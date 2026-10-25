Több mint száz településen lobbantak fel az autonómia őrtüzei Székelyföldön

Fotó: László Ildikó
Székelyföld-szerte őrtüzek gyújtásával jelezték a helyi közösségek vasárnap, Székelyföld Autonómiájának Napján, hogy a tájegység őshonos lakossága igényt tart a területi autonómiára és egy esetleges közigazgatási reform esetén egy régióba kíván tartozni.
A székelyföldi települések terein vagy a környező magaslatokon sötétedés után meggyújtott őrtüzeknél a helyi szervezők felolvasták a rendezvény kiáltványát, amelyet a kezdeményező SZNT elnöke, Izsák Balázs írt alá – számolt be az MTI Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) ügyvezető elnökének, a demonstráció főszervezőjének nyilatkozata alapján.
továbbá számos magyarországi nagyváros és kisebb helység is jelezte, hogy máglyát vagy gyertyákat gyújtanak a székelyföldi autonómiaigénnyel való szolidaritás jeleként.
Fotó: László Ildikó
A székelyföldi települések az őrtűzgyújtással
–mutatott rá Gazda Zoltán.
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Szeptemberben 12 003-an részesültek különnyugdíjban Romániában. A legtöbben bíróként és ügyészként vonultak nyugdíjba, ebben a kategóriában az átlagos juttatás meghaladta a 25 ezer lejt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár adataiból.
Airsoft fegyvert és egy ilyen játékokban használt gránátot vitt magával a gyulafehérvári rendőrségre egy 43 éves férfi, aki arra kérte az éppen szolgálatban lévő rendőrt, hogy lője le. A férfit 24 órára őrizetbe vették.
Holnaptól áttérünk a téli időszámításra, október 25-én hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat.
Vizsgálatot indított a Brassó megyei rendőség, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyen az látható, hogy valakik két kölyökkutyát dobnak át egy állatmenhely kerítésén.
Alexandru Toadert, Tudorel Toader volt igazságügyi miniszter egyik fiát és a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem tanárát előzetes letartóztatásba helyezték szombaton.
Huszonnégy éves fiatalember vesztette életét a szombat hajnali Brassó megyei balesetben – közölte a rendőrség.
Egy kamion és egy személyautó ütközött össze frontálisan a 11-es országúton, Brassó megyében szombaton reggel. A személyautó vezetője életét vesztette. A közúti forgalmat Prázsmár közelében leállították, a járműveket pedig elkerülőútra irányították.
Ökumenikus közösségben ünnepelt a marosvásárhelyi magyarság október 23-án este. Előbb a Keresztelő Szent János Plébánián hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei és a szabadság eszméje előtt, majd fáklyákkal a kezükben vonultak a Várudvarba.
Hetven év távlatából is a szabadság, az igazság és a nemzeti megmaradás üzenetét hordozza 1956. hangzott el Székelyudvarhelyen, ahol a forradalom hősei, valamint Márton Áron püspök öröksége előtt is tisztelegtek október 23-án.
Csíkszereda városa posztumusz Pro Urbe díjjal ismeri el Basa János életművét – adta hírül péntek este Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.
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