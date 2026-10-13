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Balesethez vonultak ki nagy erőkkel a tűzoltók Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Baleset történt kedd este Csíkszeredában, a tűzoltók is nagy erőkkel siettek a helyszínre.

Székelyhon

2026. október 13., 22:342026. október 13., 22:34

Az első információk szerint két autó ütközött össze. A Hargita megyei tűzoltóság sajtóreferensétől érdeklődve megtudtuk, hogy a balesetben egy embert kellett ellátni, aki pánikrohamot kapott.

Csíkszék Csíkszereda
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