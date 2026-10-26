Nehézzé vált a hajózás az alacsony vízállás miatt a Duna mindhárom ágán

A rendkívül alacsony vízállás miatt nehézkessé vált a hajózás a Duna mindhárom deltai ágán, több helyen veszélyesen sekély szakaszok alakultak ki – közölte hétfőn az Agerpresszel Vali Moldoveanu.

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A Tulcea és a Duna-delta települései között személy- és teherszállítást végző Navrom Delta vállalat hajóskapitánya szerint a legnagyobb gondok a román-ukrán határt képező Chilia-ágon vannak.

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„Három-négy olyan sekély szakasz van, amely gondot okoz a hajózásban.