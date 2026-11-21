A piac bontásával kezdődik el egy új borszéki köztérfejlesztési beruházás, amelynek része többek közt a fürdőváros piacterének átalakulása, a Millennium park bővítése, a Lobogó-forrás környékének rendezése, valamint a Tündérkert újragondolása is.

Gergely Imre 2026. november 21., 19:252026. november 21., 19:25

A 19,1 millió lejes európai uniós finanszírozású beruházás első lépéseként még az idén elbontják a felső-borszéki piacot – tudtuk meg Mik József polgármestertől. A tavasszal folytatódó fejlesztés részeként átalakul a piac területe, az ottani forrás helyén egy nagy pavilon épül, bővül a Millennium Park, továbbá parkosítják a Lobogó-forrás környékét. A szomszédságában található 4-es számú borvízforrás fölé szintén új faépítmény kerül, a terület pedig Hirdetés

a fürdőtelep arculatához illeszkedő, rendezettebb közösségi térré alakul.

A fejlesztések a Tündérkertre is kiterjednek, ahol mintegy kétezer négyzetméteren tematikus parkot hoznak létre.

Fotó: Borszék Önkormányzata

A területen első ötven, európai borvíz- és fürdőtelepek jellegzetes forráspavilonjait bemutató makettet helyeznek el például Karlovy Vary/Karlsbad vagy Baden-Baden jellegzetes épületei közül is lesznek olyanok, amelyek láthatók lesznek itt. Jelenleg a makettek 3D-s terveinek elkészítésén dolgoznak, a polgármester szerint egy hónapon belül valamennyi modell terve elkészül, ezt követően írják ki a megvalósításukra vonatkozó licitet. A kis építményekhez

ismertetők és mobiltelefonos alkalmazáson keresztül elérhető információk is társulnak majd.

A Tündérkert bejáratánál emellett kulturális rendezvények és szabadidős tevékenységek számára alkalmas új teret alakítanak ki.

Fotó: Borszék Önkormányzata

A teljes beruházás értéke tehát 19,1 millió lej, ebből Borszék önrésze közel 400 ezer lej. A fürdőváros arculata az elmúlt időszakban is szépült: az önkormányzat saját költségvetéséből újította meg több korábban elhanyagolt, leromlott állapotú borvízforrás pavilonját, és környezetét. Ez a Kossuth-forrás pavilonjának felújításával indult, de ehhez nem volt elég a szándék, és a források előteremtése. A munkálatokhoz

az önkormányzatnak előbb át kellett vennie a források működtetési jogát az Országos Ásványvíztársaságtól.

Mik József polgármester akkor úgy fogalmazott, hogy a külföldi fürdővárosokban az ilyen forráspavilonok „igazi ékszerek”, miközben a borszéki kutak hosszú ideig elhanyagolt állapotban voltak. Az önkormányzat célja az volt, hogy visszaadja ezek eredeti szépségét, és a turisták ismét a fürdőváros értékes építészeti örökségeként tekinthessenek rájuk. A Kossuth-forrás mellett időközben a 3-as, 5-ös és 6-os számú források pavilonjait is felújították. korábban írtuk Visszanyeri régi fényét a borszéki Kossuth forrás Régi pompájában díszeleghet Borszék legimpozánsabb köztéri borvízkútja, a Kossuth forrás. Az önkormányzat ezzel kezdi el a fürdőváros forrásai fölé épített, és elhanyagolt pavilonok felújítását.

Fotó: Borszék Önkormányzata

Fotó: Borszék Önkormányzata

Fotó: Borszék Önkormányzata

Fotó: Borszék Önkormányzata