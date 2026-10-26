Nehézzé vált a hajózás az alacsony vízállás miatt a Duna mindhárom ágán

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Fotó: Facebook/Apele Române
A rendkívül alacsony vízállás miatt nehézkessé vált a hajózás a Duna mindhárom deltai ágán, több helyen veszélyesen sekély szakaszok alakultak ki – közölte hétfőn az Agerpresszel Vali Moldoveanu.
2026. október 26., 09:432026. október 26., 09:43
2026. október 26., 10:092026. október 26., 10:09
A Tulcea és a Duna-delta települései között személy- és teherszállítást végző Navrom Delta vállalat hajóskapitánya szerint a legnagyobb gondok a román-ukrán határt képező Chilia-ágon vannak.
„Három-négy olyan sekély szakasz van, amely gondot okoz a hajózásban.
– magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.
Emiatt a tengeri hajók találkozása és előzése több helyen nehézkes, a kisebb hajóknak pedig gyakran várakozniuk kell – részletezte a hajóskapitány.
Moldoveanu elmondta, hogy 1988 óta hajózik a Dunán, és a pályafutása során még nem tapasztalt ilyen alacsony vízállást. A helyzet szerinte akkor javulhat, ha a folyó felsőbb szakaszain jelentősebb csapadék hullik.
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