket szinte mindenki ismer, más képek viszont kevésbé ismert részletekre irányítják a figyelmet.
Fotó: Borbély Fanni
Ami igazán közel hozza a történteket, az az emberek jelenléte a képeken. Nem beállított jeleneteket látunk, hanem elkapott pillanatokat: valaki menekül, más ünnepel, megint más fegyverrel a kezében áll az utcán. A fényképek sokszor többet mondanak, mint egy hosszú leírás, mert
Fotó: Borbély Fanni
Az egyik felvételen a Kossuth téren, a sortűz elől menekülő emberek láthatók. Sokan a Földművelésügyi Minisztérium árkádjai alatt kerestek menedéket. Egy másik kép egészen más helyzetet örökít meg: magyar felvonulók barátkoznak egy szovjet katonával az Astoriánál. A két jelenet jól érzékelteti, mennyire különböző helyzetekkel és emberi reakciókkal volt tele a forradalom néhány napja.
Látható a Magyar Rádió megrongálódott épülete, egy harcképtelenné tett szovjet harckocsi a Ferenc körúton, valamint a mosonmagyaróvári sortűz áldozatainak temetéséről készült felvétel is. Ezek a képek már nem a forradalom lelkesítő pillanatait mutatják, hanem azt, milyen súlyos ára volt az eseményeknek.
Fotó: Borbély Fanni
A lyukas nemzeti zászlóval vonuló tömeg, a Parlament előtt álló szovjet harckocsin ünneplő emberek és a Sztálin-szobor ledöntése mind a forradalom legismertebb mozzanatai közé tartoznak. A Lenin körút és a Rákóczi út sarkán például a tömeg a ledöntött szobor maradványait szedi darabokra. Egy másik felvételen lángvágóval próbálják leválasztani a szobrot a talapzatáról. Ezeket a jeleneteket ma már könnyű történelmi jelképként értelmezni, de a képek arra is emlékeztetnek, hogy
Nem tudhatták, hogyan alakulnak a következő napok, meddig tartanak a harcok, és milyen következményei lesznek a döntéseiknek.
Fotó: Borbély Fanni
A kiállítás egyik különleges szereplője a Csitri becenevű szabadságharcos lány, akit Molotov-koktéllal a kezében fényképeztek le a Corvin közben. A felvétel egyszerre idézi fel a fiatalok szerepét és azt a veszélyes helyzetet, amelybe sokan kerültek. A kép láttán óhatatlanul felmerül a kérdés: kik voltak ezek az emberek a fényképezőgép előtt és mögött? Milyen életük volt, mit reméltek, és hogyan emlékeztek vissza később a forradalom napjaira?
A fotók nem adnak választ minden kérdésre, de
Fiatalok, szülők, munkások és diákok kerültek különböző okokból az utcára, akiknek a történetei sokszor a nagy események mögött maradnak.
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszeredában a fényképek az erdélyi hősök személyes történeteivel együtt idézték fel 1956 emlékét. Ez azért is fontos, mert a forradalom története nem áll meg Magyarország határainál. Az események Erdélyben is visszhangot keltettek, és az erdélyi magyarok közül is sokan vállaltak kockázatot, illetve szenvedték meg a forradalom utáni megtorlás következményeit.
A megemlékezés így nem csupán arról szólt, hogy felidézzék az 1956-os eseményeket.
Arra is alkalmat adott, hogy
Fotó: Borbély Fanni
Ezt a pénteki megemlékezéseken többször is hangsúlyozták. A fényképek nézegetése közben talán éppen az a legfontosabb, hogy megálljunk egy-egy jelenet előtt. Nem kell minden részletet ismernünk ahhoz, hogy megértsük a menekülő emberek félelmét, az ünneplő tömeg örömét vagy a romos épületek látványának súlyát.
Az 56 kép 56-ról című kiállítás létrejöttéhez a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Csíki Mozi is hozzájárult. A tárlat arra emlékeztet, hogy a múlt megismerése nemcsak a történtek felidézéséről szól, hanem arról is, hogy továbbadjuk azokat a történeteket, amelyekből a következő nemzedékek is tanulhatnak.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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