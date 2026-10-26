Havazás és erős szél lesz a hegyekben, szerda délig érvényes a meteorológiai figyelmeztetés

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Fotó: László Ildikó
Havazásra, havas esőre, esőre és megerősödő szélre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hegyvidéken helyenként akár 15 centiméteres hóréteg is kialakulhat, a széllökések sebessége pedig meghaladhatja az óránkénti 70 kilométert.
A meteorológiai tájékoztatás hétfőtől, október 26-tól szerda délig érvényes. Hétfőn a hegyvidéken helyenként 10–20 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, az
A hóréteg vastagsága általában 5–8 centiméter lesz, a Keleti-Kárpátok északi részén és a Déli-Kárpátokban azonban elérheti a 10–15 centimétert is.
Kedden az ország déli és keleti részén, valamint a Kárpátok kanyarulatának térségében várható jelentősebb mennyiségű eső.
helyenként pedig a mennyiség meghaladhatja a 20–30 litert is. A Déli-Kárpátok 1700 méter feletti részein újabb havazás várható, amely további 3–5 centiméterrel növelheti a hóréteg vastagságát.
Hétfőn főként Olténia nyugati és déli részén, valamint Erdély déli részén, kedden pedig Moldva déli és középső területein, Havasalföld keleti felében és Dobrudzsában lehetnek óránkénti 40–50 kilométeres széllökések. A hegygerinceken a szél sebessége meghaladhatja az óránkénti 60–70 kilométert is.
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