Fotó: Gergely Imre
A karácsonyi készülődésben nemcsak a külsőségekre, hanem a lelki elcsendesedésre és az egymásra figyelésre is érdemes időt szánni – hangzott el az első adventi gyertyagyújtáson Gyergyószentmiklóson.
Közösségi ünnepség keretében kapcsolták fel Gyergyószentmiklós karácsonyi díszkivilágítását, és meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. A fények felkapcsolása a fagyos, hideg levegőjű főtéren összegyűlt nagyszámú közösség visszaszámolása után történt meg, majd az Ipartestület Férfikarának éneke teremtett ünnepi hangulatot.
Fotó: Gergely Imre
Ezt követően Hölgyes Pál Zsolt főesperes-plébános megáldotta a városi adventi koszorút, és meggyújtotta az első gyertyát. A szervezők arra biztatták a jelenlévőket, hogy
Így a közösség gyertyájának fénye az otthonokba is eljuthat.
Fotó: Gergely Imre
Az első adventi vasárnap lelki üzenete a belső csend, a figyelem és a valódi értékek felismerése köré épült. Az adventi történet tanulságát Fórika Krisztina, a Művelődési Központ vezetője úgy fogalmazta meg:
Hiába ragyognak a fények a házban, ha a lelkünkben még nem teremtettünk csendet. A keresztény ember adventi várakozása ugyanis nem csupán a karácsony közeledtéről szól, hanem Krisztus érkezésére való felkészülésről is.
Fotó: Gergely Imre
A jelenlévőket arra biztatták, hogy a megszokott ünnepi teendők mellett tegyék fel maguknak a kérdést: nemcsak mit szeretnének még elintézni karácsonyig, hanem azt is, hogy
A legfontosabb dolgokat ugyanis nem a sietségben, hanem akkor találhatjuk meg, amikor a szívünk elcsendesedik, és felismeri, mire várt egész idő alatt.
Fotó: Gergely Imre
Az évek óta megszokott hagyományos forgatókönyv szerint megtörtént az idei adventi naptár üzeneteinek felolvasása is. Ezeket a szervezők a következő napokban a közösségi felületeken is megosztják, arra kérve a gyergyószentmiklósiakat, hogy továbbítsák azokat családtagjaiknak, barátaiknak is, hogy
Az alkalom közös imával és áldással zárult, majd sokan a sétálóutcában kóstolták meg az ott található árusítóhelyeken kínált finomságokat.
A közösségi adventi gyertyagyújtások jövő vasárnap, 19:15-kor folytatódnak a főtéren, amikor a második gyertya lángja is fellobban a városi adventi koszorún.
Fotó: Gergely Imre
A szervezetek és önkéntesek egymásra találását segíti az a gyergyószentmiklósi mobilapplikáció, amely nemcsak az önkéntesek elérését és toborzását könnyíti meg, hanem jutalmazza is a közösségért végzett tevékenységet.
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