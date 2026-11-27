Fotó: Gyergyószentmiklós Önkormányzata
„Adni öröm, segíteni ünnep” mottóval indult el az Együtt, egymásért, szentmiklósiakért jótékonysági akció. Tartós élelmiszereket gyűjtenek a nehéz körülmények között élő gyergyószentmiklósiak, egyedülálló idősek és rászoruló családok számára.
Szép és immár tizenhárom éve megszervezett mozgalom az Együtt, egymásért, szentmiklósiakért jótékonysági akció. A városháza szociális igazgatósága szervezésében egyedül élő időseknek, egyszülős és sokgyermekes családoknak, valamint fogyatékossággal élő családtagot gondozó, nehéz helyzetben lévő háztartásoknak
Ebbe rendszerint sok segítőkész ember, cégek, intézmények és szervezetek kapcsolódnak be, így sokak karácsonyát tudják egy kicsivel szebbé, könnyebbé tenni.
A tavalyi gyűjtés során 224 család részesült tartós élelmiszerekből összeállított csomagban.
Gereőffy Imola, a szociális igazgatóság vezetője rámutat: a kezdeményezés nem csupán az élelmiszercsomagokról, adományokról szól. A látogatások során gyakran olyan idősekhez kopogtatnak be, akiknek családtagjai külföldön vagy távol élnek, és
Mint fogalmazott, az adományozás mellett az egymásra figyelés, a törődés és az önzetlen segítségnyújtás is fontos része a programnak.
Az adományokat november 27. és december 16. között várják a kijelölt gyűjtőpontokon. A felajánlásokat hetente összegyűjtik, csomagokba rendezik, majd eljuttatják a rászorulókhoz.
A gyűjtőpontok idén is ugyanott vannak, mint egy évvel ezelőtt, azaz a Sláger Centerben, a Bucsin negyedben a BB Marketben, a Virág negyedben a Barabás húsboltban és a Teli Dongó üzletben, a főtéri Kordiál üzletben, valamint a szociális igazgatóság Kárpátok utca 5. szám alatti székhelyén.
A kezdeményezésben idén a polgármesteri hivatal alkalmazottai már nemcsak mint szervezők vesznek részt, hanem ők ajánlották fel az idei első adományokat is – ismertette Nagy Zoltán polgármester A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy ezzel is szeretnének példát mutatni, és minél több városlakót arra biztatni, hogy lehetőségeihez mérten vegyen részt az akcióban.
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