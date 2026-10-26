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Embernek maradni a megpróbáltatásokban – 1956 képekbe sűrítve

A forradalom lelkesedése, az utcai harcok félelme és a szabadság reménye elevenedik meg azokon a történelmi felvételeken, amelyeket október 23-án bocsátottak közszemlére a csíkszeredai Csíki Moziban.

Nagy Lilla

2026. október 26., 15:492026. október 26., 15:49

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A forradalom lelkesedése, az utcai harcok félelme és a szabadság reménye elevenedik meg azokon a történelmi felvételeken, amelyeket október 23-án bocsátottak közszemlére a csíkszeredai Csíki Moziban.

Nagy Lilla

2026. október 26., 15:492026. október 26., 15:49

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Milyen lehetett ott állni a tömegben, amikor ledöntötték a Sztálin-szobrot? Mit érezhettek azok, akik a lövések elől próbáltak menekülni, vagy akik a szovjet harckocsira felmászva lengették a nemzeti zászlót? Az 1956-os forradalomról sokat tanulhatunk a történelemkönyvekből, de

a korabeli fényképek egészen más módon hozzák közel az eseményeket.

Egy-egy felvételen olyan pillanatokat látunk, amelyek segítenek elképzelni, milyen lehetett átélni azokat a napokat.

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• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Ezt az élményt kínálja az 56 kép 56-ról című fotókiállítás is, amelyet október 23-án nyitottak meg a csíkszeredai Csíki Moziban. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet által tető alá hozott tárlat a Magyar Távirati Iroda (MTI) fotóarchívumának felvételeiből mutat be válogatást.

A képeken Budapest forradalmi napjai elevenednek meg.

A dátumokkal és képaláírásokkal ellátott tablókon a tüntetések, az utcai harcok, a forradalom jelképei és a korszak meghatározó szereplői is feltűnnek. A felvételek között vannak olyanok, amelyeket szinte mindenki ismer, más képek viszont kevésbé ismert részletekre irányítják a figyelmet.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Nem beállított jelenetek

Ami igazán közel hozza a történteket, az az emberek jelenléte a képeken. Nem beállított jeleneteket látunk, hanem elkapott pillanatokat: valaki menekül, más ünnepel, megint más fegyverrel a kezében áll az utcán. A fényképek sokszor többet mondanak, mint egy hosszú leírás, mert

megmutatják, hogy a nagy történelmi események közepette hétköznapi emberek próbáltak eligazodni egy kiszámíthatatlan helyzetben.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az egyik felvételen a Kossuth téren, a sortűz elől menekülő emberek láthatók. Sokan a Földművelésügyi Minisztérium árkádjai alatt kerestek menedéket. Egy másik kép egészen más helyzetet örökít meg: magyar felvonulók barátkoznak egy szovjet katonával az Astoriánál. A két jelenet jól érzékelteti, mennyire különböző helyzetekkel és emberi reakciókkal volt tele a forradalom néhány napja.

A tárlat a harcok pusztítását sem hallgatja el.

Látható a Magyar Rádió megrongálódott épülete, egy harcképtelenné tett szovjet harckocsi a Ferenc körúton, valamint a mosonmagyaróvári sortűz áldozatainak temetéséről készült felvétel is. Ezek a képek már nem a forradalom lelkesítő pillanatait mutatják, hanem azt, milyen súlyos ára volt az eseményeknek.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A fényképek között több olyan jelenet is szerepel, amely mára 1956 jelképévé vált.

A lyukas nemzeti zászlóval vonuló tömeg, a Parlament előtt álló szovjet harckocsin ünneplő emberek és a Sztálin-szobor ledöntése mind a forradalom legismertebb mozzanatai közé tartoznak. A Lenin körút és a Rákóczi út sarkán például a tömeg a ledöntött szobor maradványait szedi darabokra. Egy másik felvételen lángvágóval próbálják leválasztani a szobrot a talapzatáról. Ezeket a jeleneteket ma már könnyű történelmi jelképként értelmezni, de a képek arra is emlékeztetnek, hogy

az emberek számára akkor mindez a jelen valósága volt.

Nem tudhatták, hogyan alakulnak a következő napok, meddig tartanak a harcok, és milyen következményei lesznek a döntéseiknek.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Lány Molotov-koktéllal

A kiállítás egyik különleges szereplője a Csitri becenevű szabadságharcos lány, akit Molotov-koktéllal a kezében fényképeztek le a Corvin közben. A felvétel egyszerre idézi fel a fiatalok szerepét és azt a veszélyes helyzetet, amelybe sokan kerültek. A kép láttán óhatatlanul felmerül a kérdés: kik voltak ezek az emberek a fényképezőgép előtt és mögött? Milyen életük volt, mit reméltek, és hogyan emlékeztek vissza később a forradalom napjaira?

A fotók nem adnak választ minden kérdésre, de

lehetőséget teremtenek arra, hogy ne csak történelmi szereplőként gondoljunk az egykori felkelőkre és tüntetőkre.

Fiatalok, szülők, munkások és diákok kerültek különböző okokból az utcára, akiknek a történetei sokszor a nagy események mögött maradnak.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszeredában a fényképek az erdélyi hősök személyes történeteivel együtt idézték fel 1956 emlékét. Ez azért is fontos, mert a forradalom története nem áll meg Magyarország határainál. Az események Erdélyben is visszhangot keltettek, és az erdélyi magyarok közül is sokan vállaltak kockázatot, illetve szenvedték meg a forradalom utáni megtorlás következményeit.

A megemlékezés így nem csupán arról szólt, hogy felidézzék az 1956-os eseményeket.

Arra is alkalmat adott, hogy

az egykori történeteket a mai közönséghez közelebb hozzák, és a fiatalabb generációk számára is érthetővé tegyék, miért fontos ez a történelmi időszak.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Ezt a pénteki megemlékezéseken többször is hangsúlyozták. A fényképek nézegetése közben talán éppen az a legfontosabb, hogy megálljunk egy-egy jelenet előtt. Nem kell minden részletet ismernünk ahhoz, hogy megértsük a menekülő emberek félelmét, az ünneplő tömeg örömét vagy a romos épületek látványának súlyát.

Az 56 kép 56-ról című kiállítás létrejöttéhez a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Csíki Mozi is hozzájárult. A tárlat arra emlékeztet, hogy a múlt megismerése nemcsak a történtek felidézéséről szól, hanem arról is, hogy továbbadjuk azokat a történeteket, amelyekből a következő nemzedékek is tanulhatnak.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Csíkszereda Kiállítás 1956
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