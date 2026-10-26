Havazás és erős szél lesz a hegyekben, szerda délig érvényes a meteorológiai figyelmeztetés

Havazásra, havas esőre, esőre és megerősödő szélre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hegyvidéken helyenként akár 15 centiméteres hóréteg is kialakulhat, a széllökések sebessége pedig meghaladhatja az óránkénti 70 kilométert.

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A meteorológiai tájékoztatás hétfőtől, október 26-tól szerda délig érvényes. Hétfőn a hegyvidéken helyenként 10–20 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, az

1500 méter feletti területeken pedig fokozatosan havas eső és havazás váltja fel az esőt.

A hóréteg vastagsága általában 5–8 centiméter lesz, a Keleti-Kárpátok északi részén és a Déli-Kárpátokban azonban elérheti a 10–15 centimétert is.

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Kedden az ország déli és keleti részén, valamint a Kárpátok kanyarulatának térségében várható jelentősebb mennyiségű eső.