Fotó: Borszék Önkormányzata
A piac bontásával kezdődik el egy új borszéki köztérfejlesztési beruházás, amelynek része többek közt a fürdőváros piacterének átalakulása, a Millennium park bővítése, a Lobogó-forrás környékének rendezése, valamint a Tündérkert újragondolása is.
A 19,1 millió lejes európai uniós finanszírozású beruházás első lépéseként még az idén elbontják a felső-borszéki piacot – tudtuk meg Mik József polgármestertől.
A tavasszal folytatódó fejlesztés részeként átalakul a piac területe, az ottani forrás helyén egy nagy pavilon épül, bővül a Millennium Park, továbbá parkosítják a Lobogó-forrás környékét. A szomszédságában található 4-es számú borvízforrás fölé szintén új faépítmény kerül, a terület pedig
A fejlesztések a Tündérkertre is kiterjednek, ahol mintegy kétezer négyzetméteren tematikus parkot hoznak létre.
Fotó: Borszék Önkormányzata
A területen első ötven, európai borvíz- és fürdőtelepek jellegzetes forráspavilonjait bemutató makettet helyeznek el például Karlovy Vary/Karlsbad vagy Baden-Baden jellegzetes épületei közül is lesznek olyanok, amelyek láthatók lesznek itt.
Jelenleg a makettek 3D-s terveinek elkészítésén dolgoznak, a polgármester szerint egy hónapon belül valamennyi modell terve elkészül, ezt követően írják ki a megvalósításukra vonatkozó licitet. A kis építményekhez
A Tündérkert bejáratánál emellett kulturális rendezvények és szabadidős tevékenységek számára alkalmas új teret alakítanak ki.
Fotó: Borszék Önkormányzata
A teljes beruházás értéke tehát 19,1 millió lej, ebből Borszék önrésze közel 400 ezer lej.
A fürdőváros arculata az elmúlt időszakban is szépült: az önkormányzat saját költségvetéséből újította meg több korábban elhanyagolt, leromlott állapotú borvízforrás pavilonját, és környezetét. Ez a Kossuth-forrás pavilonjának felújításával indult, de ehhez nem volt elég a szándék, és a források előteremtése. A munkálatokhoz
Mik József polgármester akkor úgy fogalmazott, hogy a külföldi fürdővárosokban az ilyen forráspavilonok „igazi ékszerek”, miközben a borszéki kutak hosszú ideig elhanyagolt állapotban voltak. Az önkormányzat célja az volt, hogy visszaadja ezek eredeti szépségét, és a turisták ismét a fürdőváros értékes építészeti örökségeként tekinthessenek rájuk. A Kossuth-forrás mellett időközben a 3-as, 5-ös és 6-os számú források pavilonjait is felújították.
Régi pompájában díszeleghet Borszék legimpozánsabb köztéri borvízkútja, a Kossuth forrás. Az önkormányzat ezzel kezdi el a fürdőváros forrásai fölé épített, és elhanyagolt pavilonok felújítását.
Fotó: Borszék Önkormányzata
Fotó: Borszék Önkormányzata
Fotó: Borszék Önkormányzata
Fotó: Borszék Önkormányzata
Fotó: Borszék Önkormányzata
A hit, a tudás és a közösség szolgálata ma is érvényes értékek – hangzott el a 150 éves Fogarasy Mihály Műszaki Líceum jubileumi ünnepségén. Az alapító örökségét, az iskola közösségformáló szerepét és a szakoktatás jövőbeni jelentőségét is kiemelték.
8,6 millió lejes, ötéves futamidejű hitelt vehet fel Gyergyószentmiklós – döntött pénteken a képviselő-testület. A pénzt uniós beruházások önrészeire fordítják. Elfogadták a Gyilkostón tervezett ivóvíz- és szennyvízhálózat aktualizált költségvetését is.
Feloldották a forgalomkorlátozást, pénteken 12 órakor újraindult a közlekedés a Bucsin-tetőn, a 13B jelzésű országúton – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság.
Ünnepélyesen emlékeztek vissza a gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonának elmúlt harminc évére, és elköszöntek az intézményt 1994 óta vezető Magyari Venceltől. A jubileumi rendezvényen az alapítás emlékezetes körülményeit is felidézték.
Egy 15 méter magas ezüstfenyő lesz idén Gyergyószentmiklós karácsonyfája. A város ünnepi díszítése és hangulata hasonló lesz a tavalyihoz.
Kijavították a Gyilkostó üdülőtelep ivóvízrendszerében keletkezett meghibásodást, kedd délutántól újra működik a szolgáltatás.
Áramszünetre kell számítani szerdán 10 és 12 óra között Gyergyócsomafalván, az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.
Tovább emelkedik az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás ára Gyergyószentmiklóson 2027 januárjától: az ivóvíz köbmétere 7,29 lej plusz áfa, a csatornadíj 6,26 lej plusz áfa lesz. A változásról a HVCSK az októberi közműszámlákon tájékoztatja a fogyasztókat.
Több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetel a vízszolgáltatás Gyilkostó üdülőtelepen. A szakemberek igyekeznek megoldani a helyzetet, mielőtt a fagy nagyobb bajokat okozna.
Támogatják az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésének elhalasztását a gyergyószéki polgármesterek. Szerintük a plusz fél évet a díjszabás átgondolására, a hiányzó infrastruktúra kialakítására és a lakosság felkészítésére kell fordítani.
szóljon hozzá!