Ahogy közeledik a határidő, engedékenyebbek: elnéznének némi szennyezést az új autóknál is

Az Európai Parlament környezetvédelmi szakbizottsága (ENVI) szerdán megszavazta az új személygépkocsikra és kisteherautókra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírások enyhítését.

Székelyhon 2026. november 05., 08:172026. november 05., 08:17

A 48 igen szavazattal, 30 nem ellenében, két tartózkodás mellett elfogadott javaslat értelmében az új személygépkocsikra vonatkozó,

2035-re előírt 100 százalékos kibocsátáscsökkentési célt 87,5 százalékra mérsékelnék.

Az autógyártóknak a kibocsátás további 7,5 százalékát az EU-ban előállított, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél felhasználásához kapcsolódó jóváírásokkal kellene ellentételezniük, így összességében 95 százalékos csökkentést kellene teljesíteniük a 2021-es referenciaszinthez képest. Hirdetés A kisteherautók esetében 2030-ra 35 százalékos csökkenMérgtési célt javasolnak az Európai Bizottság által javasolt 40, illetve a jelenlegi szabályok szerinti 50 százalék helyett.

A kisteherautók esetében tehát a 2035-ös cél 100-ról 80 százalékra mérséklődne.

Ebben az esetben is felhasználhatók lennének az alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélhoz kapcsolódó kreditek, legfeljebb 7,5 százalékos mértékig. A javaslat emellett kedvezményeket biztosítana az Európai Unióban gyártott kisebb méretű és nagy energiahatékonyságú elektromos járművek előállítóinak.

Az uniós gyártású, legfeljebb 4,2 méter hosszú elektromos autók például 1,4 járműnek számítanának a gyártók átlagos kibocsátásának kiszámításakor.