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Kihirdették az első kijárási korlátozásokat Franciaországban

Rongálások Franciaországban a tüntetéshullám következtében • Fotó: Mohammed Badra/EPA/Agerpres

Rongálások Franciaországban a tüntetéshullám következtében

Fotó: Mohammed Badra/EPA/Agerpres

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Kihirdették hétfő este a francia nagyvárosokban az első kijárási korlátozásokat a prefektusok, hogy megakadályozzák az újabb erőszakos cselekményeket és éjszakai fosztogatásokat, amelyek a megélhetési problémák elleni hétvégi tömegtüntetéseket kísérték.

Székelyhon

2026. október 20., 08:352026. október 20., 08:35

A párizsi rendőrfőnök, Patrice Faure több rendeletet is hozott. Egyes kerületekben betiltotta a gyülekezést este 8 óra és reggel 6 óra között, míg egy szűkebb körzetben kijárási tilalmat vezetett be este 11 órától reggel 6 óráig.

A kijárási tilalom szigorúan megtiltja a jelenlétet a République téren és a Les Halles bevásárlóközpont környékén, ahol a hétvégén fosztogatások voltak. Ezek szűkebb területek, mint a gyülekezési tilalomra vonatkozók – írja az MTI.

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Más nagy városokban, köztük Lyon, Lille és Nizza belvárosi részein is kijárási tilalom lép életbe keddre virradóra, de az utóbbi két városban ez csak a kiskorúakra vonatkozik.

Idézet
Mindenki biztonsága érdekében szükségesek ezek az intézkedések a közrend helyreállításához, amelyet egy bűnöző kisebbség súlyosan megsértett

– írta közleményében a párizsi rendőrparancsnok.

„Azokra, akik bármilyen módon igazolni tudják, hogy lakóhelyük a szóban forgó területeken található, a munkavállalókra, akiknek kötelező ezeken a területeken dolgozniuk, az állami mentőszolgálatok tagjaira és a kereskedőkre nem vonatkozik” a kijárási tilalom – tette hozzá rendeletében a rendőrfőnök.

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A hétfő este 8 óra és reggel 6 óra közötti gyülekezési tilalom a főváros kiterjedtebb területeit érinti. A République téren és a Les Halles negyeden kívül beletartozik a Champs-Elysées sugárút, az Elysée-palota, a belügyminisztérium, a Nemzetgyűlés, a miniszterelnöki hivatal, a Szenátus, a Tőzsdepalota, a Bastille tér, a Place de l'Italie és a pályaudvarok környéke is.

Lyonban a prefektúra már délután 6 órától betiltotta a gyülekezést a belvárosban, és kijárási tilalmat léptetett életbe este 9 órától reggel 6 óráig.

Gérald Darmanin igazságügyi miniszter hétfő este bejelentette, hogy a hétvégi zavargásokon 2513 embert vettek őrizetbe, akik közül sokan még mindig őrizetben vannak, 67 ember került előzetes letartóztatásba. Többségük nagykorú, ellentétben az elmúlt hetekben előállított tüntetőkkel, akiknek 87 százaléka kiskorú volt.

A legfőbb diákszervezetek hétfő este bejelentették, hogy csatlakoznak a sárgamellényesek felhívásához, akik szombaton újabb felvonulásokat rendeznek a nagyvárosokban a megélhetési problémák elleni tilatokozásul.

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Emmanuel Macron államfő vasárnapi beszédében „a legcsekélyebb választ sem adta követeléseinkre” – hangsúlyozták a diákképviseletek.

„Egyetlen szó nem esett ösztöndíjakról, lakhatásról, étkeztetésről, a diákok egészségéről vagy a felsőoktatáshoz való hozzáférésről. A haraggal szembesülve a kormány az elnyomást választja a konkrét intézkedések helyett” – írták a diákszervezetek, amelyek arra kérték a középiskolásokat és az egyetemistákat, hogy „hallassák a hangjukat” szombaton az utcákon.

Világ
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