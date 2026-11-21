Marosvásárhelyről is indulnak járatok Olaszországba. Archív
Fotó: Haáz Vince
A román külügyminisztérium (MAE) tájékoztatja az Olaszországban tartózkodó, az országon átutazó vagy oda utazni szándékozó román állampolgárokat, hogy 2026. november 21–22-én több sztrájkot is terveznek, amelyek országos és regionális szinten egyaránt érintik a vasúti és a légi közlekedést.
A külügyminisztérium közleménye szerint a vasúti közlekedést már péntek estétől országos sztrájk érinti, amely szombaton 20 óráig tart.
– írja az Agerpres hírügynökség a tárca közlésére hivatkozva.
„Egyes regionális repülőtereken, így Milánó-Malpensán és a velencei Marco Polo-repülőtéren 24 órás sztrájkot hirdettek meg november 22-ére, vasárnapra. A munkabeszüntetésben az ENAV légiforgalmi irányító személyzete, valamint a biztonsági szolgálat (Sicuritalia IVRI) dolgozói vesznek részt.
– áll a közleményben.
A külügyminisztérium azt javasolja a román állampolgároknak, hogy indulás előtt közvetlenül a szolgáltatóknál – a légitársaságoknál vagy a vasúttársaságoknál – tájékozódjanak a járatok és vonatjáratok aktuális helyzetéről.
Járattörlés esetén az utasokat az uniós jogszabályok értelmében visszatérítés vagy átfoglalás illeti meg – teszik hozzá a közleményben.
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