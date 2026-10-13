Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában

Baleset történt kedd este Csíkszeredában, a tűzoltók is nagy erőkkel siettek a helyszínre.

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Az első információk szerint két autó ütközött össze. A Hargita megyei tűzoltóság sajtóreferensétől érdeklődve megtudtuk, hogy a balesetben egy embert kellett ellátni, aki pánikrohamot kapott.