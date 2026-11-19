Az emberek és a környezet védelme érdekében betiltja minden hagyományos, egy százalékos vagy annál nagyobb arányban ólmot tartalmazó sörét használatát és értékesítését az Európai Unió – erről az Európai Bizottság tájékoztatott kedden.

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A brüsszeli közlemény szerint az intézkedés fontosságát indokolja, hogy

a vadászatban és sportlövészetben használt ólomsörét szennyezheti a talajt, a vizet és a vadhúst, továbbá mérgezés veszélyének teszi ki az embereket, a madarakat és más vadon élő állatokat.

Az új szabályokat követő húsz évben várhatóan 550 ezer tonnával kevesebb ólom kerül a környezetbe, ami mintegy 1,1 millió gyereket óvhat meg az ólom idegrendszeri fejlődésre gyakorolt káros hatásaitól, emellett 156 millió madár védelmét is szolgálja – írja az MTI a brüsszeli közleményre hivatkozva.

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A katonai és védelmi célú lőszerek nem tartoznak az intézkedés hatálya alá, így az EU védelmi képességei nem sérülnek – emelték ki. Megjegyezték,