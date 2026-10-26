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Havazás és erős szél lesz a hegyekben, szerda délig érvényes a meteorológiai figyelmeztetés

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Havazásra, havas esőre, esőre és megerősödő szélre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hegyvidéken helyenként akár 15 centiméteres hóréteg is kialakulhat, a széllökések sebessége pedig meghaladhatja az óránkénti 70 kilométert.

Székelyhon

2026. október 26., 11:092026. október 26., 11:09

A meteorológiai tájékoztatás hétfőtől, október 26-tól szerda délig érvényes. Hétfőn a hegyvidéken helyenként 10–20 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, az

1500 méter feletti területeken pedig fokozatosan havas eső és havazás váltja fel az esőt.

A hóréteg vastagsága általában 5–8 centiméter lesz, a Keleti-Kárpátok északi részén és a Déli-Kárpátokban azonban elérheti a 10–15 centimétert is.

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Kedden az ország déli és keleti részén, valamint a Kárpátok kanyarulatának térségében várható jelentősebb mennyiségű eső.

Ezeken a területeken 10–15 liter csapadék hullhat négyzetméterenként,

helyenként pedig a mennyiség meghaladhatja a 20–30 litert is. A Déli-Kárpátok 1700 méter feletti részein újabb havazás várható, amely további 3–5 centiméterrel növelheti a hóréteg vastagságát.

A szél is több térségben megerősödik.

Hétfőn főként Olténia nyugati és déli részén, valamint Erdély déli részén, kedden pedig Moldva déli és középső területein, Havasalföld keleti felében és Dobrudzsában lehetnek óránkénti 40–50 kilométeres széllökések. A hegygerinceken a szél sebessége meghaladhatja az óránkénti 60–70 kilométert is.

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