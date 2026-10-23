Posztumusz Pro Urbe díjjal tünteti ki a csíkszeredai városvezetés Basa Jánost

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Mint a Facebook-bejegyzésében olvasható: város sportéletéért végzett munkáját és a csíkszeredai jégkorong fejlődéséhez való jelentős hozzájárulását ismerik el ezzel a díjjal.

A posztumusz Pro Urbe díjjal Csíkszereda városa Basa János emléke előtt tiszteleg, megköszönve mindazt, amit szülővárosáért, a jégkorongért és a fiatal nemzedékek neveléséért tett.

korábban írtuk Elhunyt Basa János, a csíkszeredai jégkorong legendás alakja Gyászol a csíkszeredai és az egyetemes magyar jégkorongsport. Életének 83. évében, hosszú betegség után elhunyt Basa János egykori jégkorongozó, edző és testnevelő tanár, aki sportolóként, edzőként és pedagógusként egyaránt maradandót alkotott.

Basa János 1944. június 4-én született Csíkszeredában, és 2026. október 23-án, hosszas betegség után hunyt el.