Azt javasolják, a fekete kukát minden háztartás vegye át

Elfogadta a Hargita megyei hulladékgazdálkodási társulás közgyűlése szerdán az új rendszer átmeneti díjszabását. Így júliusig vidéken személyenként havi 21,14 lejt, városi környezetben pedig 26,09 lejt kell fizetni a hulladékszállításért.

Barabás Hajnal 2026. november 25., 14:132026. november 25., 14:13

Megszavazták a hat hónapos átmeneti időszakra vonatkozó kompromisszumos díjszabást a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztési Társulásának (ADI SIMD) szerdai közgyűlésén. A döntés értelmében január 1-jétől, az új rendszer indulásától számítva a következő év júliusáig

vidéken személyenként havi 21,14 lejt, városi környezetben pedig 26,09 lejt kell fizetni a hulladékszállításért.

Ezért vidéken havonta kétszer, városon négyszer viszik el a vegyes szemetet. A megyei önkormányzat elnöke, Bíró Barna Botond szerint ezzel sikerült időt nyerni a háztartásoknak az új rendszerre való felkészüléshez. Hirdetés A megyei tanácselnök azt tanácsolja a lakosságnak, hogy december folyamán kössék meg a szerződést az új szolgáltatóval,

és vegyék át az új, chippel ellátott hulladékgyűjtő edényt. Akkor is érdemes átvenni a kukát, ha a szerződés megkötésére egyelőre nem kerül sor, hiszen ennek hiányában előfordulhat, hogy a régi edényből majd nem szállítják el a hulladékot. Bíró Barna Botond hozzátette,

ideális esetben minden háztartásnak rendelkeznie kellene szerződéssel a szolgáltatás indulásakor,

de, ha mégsem írnák alá, legalább az új hulladékgyűjtő edény átvételét mindenkinek javasolja. A szerződéskötést később, akár januárban is pótolhatják.

Fotó: Olti Angyalka

Arról is beszélt, hogy a következő hat hónap feladata az lesz, hogy minden önkormányzat a saját közösségében megvizsgálja, miként lehet tovább finomhangolni a rendszert, hogy az a lehető legjobban szolgálja a családokat. Ehhez már most

el kell indítani egy átfogó tájékoztató és tudatosító kampányt.

Fel kell mérni azt is, hogy az egyes háztartások számára megfelelő méretű-e a rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő edény, és ahol szükséges, május folyamán módosítani kell a kukák méretét. Bíró Barna Botond kitért arra is, hogy

a szerződéskötések már több településen előrehaladott állapotban vannak.

Fotó: Olti Angyalka

Míg korábban főként vidéken zajlott a folyamat, a héten már a székelyudvarhelyi lakástulajdonosi társulások is megkötötték a szerződéseket. Csíkszeredában pedig arra számít, hogy a következő két hétben a lakástulajdonosi társulások is szerződnek az átmeneti díjszabás alapján. Becslése szerint

december közepéig 50–60 ezer háztartás szerződhet a szolgáltatóval, úgy véli ez elegendő lehet ahhoz, hogy a rendszer elinduljon.

Bíró Barna Botond arra is kitért, sajnálja, hogy Hargita Megye Tanácsa nem tudott részt venni a döntéshozatalban, mivel a testület nem hatalmazta fel képviselőjét a szavazásra. Mint arról beszámoltunk, a megyei tanácselnök ezt követően provokációt sejtett a kezdeményezés meghiúsulása mögött. korábban írtuk Tizenkilenc banin múlt a kompromisszum Hargita megyében Széthúzást eredményezett Hargita Megye Tanácsán belül a szemétügy. A csíki és gyergyói RMDSZ-frakciókból ugyanis többen tartózkodtak az új hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti árait érintő határozattervezet megszavazásától. korábban írtuk Provokációt sejt a meghiúsult kompromisszum mögött a Hargita megyei tanácselnök Elbukott a Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti díjszabásáról szóló kompromisszumos javaslat, amely vidéken havi 21,14 lejért két elszállítást biztosított volna. Bíró Barna Botond provokációt sejt a döntés mögött. Bíró Barna Botond végül megjegyezte, a polgármesterek többsége megértette, miért van szükség az átmeneti megoldásra. Nem a rendszer indulását halasztják el Incze Csongor, a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztési Társulásának (ADI SIMD) elnöke a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a szerdai közgyűlésen a megye hatvan településének önkormányzata vett részt, amelyből 44 önkormányzatnak volt tanácshatározata a mandátumról, közülük az átmeneti megoldás mellett 38-an voksoltak, négyen ellene szavaztak és két önkormányzat tartózkodott.

Javaslom, hogy minden háztartás kössön szerződést, mert indul a rendszer január elsejétől. Tehát nem a rendszer elindításának elhalasztásáról döntöttünk, hogy a félreértést elkerüljük”