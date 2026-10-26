Új bemutatóra készül a Figura: némán kritikus a Hobóc

Humoros és egyben szívszorító pillanatokat nyújtó egyéni előadást mutat be a Figura Stúdió Színház. A Hobócban Barti Lehel András egy bohócot, de igazából egy útját kereső, esendő kisembert formál meg, aki humorral és botladozva próbál boldogulni.

Gergely Imre 2026. október 26., 18:472026. október 26., 18:47

Új, különleges formájú előadással jelentkezik a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház. A Hobóc című produkció főszereplője Barti Lehel András, a zenei világát Ferenczi Zoltán alkotta meg, rendezője pedig Dávid Péter. A cím a hobó, vagyis csavargó, valamint a bohóc szavak játékos összevonásából született, és

egy olyan figurát jelöl, aki a maga esetlenségével, humorával és őszinteségével próbál eligazodni a világban.

A Hobóc útja egyszerre külső kaland és belső utazás – jellemfejlődés, útkeresés, szabadságkeresés. Az előadás szellemi kiindulópontja Karinthy Frigyes A cirkusz című novellája, amely nem jelenik meg közvetlenül a produkcióban, hanem az alkotói gondolkodás egyik fontos inspirációja volt – hangzott el a bemutató megelőző sajtótájékoztatón. A bohóc görbe tükröt tart Dávid Péter rendező számára a bohóc alakja különösen aktuális. Mint rámutatott, a bohóc mindig képes más nézőpontból szemlélni a világot, és akár a társadalom által elfogadott igazságokkal is szembefordulni. Nem véletlen, hogy a királyok mellett is udvari bolond állt: a bohóc görbe tükröt tart, és arra figyelmeztet, hogy bizonyos dolgok másként is mutathatnak.

A bohóc figurája mindig is ellenzéki, mindig az ellenkezőjét mondja, mint amit a társadalom állít

– szögezi le Dávid Péter.

Fotó: Gergely Imre

„Ezért is érzem nagyon aktuálisnak most ezt az előadást: a politikai helyzetre vonatkozólag, meg egyáltalán, amit gondolunk a világról, hogy nem nagyon értjük, mi van ezzel a sok háborúval, ezzel a mesterséges intelligenciával, ezzel a nagy zűrzavarral, és hogy mi is a kiút ebből. És úgy gondoljuk, talán a kiút lehet ez a bohóclét, kritikusan nézni a világra” – mondta a rendező. A színészet csúcsa Barti Lehel András számára új terep az egyéni előadás műfaja, bár már hosszabb ideje gondolkodott egy ilyen produkción. „A bohóc, a bohóckodás eléggé pejoratív fogalom, viszont úgy érzem, a színészet csúcsát jelenti a szerep megformázása. Mert a bohócnak olyan képességekre van szüksége, amik a prózai színházban nem fordulnak elő, amiket egyetemen sem tanítanak.

A legtöbb bohóc nem beszél, csak a teste és a kiegészítő tárgyak az eszközei.

A hétköznapi dolgokban csetlik, botlik, de egyik pillanatról a másikra csinál valami szenzációsat, vagy valami frappáns megoldást kikerekít ” – fogalmazott a színész. Hirdetés Kiemeli, a produkciót tudatosan úgy alakították ki, hogy könnyen utaztatható legyen: minimális technikai feltételekkel, akár egy autóval is eljuthat más helyszínekre, és karitatív eseményeken is bemutatható.

Mivel teljesen szöveg nélküli, nyelvi akadályok nélkül érthető a különböző anyanyelvű közönség számára is.

Ugyanakkor a bohóc folyamatosan „párbeszédben” van a közönséggel. A zene szintén szerves része ennek az utazásnak. Ferenczi Zoltán nem hagyományos, előre kimért zenei kíséretet készített, hanem a bohóc esetlenségéhez illő, kísérletező hangzásvilágot alakított ki. A dallamokat szándékosan metronóm nélkül rögzítette, hogy a zenében is megmaradjon a botlás, a tökéletlenség és a spontaneitás. A hangok és zörejek káoszából fokozatosan ritmus, majd harmónia születik, követve a figura belső változásait.