Több mint száz településen lobbantak fel az autonómia őrtüzei Székelyföldön

Székelyföld-szerte őrtüzek gyújtásával jelezték a helyi közösségek vasárnap, Székelyföld Autonómiájának Napján, hogy a tájegység őshonos lakossága igényt tart a területi autonómiára és egy esetleges közigazgatási reform esetén egy régióba kíván tartozni.

Székelyhon 2026. október 25., 20:312026. október 25., 20:31

A székelyföldi települések terein vagy a környező magaslatokon sötétedés után meggyújtott őrtüzeknél a helyi szervezők felolvasták a rendezvény kiáltványát, amelyet a kezdeményező SZNT elnöke, Izsák Balázs írt alá – számolt be az MTI Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) ügyvezető elnökének, a demonstráció főszervezőjének nyilatkozata alapján.

Az őrtüzek idén több mint száz székelyföldi településen gyúltak ki,

Hirdetés továbbá számos magyarországi nagyváros és kisebb helység is jelezte, hogy máglyát vagy gyertyákat gyújtanak a székelyföldi autonómiaigénnyel való szolidaritás jeleként.

Fotó: László Ildikó

A székelyföldi települések az őrtűzgyújtással

az új román kormány által bejelentett közigazgatási átszervezéssel szembeni összefogásukat is kinyilvánítják

–mutatott rá Gazda Zoltán.

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó