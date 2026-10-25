Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Több mint száz településen lobbantak fel az autonómia őrtüzei Székelyföldön

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Székelyföld-szerte őrtüzek gyújtásával jelezték a helyi közösségek vasárnap, Székelyföld Autonómiájának Napján, hogy a tájegység őshonos lakossága igényt tart a területi autonómiára és egy esetleges közigazgatási reform esetén egy régióba kíván tartozni.

Székelyhon

2026. október 25., 20:312026. október 25., 20:31

A székelyföldi települések terein vagy a környező magaslatokon sötétedés után meggyújtott őrtüzeknél a helyi szervezők felolvasták a rendezvény kiáltványát, amelyet a kezdeményező SZNT elnöke, Izsák Balázs írt alá – számolt be az MTI Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) ügyvezető elnökének, a demonstráció főszervezőjének nyilatkozata alapján.

Az őrtüzek idén több mint száz székelyföldi településen gyúltak ki,

Hirdetés

továbbá számos magyarországi nagyváros és kisebb helység is jelezte, hogy máglyát vagy gyertyákat gyújtanak a székelyföldi autonómiaigénnyel való szolidaritás jeleként.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A székelyföldi települések az őrtűzgyújtással

az új román kormány által bejelentett közigazgatási átszervezéssel szembeni összefogásukat is kinyilvánítják

–mutatott rá Gazda Zoltán.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

Székelyföld Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Autonómia
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetőrségnél dolgozó felügyelő
Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában
Már hatos a győzelmi sorozat, Craiován is nyert az éllovas FK Csíkszereda
Románia olcsóbb, mint Magyarország, nálunk a bevásárlás a családi kasszát mégis jobban megterheli
El Clásico, örökrangadó és Kolozsvári CFR–Dinamo – vasárnap a tévében
Erő és szabadság a levegőben: a légtorna
45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetőrségnél dolgozó felügyelő
Székelyhon

45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetőrségnél dolgozó felügyelő
Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában
Székelyhon

Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában
Már hatos a győzelmi sorozat, Craiován is nyert az éllovas FK Csíkszereda
Székely Sport

Már hatos a győzelmi sorozat, Craiován is nyert az éllovas FK Csíkszereda
Románia olcsóbb, mint Magyarország, nálunk a bevásárlás a családi kasszát mégis jobban megterheli
Krónika

Románia olcsóbb, mint Magyarország, nálunk a bevásárlás a családi kasszát mégis jobban megterheli
El Clásico, örökrangadó és Kolozsvári CFR–Dinamo – vasárnap a tévében
Székely Sport

El Clásico, örökrangadó és Kolozsvári CFR–Dinamo – vasárnap a tévében
Erő és szabadság a levegőben: a légtorna
Nőileg

Erő és szabadság a levegőben: a légtorna
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 25., vasárnap

Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában

Szeptemberben 12 003-an részesültek különnyugdíjban Romániában. A legtöbben bíróként és ügyészként vonultak nyugdíjba, ebben a kategóriában az átlagos juttatás meghaladta a 25 ezer lejt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár adataiból.

Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában
Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában
2026. október 25., vasárnap

Kiderült, kik kapják a legmagasabb különnyugdíjakat Romániában
Hirdetés
2026. október 25., vasárnap

Airsoft fegyverrel és gránáttal ment be a rendőrségre, azt kérte, hogy lőjék le

Airsoft fegyvert és egy ilyen játékokban használt gránátot vitt magával a gyulafehérvári rendőrségre egy 43 éves férfi, aki arra kérte az éppen szolgálatban lévő rendőrt, hogy lője le. A férfit 24 órára őrizetbe vették.

Airsoft fegyverrel és gránáttal ment be a rendőrségre, azt kérte, hogy lőjék le
Airsoft fegyverrel és gránáttal ment be a rendőrségre, azt kérte, hogy lőjék le
2026. október 25., vasárnap

Airsoft fegyverrel és gránáttal ment be a rendőrségre, azt kérte, hogy lőjék le
2026. október 24., szombat

Most éjjel áll át az óra

Holnaptól áttérünk a téli időszámításra, október 25-én hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat.

Most éjjel áll át az óra
Most éjjel áll át az óra
2026. október 24., szombat

Most éjjel áll át az óra
2026. október 24., szombat

Keresik azt a két férfit, akik átdobtak a menhely kétméteres kerítésén két kutyakölyköt – videóval

Vizsgálatot indított a Brassó megyei rendőség, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyen az látható, hogy valakik két kölyökkutyát dobnak át egy állatmenhely kerítésén.

Keresik azt a két férfit, akik átdobtak a menhely kétméteres kerítésén két kutyakölyköt – videóval
Keresik azt a két férfit, akik átdobtak a menhely kétméteres kerítésén két kutyakölyköt – videóval
2026. október 24., szombat

Keresik azt a két férfit, akik átdobtak a menhely kétméteres kerítésén két kutyakölyköt – videóval
Hirdetés
2026. október 24., szombat

Korábbi igazságügyi miniszter egyik fiát tartóztatták le nemi erőszak gyanúja miatt

Alexandru Toadert, Tudorel Toader volt igazságügyi miniszter egyik fiát és a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem tanárát előzetes letartóztatásba helyezték szombaton.

Korábbi igazságügyi miniszter egyik fiát tartóztatták le nemi erőszak gyanúja miatt
Korábbi igazságügyi miniszter egyik fiát tartóztatták le nemi erőszak gyanúja miatt
2026. október 24., szombat

Korábbi igazságügyi miniszter egyik fiát tartóztatták le nemi erőszak gyanúja miatt
2026. október 24., szombat

Fiatalon vesztette életét a szombat hajnali baleset áldozata

Huszonnégy éves fiatalember vesztette életét a szombat hajnali Brassó megyei balesetben – közölte a rendőrség.

Fiatalon vesztette életét a szombat hajnali baleset áldozata
Fiatalon vesztette életét a szombat hajnali baleset áldozata
2026. október 24., szombat

Fiatalon vesztette életét a szombat hajnali baleset áldozata
2026. október 24., szombat

Szombat reggeli tragédia: életét vesztette a személyautó sofőrje, miután frontálisan ütközött egy kamionnal

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze frontálisan a 11-es országúton, Brassó megyében szombaton reggel. A személyautó vezetője életét vesztette. A közúti forgalmat Prázsmár közelében leállították, a járműveket pedig elkerülőútra irányították.

Szombat reggeli tragédia: életét vesztette a személyautó sofőrje, miután frontálisan ütközött egy kamionnal
Szombat reggeli tragédia: életét vesztette a személyautó sofőrje, miután frontálisan ütközött egy kamionnal
2026. október 24., szombat

Szombat reggeli tragédia: életét vesztette a személyautó sofőrje, miután frontálisan ütközött egy kamionnal
Hirdetés
2026. október 23., péntek

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról

Ökumenikus közösségben ünnepelt a marosvásárhelyi magyarság október 23-án este. Előbb a Keresztelő Szent János Plébánián hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei és a szabadság eszméje előtt, majd fáklyákkal a kezükben vonultak a Várudvarba.

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról
Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról
2026. október 23., péntek

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról
2026. október 23., péntek

A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen

Hetven év távlatából is a szabadság, az igazság és a nemzeti megmaradás üzenetét hordozza 1956. hangzott el Székelyudvarhelyen, ahol a forradalom hősei, valamint Márton Áron püspök öröksége előtt is tisztelegtek október 23-án.

A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen
A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen
2026. október 23., péntek

A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen
2026. október 23., péntek

Posztumusz Pro Urbe díjjal tünteti ki a csíkszeredai városvezetés Basa Jánost

Csíkszereda városa posztumusz Pro Urbe díjjal ismeri el Basa János életművét – adta hírül péntek este Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.

Posztumusz Pro Urbe díjjal tünteti ki a csíkszeredai városvezetés Basa Jánost
Posztumusz Pro Urbe díjjal tünteti ki a csíkszeredai városvezetés Basa Jánost
2026. október 23., péntek

Posztumusz Pro Urbe díjjal tünteti ki a csíkszeredai városvezetés Basa Jánost
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!