A szabadság nem magától értetődő – 1956 erdélyi történeteit idézték fel Csíkszeredában

Az 1956-os forradalom erdélyi következményeiről, a fiatalok szabadságvágyáról és a kommunista diktatúra megtorlásairól tartottak konferenciát Csíkszeredában, ahol a történészek előadásai mellett a személyes emlékezet átadása is hangsúlyt kapott.
A konferencia előadásai arra is rámutattak, miért fontos, hogy az 1956-os örökség a fiatalabb nemzedékek számára is érthető maradjon
Fotó: Borbély Fanni
Az 1956-os forradalom erdélyi következményeiről, a fiatalok szabadságvágyáról és a kommunista diktatúra megtorlásairól tartottak konferenciát Csíkszeredában, ahol a történészek előadásai mellett a személyes emlékezet átadása is hangsúlyt kapott.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc nem állt meg Magyarország határainál:
1956 erdélyi, romániai történeteit idézték fel Csíkszeredában
Fotó: Borbély Fanni
A szabadságvágy kifejezése azonban Romániában súlyos következményekkel járt, a fiatalok közül sokakat letartóztattak, börtönbüntetésre ítéltek. Ezeket a kevésbé ismert történeteket idézték fel október 20-án, kedden a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán, ahol a konferencia előadásai a történelmi események mellett arra is rámutattak, hogy
Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja
Fotó: Borbély Fanni
A rendezvény megnyitóján Percze László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja arra emlékeztetett, hogy a forradalom története nem ért véget Magyarország határainál. Mint fogalmazott: a szabadság reménye Erdélybe is eljutott, ám sokak számára súlyos áldozatokkal járt.
– hangsúlyozta a konzul. A konferencia éppen ezt a kettősséget kívánta bemutatni: a történettudomány eredményeit és azokat az emberi sorsokat, amelyek a levéltári dokumentumok mögött húzódnak meg.
Szungert Balázs ideiglenes ügyvivő
Fotó: Borbély Fanni
Szungert Balázs ideiglenes ügyvivő beszédében kiemelte, hogy a budapesti szabadságvágy Erdélyben is visszhangra talált.
A történetek felidézését azért is tartotta fontosnak, mert a szabadság nem magától értetődő adottság, hanem olyan érték, amelyért korábbi nemzedékek súlyos árat fizettek.
Pap Levente, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának dékánja
Fotó: Borbély Fanni
Pap Levente, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának dékánja Csíkszereda és Székelyföld emlékezésben vállalt felelősségét hangsúlyozta. Mint fogalmazott, az emlékezésnek kötelessége van, hiszen
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere külön kitért a fiatalok megszólításának fontosságára. Szerinte a szervezőknek azt is érthetővé kell tenniük a mai nemzedékek számára, hogy 1956 nem valamilyen távoli, lezárt történelmi esemény volt.
– fogalmazott a polgármester. Arra is emlékeztetett, hogy a későbbi évtizedek diktatúraellenes küzdelmei erőt meríthettek abból, amit 1956 jelentett.
Benkő Levente történész
Fotó: Borbély Fanni
A konferencia 14 órakor kezdődő szakmai programját Benkő Levente történész vezette, aki „...ha ide is átterjed...” címmel tartott előadást az 1956-os forradalom romániai hatásairól, különös tekintettel az ifjúsági szervezkedésekre. Előadásának központi kérdése az volt, hogy
Benkő Levente felidézte: a magyarországi változások híre olyan időszakban jutott el a romániai magyar közösséghez, amikor a kommunista diktatúra korábbi gyakorlataival szemben már megjelentek a változás iránti igény jelei. A sztálini diktatúra bírálata, a magyarországi értelmiségi viták és az egyre bátrabb közéleti hangok reményt keltettek azokban, akik nagyobb szabadságra és a nemzeti közösség jogainak érvényesítésére vágytak. Az előadó példaként említette
Ezek az események azt jelezték, hogy a közösség kereste a lehetőséget saját múltjának és identitásának újbóli megélésére.
Benkő Levente részletesen beszélt azokról az erdélyi ifjúsági szervezkedésekről, amelyek tagjai a magyarországi forradalom hírére maguk is cselekedni akartak
Fotó: Borbély Fanni
A forradalom kitörése után a fiatalok körében is egyre határozottabban jelentkezett a szolidaritás.
A diákok a szovjet csapatok kivonását, jobb életkörülményeket és nagyobb szabadságot akartak. Különösen beszédes, hogy Benkő Levente előadása szerint
Pap Levente: "az emlékezésnek kötelessége van, hiszen a mai közösség szabadsága és lehetőségei nem választhatók el az előző nemzedékek megpróbáltatásaitól"
Fotó: Borbély Fanni
Az események tehát nem kizárólag a magyar közösséget érintették: a szabadság iránti igény a romániai egyetemisták körében is megjelent. A hatóságok válasza azonban hamar egyértelművé vált.
Benkő Levente részletesen beszélt azokról az erdélyi ifjúsági szervezkedésekről, amelyek tagjai a magyarországi forradalom hírére maguk is cselekedni akartak. Nagyváradi középiskolások például Magyarországra akartak átjutni, hogy csatlakozzanak a forradalomhoz. Mások
Mint elhangzott, a forradalom kitörése után a fiatalok körében is egyre határozottabban jelentkezett a szolidaritás
Fotó: Borbély Fanni
Sepsiszentgyörgyön fiatalok titokban koszorúztak, Brassóban pedig olyan szervezkedés alakult, amely a kommunista diktatúra visszaéléseit kívánta a külvilág elé tárni. Csíkszeredában a Puskás-csoport néven ismertté vált ügyben diákokat és tanárokat ítéltek el. A vádak között a forradalomhoz való ragaszkodás és a fiatalok tevékenysége is szerepelt.
Az előadás egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy
Döntésükért sokan éveket töltöttek börtönben, és voltak, akiknek az életét hosszú időre kettétörte a megtorlás.
A konferenciának a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara adott otthont
Fotó: Borbély Fanni
A történész a romániai megtorlások nagyságrendjére is kitért. Elmondása szerint az 1950-es évek második felében és az 1960-as évek elején
A hatóságok célja nemcsak az egyes szervezkedések felszámolása volt, hanem az is, hogy az erdélyi magyarságot elrettentsék a további ellenállástól.
Az előadás végén Benkő Levente Puskás Attila gondolatait idézte fel, aki arra a kérdésre, megbánta-e, hogy szembefordult a diktatúrával, így válaszolt:
A mondat a konferencia egyik legfontosabb üzenetét foglalja össze, vagyis azt, hogy az 1956 erdélyi története nem kizárólag a múlt eseményeiről szól, hanem a személyes felelősségről, a bátorságról és arról is, mit jelent kiállni az emberi méltóságért.
A konferencia 14 órakor kezdődő szakmai programját Benkő Levente történész vezette
Fotó: Borbély Fanni
A program a délután folyamán további történészi előadásokkal folytatódott. Forró-Bathó Ákos az arisztokrata származású 1956-os elítéltek történetét, Oláh Sándor a forradalom későbbi politikai perekben betöltött szerepét, Tófalvi Zoltán pedig az első letartóztatásokat és a kolozsvári diákszövetségi gyűlés következményeit mutatta be. A konferencia későbbi részében a családi emlékezet került előtérbe, este pedig a Csíki Moziban a „Régi jelen, mai múlt” című, Moyses Márton történetét feldolgozó filmet vetítik, közönségtalálkozóval egybekötve.
A szervezők célja az volt, hogy a történelmi tények és a személyes történetek együttesen tegyék érthetővé a fiatalabb nemzedékek számára is: 1956 öröksége Erdélyben családi emlékekben és a közösség jelenében is tovább él.
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