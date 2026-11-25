Azt javasolják, a fekete kukát minden háztartás vegye át
Fotó: Székelyhon
Elfogadta a Hargita megyei hulladékgazdálkodási társulás közgyűlése szerdán az új rendszer átmeneti díjszabását. Így júliusig vidéken személyenként havi 21,14 lejt, városi környezetben pedig 26,09 lejt kell fizetni a hulladékszállításért.
Megszavazták a hat hónapos átmeneti időszakra vonatkozó kompromisszumos díjszabást a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztési Társulásának (ADI SIMD) szerdai közgyűlésén. A döntés értelmében január 1-jétől, az új rendszer indulásától számítva a következő év júliusáig
Ezért vidéken havonta kétszer, városon négyszer viszik el a vegyes szemetet. A megyei önkormányzat elnöke, Bíró Barna Botond szerint ezzel sikerült időt nyerni a háztartásoknak az új rendszerre való felkészüléshez.
A megyei tanácselnök azt tanácsolja a lakosságnak, hogy
december folyamán kössék meg a szerződést az új szolgáltatóval,
és vegyék át az új, chippel ellátott hulladékgyűjtő edényt.
Akkor is érdemes átvenni a kukát, ha a szerződés megkötésére egyelőre nem kerül sor, hiszen ennek hiányában előfordulhat, hogy a régi edényből majd nem szállítják el a hulladékot. Bíró Barna Botond hozzátette,
de, ha mégsem írnák alá, legalább az új hulladékgyűjtő edény átvételét mindenkinek javasolja. A szerződéskötést később, akár januárban is pótolhatják.
Fotó: Olti Angyalka
Arról is beszélt, hogy a következő hat hónap feladata az lesz, hogy minden önkormányzat a saját közösségében megvizsgálja, miként lehet tovább finomhangolni a rendszert, hogy az a lehető legjobban szolgálja a családokat. Ehhez már most
Fel kell mérni azt is, hogy az egyes háztartások számára megfelelő méretű-e a rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő edény, és ahol szükséges, május folyamán módosítani kell a kukák méretét.
Bíró Barna Botond kitért arra is, hogy
Fotó: Olti Angyalka
Míg korábban főként vidéken zajlott a folyamat, a héten már a székelyudvarhelyi lakástulajdonosi társulások is megkötötték a szerződéseket. Csíkszeredában pedig arra számít, hogy a következő két hétben a lakástulajdonosi társulások is szerződnek az átmeneti díjszabás alapján. Becslése szerint
Bíró Barna Botond arra is kitért, sajnálja, hogy Hargita Megye Tanácsa nem tudott részt venni a döntéshozatalban, mivel a testület nem hatalmazta fel képviselőjét a szavazásra. Mint arról beszámoltunk, a megyei tanácselnök ezt követően provokációt sejtett a kezdeményezés meghiúsulása mögött.
Széthúzást eredményezett Hargita Megye Tanácsán belül a szemétügy. A csíki és gyergyói RMDSZ-frakciókból ugyanis többen tartózkodtak az új hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti árait érintő határozattervezet megszavazásától.
Elbukott a Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti díjszabásáról szóló kompromisszumos javaslat, amely vidéken havi 21,14 lejért két elszállítást biztosított volna. Bíró Barna Botond provokációt sejt a döntés mögött.
Bíró Barna Botond végül megjegyezte, a polgármesterek többsége megértette, miért van szükség az átmeneti megoldásra.
Incze Csongor, a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztési Társulásának (ADI SIMD) elnöke a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a szerdai közgyűlésen a megye hatvan településének önkormányzata vett részt, amelyből 44 önkormányzatnak volt tanácshatározata a mandátumról, közülük az átmeneti megoldás mellett 38-an voksoltak, négyen ellene szavaztak és két önkormányzat tartózkodott.
– nyomatékosította Incze. Hozzátette, akinek nincs szerződése, és a szemetét el kell szállítani, annak a költségét az önkormányzatnak számlázza ki a szolgáltató.
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