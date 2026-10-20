Kihirdették az első kijárási korlátozásokat Franciaországban

Kihirdették hétfő este a francia nagyvárosokban az első kijárási korlátozásokat a prefektusok, hogy megakadályozzák az újabb erőszakos cselekményeket és éjszakai fosztogatásokat, amelyek a megélhetési problémák elleni hétvégi tömegtüntetéseket kísérték.

Székelyhon 2026. október 20., 08:352026. október 20., 08:35

A párizsi rendőrfőnök, Patrice Faure több rendeletet is hozott. Egyes kerületekben betiltotta a gyülekezést este 8 óra és reggel 6 óra között, míg egy szűkebb körzetben kijárási tilalmat vezetett be este 11 órától reggel 6 óráig. A kijárási tilalom szigorúan megtiltja a jelenlétet a République téren és a Les Halles bevásárlóközpont környékén, ahol a hétvégén fosztogatások voltak. Ezek szűkebb területek, mint a gyülekezési tilalomra vonatkozók – írja az MTI. korábban írtuk Hogyan tehették franciák ezt Franciaországgal? Dühöt és szégyent érez Macron Emmanuel Macron szerint Franciaországban a szégyenérzet és düh uralkodik amiatt, hogy a középiskolákban hetekig tartó megmozdulásokat zavargások és fosztogatások kísérték országszerte. Más nagy városokban, köztük Lyon, Lille és Nizza belvárosi részein is kijárási tilalom lép életbe keddre virradóra, de az utóbbi két városban ez csak a kiskorúakra vonatkozik.

Mindenki biztonsága érdekében szükségesek ezek az intézkedések a közrend helyreállításához, amelyet egy bűnöző kisebbség súlyosan megsértett

– írta közleményében a párizsi rendőrparancsnok. „Azokra, akik bármilyen módon igazolni tudják, hogy lakóhelyük a szóban forgó területeken található, a munkavállalókra, akiknek kötelező ezeken a területeken dolgozniuk, az állami mentőszolgálatok tagjaira és a kereskedőkre nem vonatkozik” a kijárási tilalom – tette hozzá rendeletében a rendőrfőnök. korábban írtuk Több százmillió eurós a kár Franciaországban az erőszakos összecsapások után A francia nagyvárosok utcáin a pusztulás látványa fogadta vasárnap a járókelőket a megélhetési problémák elleni tiltakozásul előző nap szervezett országos megmozdulás során történt erőszakos cselekmények és fosztogatások után. A hétfő este 8 óra és reggel 6 óra közötti gyülekezési tilalom a főváros kiterjedtebb területeit érinti. A République téren és a Les Halles negyeden kívül beletartozik a Champs-Elysées sugárút, az Elysée-palota, a belügyminisztérium, a Nemzetgyűlés, a miniszterelnöki hivatal, a Szenátus, a Tőzsdepalota, a Bastille tér, a Place de l'Italie és a pályaudvarok környéke is.

Lyonban a prefektúra már délután 6 órától betiltotta a gyülekezést a belvárosban, és kijárási tilalmat léptetett életbe este 9 órától reggel 6 óráig.