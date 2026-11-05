Ahogy közeledik a határidő, engedékenyebbek: elnéznének némi szennyezést az új autóknál is

Szén-dioxid-kibocsátási előírások enyhítését tervezik. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottsága (ENVI) szerdán megszavazta az új személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások enyhítését.
A 48 igen szavazattal, 30 nem ellenében, két tartózkodás mellett elfogadott javaslat értelmében az új személygépkocsikra vonatkozó,
Az autógyártóknak a kibocsátás további 7,5 százalékát az EU-ban előállított, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél felhasználásához kapcsolódó jóváírásokkal kellene ellentételezniük, így összességében 95 százalékos csökkentést kellene teljesíteniük a 2021-es referenciaszinthez képest.
A kisteherautók esetében 2030-ra 35 százalékos csökkenMérgtési célt javasolnak az Európai Bizottság által javasolt 40, illetve a jelenlegi szabályok szerinti 50 százalék helyett.
Ebben az esetben is felhasználhatók lennének az alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélhoz kapcsolódó kreditek, legfeljebb 7,5 százalékos mértékig.
A javaslat emellett kedvezményeket biztosítana az Európai Unióban gyártott kisebb méretű és nagy energiahatékonyságú elektromos járművek előállítóinak.
A szakbizottság a nulla kibocsátású járművek meghatározását is kiterjesztené bizonyos, kizárólag megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokkal működő járművekre.
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