A karácsonyi készülődésben nemcsak a külsőségekre, hanem a lelki elcsendesedésre és az egymásra figyelésre is érdemes időt szánni – hangzott el az első adventi gyertyagyújtáson Gyergyószentmiklóson.

Gergely Imre 2026. november 29., 22:272026. november 29., 22:27

Közösségi ünnepség keretében kapcsolták fel Gyergyószentmiklós karácsonyi díszkivilágítását, és meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. A fények felkapcsolása a fagyos, hideg levegőjű főtéren összegyűlt nagyszámú közösség visszaszámolása után történt meg, majd az Ipartestület Férfikarának éneke teremtett ünnepi hangulatot.

Fotó: Gergely Imre

Ezt követően Hölgyes Pál Zsolt főesperes-plébános megáldotta a városi adventi koszorút, és meggyújtotta az első gyertyát. A szervezők arra biztatták a jelenlévőket, hogy Hirdetés

vigyék haza az adventi lángot, és osszák meg azokkal a családtagjaikkal is, akik nem lehettek jelen.

Így a közösség gyertyájának fénye az otthonokba is eljuthat.

Fotó: Gergely Imre

Az első adventi vasárnap lelki üzenete a belső csend, a figyelem és a valódi értékek felismerése köré épült. Az adventi történet tanulságát Fórika Krisztina, a Művelődési Központ vezetője úgy fogalmazta meg:

a nagy igyekezetben gyakran éppen azt nem találjuk meg, amit valójában keresünk.

Hiába ragyognak a fények a házban, ha a lelkünkben még nem teremtettünk csendet. A keresztény ember adventi várakozása ugyanis nem csupán a karácsony közeledtéről szól, hanem Krisztus érkezésére való felkészülésről is.

Fotó: Gergely Imre

A jelenlévőket arra biztatták, hogy a megszokott ünnepi teendők mellett tegyék fel maguknak a kérdést: nemcsak mit szeretnének még elintézni karácsonyig, hanem azt is, hogy

kinek szeretnének igazán ajándékká válni.

A legfontosabb dolgokat ugyanis nem a sietségben, hanem akkor találhatjuk meg, amikor a szívünk elcsendesedik, és felismeri, mire várt egész idő alatt.

Fotó: Gergely Imre

Az évek óta megszokott hagyományos forgatókönyv szerint megtörtént az idei adventi naptár üzeneteinek felolvasása is. Ezeket a szervezők a következő napokban a közösségi felületeken is megosztják, arra kérve a gyergyószentmiklósiakat, hogy továbbítsák azokat családtagjaiknak, barátaiknak is, hogy

minél többen együtt készülhessenek az ünnepre.

Az alkalom közös imával és áldással zárult, majd sokan a sétálóutcában kóstolták meg az ott található árusítóhelyeken kínált finomságokat.

A közösségi adventi gyertyagyújtások jövő vasárnap, 19:15-kor folytatódnak a főtéren, amikor a második gyertya lángja is fellobban a városi adventi koszorún.